อดีตสาวบอนด์ "เดนิส ริชาร์ดส์" เปิดภาพก่อน-หลังศัลยกรรมหน้า ดราม่าหนักแต่เจ้าตัวย้ำ “ชีวิตใหม่ที่มั่นใจขึ้น”

นักแสดงวัย 55 ปีเผยผลลัพธ์ยกกระชับใบหน้าแบบจัดเต็ม ทั้งยกคิ้ว ผ่าตัดเปลือกตา และเติมไขมัน ท่ามกลางเสียงชื่นชมว่า “ดูเป็นธรรมชาติ” แต่ก็ไม่วายถูกตั้งคำถาม ขณะเจ้าตัวย้ำชัด ทำเพื่อความมั่นใจ ไม่ใช่เปลี่ยนตัวตน พร้อมเผชิญดราม่าครอบครัวและชีวิตคู่ที่สะเทือนหลังผ่าตัดเพียง 10 วัน
เดนิส ริชาร์ดส์ นักแสดงหญิงวัย 55 ปี สร้างความฮือฮาอีกครั้ง หลังออกมาเปิดเผยภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่ 21 มีนาคม โดยเป็นโพสต์ร่วมกับศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดังจากเบเวอร์ลีฮิลส์ เบน ทาเลอี ซึ่งเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของใบหน้า ทั้งบริเวณดวงตา ปาก และลำคอ ที่ดูยกกระชับและอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ ที่มองว่าดูเป็นธรรมชาติ ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการทำศัลยกรรม
รายงานระบุว่า การผ่าตัดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการดึงหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยกคิ้วบริเวณขมับ การผ่าตัดเปลือกตาบน การยกริมฝีปากเพื่อปรับมุมปาก และการเติมไขมันเพื่อฟื้นฟูสภาพผิว โดยแพทย์เผยว่าเป้าหมายคือการ “ฟื้นคืนความอ่อนเยาว์” มากกว่าการเปลี่ยนแปลงใบหน้าเดิม พร้อมระบุว่าบริเวณรอบดวงตาและปากที่เคยดูอ่อนล้าได้รับการปรับให้ดูสดใสขึ้น
เดนิส ริชาร์ดส์ เปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ว่า เป็นสิ่งที่เธอคิดมานานหลายปี โดยยอมรับว่าช่วงแรกมีความกลัวอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ 20 ปี และไม่สามารถปกปิดการเปลี่ยนแปลงได้ “ฉันแค่อยากยกทุกอย่างกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม” เธอกล่าว พร้อมย้ำว่าไม่ได้ต้องการดูเด็กลงถึงขั้นย้อนวัย แต่เพียงอยากดูดีที่สุดในแบบของตัวเอง
นักแสดงสาวยังเผยว่าเธอถึงกับมอบอิสระในการตัดสินใจให้แพทย์อย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า “ใบหน้าของฉันอยู่ในมือของเขา เขาเป็นศิลปิน จะทำอะไรก็ได้” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เธอถึงกับตกใจ เพราะความแตกต่างนั้น “เหมือนคนละคน” และยังพบว่าคุณภาพผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังการเติมไขมัน
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว โดยลูกสาวสองคนของเธอ ซามี และ โลลา ซึ่งเป็นลูกกับอดีตสามี ชาร์ลี ชีน แสดงความไม่เห็นด้วย โดยมองว่าเธอยังไม่จำเป็นต้องทำศัลยกรรม แต่เดนิสยืนยันว่าแม้ลูกจะไม่เห็นด้วย เธอก็ต้องการเพียงการสนับสนุนในสิ่งที่เลือก
เธอยังย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต เมื่อเธอเคยไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวอยากทำศัลยกรรมจมูก ซึ่งลูกสาวก็นำมาเปรียบเทียบกับการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เดนิสยืนยันว่า การทำศัลยกรรมของเธอเป็นเพียงการ “คืนสภาพเดิม” ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวตน
หลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับจำนวนมากเข้ามาชื่นชมผลลัพธ์ โดยบางคนระบุว่าเธอดูเหมือนตัวเองในวัยหนุ่มสาว ขณะที่บางส่วนยังคงมองว่าผู้หญิงควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัยโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม
นอกจากนี้ เธอยังเปิดเผยว่าในช่วงพักฟื้นกลับต้องเผชิญปัญหาชีวิตคู่ เมื่อกระบวนการหย่าร้างกับสามี แอรอน ไฟเพอร์ส เริ่มต้นขึ้นเพียง 10 วันหลังการผ่าตัด ทำให้ช่วงเวลาฟื้นตัวไม่ราบรื่นอย่างที่คิด
แม้จะเผชิญทั้งเสียงวิจารณ์และปัญหาส่วนตัว แต่เดนิส ริชาร์ดส์ ยืนยันว่าเธอไม่เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ พร้อมกล่าวว่า “มันเหมือนชีวิตใหม่ มันทำให้ฉันมีความมั่นใจมากขึ้น และฉันมีความสุขที่ได้ทำ”