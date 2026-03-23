“เก่ง ธชย” เปิดเส้นทางศรัทธาทริปสายมูย่างกุ้ง พม่ายังเที่ยวได้ ปลอดภัย

การท่องเที่ยวในนคร ย่างกุ้ง ยังคงมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะสายมู หรือการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ล่าสุด “บุ๋ม กุลชลี ปรีชญาดีกุล” ผู้บริหาร Best International นำคณะสายมู พร้อมศิลปินชื่อดัง “เก่ง ธชย ประทุมวรรณ” เปิดประสบการณ์ทริปศรัทธาแบบ ลึกจริง อินจริง พม่าที่ทั้งน่าเที่ยวและยังคงเดินทางได้อย่างปลอดภัย
เริ่มต้นความขลังที่ “เจดีย์เยเลพญา” หรือ “เจดีย์กลางน้ำ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องนั่งเรือข้ามไป เสมือนการเริ่มต้นเส้นทางศรัทธาที่ไม่ธรรมดา ก่อนมุ่งหน้าสู่ เจดีย์ไจ๊เคาค์ และต่อเนื่องไปยัง เจดีย์โบตาทาวน์ จุดรวมพลังศรัทธาของ “เทพทันใจ” และ “เจ้าแม่กระซิบ” ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสมหวังแบบทันตา
ปิดท้ายด้วยไฮไลต์ระดับโลกอย่าง เจดีย์ชเวดากอง ที่งดงามตระการตา พร้อมบรรยากาศแห่งศรัทธาที่สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรก ความพิเศษของทริปนี้อยู่ที่การ มูให้สุด กับเส้นทาง 5 เทพทันใจ (โบโบจี) ครบทุกจุดสำคัญ ได้แก ไจ๊คะล่อ โบโบจี,ไจ๊เคาค์ โบโบจี, โบตาทาวน์ โบโบจี, ชเวดากอง โบโบจี, ซูเล โบโบจี
ส่วนอีกหนึ่งจุดสำคัญที่สายศรัทธาไม่ควรพลาดคือ เจดีย์ไจ๊คะล่อ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ “โบโบจี” และยังมี “พระนางสุพรรณกัลยา” ให้สักการะ โดยปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 400 ปี ยิ่งเพิ่มความขลังและความศรัทธาให้กับผู้ที่ได้มาเยือน
ด้าน เก่ง ธชย เผยด้วยความประทับใจ การตัดสินใจมาทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่เป็นความตั้งใจส่วนตัว … “ผมอยากมาสัมผัสพลังศรัทธาที่พม่ามานานแล้ว และเลือกมากับ Best International เพราะที่นี่จัดทริปได้แบบ Exclusive จริง ๆ เราไม่ได้แค่ไปไหว้ แต่มีการเล่าเรื่อง มีพิธี มีความเข้าใจในแต่ละจุด ทำให้เรารู้สึกอินและเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น” เจ้าตัวยังเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า บางจุดถึงกับ ขนลุกเพราะสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่าง มันไม่ใช่แค่ความเชื่อ แต่มันคือพลังที่เรารู้สึกได้จริง ๆ ยิ่งได้มาไหว้ครบหลายจุดแบบนี้ ยิ่งเหมือนได้เติมพลังให้ตัวเอง
ขณะที่ “บุ๋ม กุลชลี” ย้ำว่า การท่องเที่ยวพม่าในปัจจุบันยังสามารถเดินทางได้ โดยเฉพาะเส้นทางหลักอย่างย่างกุ้งที่มีการดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เราออกแบบเส้นทางให้ทั้งปลอดภัยและได้ประสบการณ์เต็มที่ อยากให้คนไทยเปิดใจ เพราะพม่ามีทั้งวัฒนธรรม ศรัทธา และเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากทริปนี้จึงไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดา แต่เป็นการ เปิดโลกศรัทธาที่ทั้งสนุก ตื่นเต้น และเต็มไปด้วยความหมาย สำหรับใครที่เป็นสายมู…พม่าคือจุดหมายที่ควรมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง แล้วคุณจะเข้าใจว่า ศรัทธามีพลังมากแค่ไหน
