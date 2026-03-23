หนังฮ่องกงยังไม่ตาย! “ราชาไนต์คลับ” กวาดรายได้ถล่มทลายทะลุ 100 ล้านเหรียญ หนังชีวิตกลางคืนคนฮ่องกง

ภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่อง Night King กลายเป็นกระแสแรงต่อเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2026 หลังล่าสุดทำรายได้ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขยับขึ้นแท่นหนังทำเงินสูงสุดอันดับ 4 ตลอดกาลของฮ่องกง พร้อมกระแสตอบรับล้นหลามทั้งในและต่างประเทศ

Night King เป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้-ดราม่าที่ถ่ายทอดชีวิตกลางคืนในฮ่องกง กำกับและร่วมเขียนบทโดย “อู๋เหว่ยหลุน” นำแสดงโดย “หว่องจื่อหัว” และราชินีเพลง Cantopop “เจิ้งซิ่วเหวิน” พร้อมทีมนักแสดงจาก A Guilty Conscience ที่กลับมาร่วมงานอีกครั้ง

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2012 ภายใน “Club EJ” ไนต์คลับแห่งสุดท้ายในย่านจิมซาจุ่ยตะวันออก โดยผู้จัดการคลับและซีอีโอคนใหม่ต้องร่วมมือกันกอบกู้ธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวงการบันเทิงยามค่ำคืนที่กำลังซบเซา


โปรเจกต์นี้ถือกำเนิดหลังความสำเร็จของ A Guilty Conscience ก่อนจะเริ่มพัฒนาบทในปี 2024 และถ่ายทำระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2025 รวมถึงการยกกองไปถ่ายทำที่มาเก๊า อีกทั้งยังนำเพลงดังปี 1997 ของเจิ้งซิ่วเหวิน “Everyone is a Superstar” มาบันทึกเสียงใหม่เป็นเพลงประกอบ

ภาพยนตร์เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่ Galaxy Macau เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026 ก่อนเข้าฉายในฮ่องกงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และสามารถทำลายสถิติรายได้หลายรายการ พร้อมขยายฉายไปยังมาเลเซีย อเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร และยุโรป

ด้านผู้กำกับ “อู๋เหว่ยหลุน” เผยว่า รู้สึกซาบซึ้งกับกระแสตอบรับจากผู้ชม และหวังว่าภาพยนตร์จะมอบแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นสู้ชีวิต ขณะที่ “เจิ้งซิ่วเหวิน” ก็กล่าวขอบคุณแฟน ๆ ที่สนับสนุน พร้อมย้ำว่าหนังเรื่องนี้คือผลงานที่เกิดจากความตั้งใจของทั้งทีม

กระแสความสำเร็จยังต่อเนื่องไปถึงการเรียกร้องภาคต่อจากแฟน ๆ โดยนักแสดง “เหลียวจื่ออวี่” เผยว่ามีผู้ชมจำนวนมากอยากเห็นเรื่องราวเดินหน้าต่อ ขณะที่นักแสดงหน้าใหม่ “ไช่ฮุ่ยฉี” ก็กลายเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ได้รับความสนใจจากบทบาทในเรื่องนี้อย่างมาก








หนังฮ่องกงยังไม่ตาย! "ราชาไนต์คลับ" กวาดรายได้ถล่มทลายทะลุ 100 ล้านเหรียญ หนังชีวิตกลางคืนคนฮ่องกง
