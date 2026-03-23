แม่ “คิมแซรน” เครียดจัด พยายามจบชีวิตตัวเอง ระหว่างศึกกฎหมายเดือดกับ “คิมซูฮยอน”

ดราม่าบานปลาย ครอบครัวเรียกร้องคำขอโทษ ขณะที่อีกฝ่ายปฏิเสธและฟ้องกลับ มูลค่าความเสียหายมหาศาล
สื่อเกาหลีรายงานว่า แม่ของนักแสดงผู้ล่วงลับ “คิมแซรน” พยายามฆ่าตัวตายจากความเครียดรุนแรง อันเป็นผลจากข้อพิพาททางกฎหมายกับ “คิมซูฮยอน” โดยเหตุเกิดก่อนกำหนดการฉายภาพยนตร์ผลงานสุดท้ายของเธอ “Before We Knew” ที่ย่านกังนัม กรุงโซล ทำให้ครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมงานได้
คนใกล้ชิดเผยว่า ครอบครัวมีความต้องการเพียงให้คิมซูฮยอนออกมายอมรับความจริงและกล่าวขอโทษต่อผู้เสียชีวิต แต่กลับถูกอีกฝ่ายและทีมกฎหมายกล่าวหาว่าให้ข้อมูลเท็จ พร้อมสร้างหลักฐานปลอม ส่งผลให้ครอบครัวต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก
แหล่งข่าวยังระบุว่า คิมแซรนเผชิญความทุกข์ทางจิตใจมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะหลังเหตุเมาแล้วขับในปี 2022 รวมถึงปัญหาทางการเงินจากค่าชดใช้จำนวนมาก ขณะที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวอ้างว่าเธอเคยคบหากับคิมซูฮยอนตั้งแต่อายุ 15 ปี ซึ่งฝ่ายชายปฏิเสธ และยืนยันว่าความสัมพันธ์เกิดขึ้นภายหลังเมื่อเธอบรรลุนิติภาวะแล้ว
ปัจจุบันคดีความระหว่างทั้งสองฝ่ายยังดำเนินอยู่ โดยคิมซูฮยอนยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 12,000 ล้านวอน ขณะที่ครอบครัวคิมแซรนฟ้องกลับในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็กและหมิ่นประมาท ท่ามกลางความกังวลต่อสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง