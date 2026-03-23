“กุ้งพลอย” เปิดใจทั้งน้ำตา “หนุ่ม ศรราม” ฟาดแรง ปลอม! ขโมยของลูก สมควรเป็นแม่? ลั่นผิดก็แก้ไข

กลายเป็นประเด็นดรามาเลยทีเดียว หนักจากที่ “กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ” อดีตภรรยา “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” ไลฟ์ติ๊กต๊อกพูดพาดพิงถึงอดีตสามีหลายครั้ง ทั้งอยากจีบมาเป็นพี่ชาย อยากขอหอมแก้ม แต่กลัวหนุ่มจะกลัว เป็นคนที่หนุ่มเคยรัก จริงๆ หนุ่มอาจอยากให้หอมก็ได้เพราะเป็นแม่ของลูก มาจุ๊บทีนึง จุ๊บปากเลย ถ้าไม่จีบพี่จะเหงานะ จีบเด็กแล้วจะเสียใจนะ ต่อมากุ้งพลอยได้ไลฟ์อีก พร้อมเผยว่าหลังวันเกิดตนเอง จะปิดอวสาน ยัยตัวร้ายกับนายซูเปอร์ตาร์ หรือเอานางโจรดี นางโจรกับซามูไรพ่อลูกอ่อน นางร้ายมันก็ไม่ถึงใจ เป็นนางโจรขโมยเงินผัว ก่อนหัวเราะชอบใจ
งานนี้เจอหนุ่ม ศรราม สุดทน ฟาดกลับแหก ทั้งเตือนอย่าพาดพิงชื่อตนอีกต่อไป จวกแรงว่า คนขโมยสนุก แต่คนโดนขโมยไม่สนุก ของกูไม่เป็นไร แต่ของลูกมันสมควรจะเป็นแม่ไหม #มีเมียเมื่อพร้อม #มีแม่เมื่อพร้อม #ปลอม
ล่าสุด กุ้งพลอย ได้ไลฟ์อีกครั้งหลังหนุ่ม ศรรามฟาดเดือด ลั่นไม่เคยคิดร้ายกับใคร ผิดก็แก้ไข รวมทั้งร้องไห้ที่มีคนเข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัว
“ผู้ใหญ่หลายคนโทร.มาให้กำลังใจ กุ้งพลอยเชื่อว่าความจริงใจ การแก้ไขเป็นสิ่งที่โลกนี้ควรมี ก็ไม่ต้องคิดลบ คิดร้าย ไม่ต้องแค้น ไม่ต้องโกรธ ไม่ได้อยู่กับความโกรธ ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ ผิดก็แก้ไข แม้กระทั่งควบคุมอารมณ์ก็ไม่ได้เหมือนก่อน ถ้าพี่ๆ น้องๆ อยากได้ดีกว่านี้ ถาม่วาทำได้ไหม ไม่แน่ใจ เพราะทุกวันนี้ก็ดีเท่าที่จะทำได้แล้ว
เป้าหมายกุ้งพลอยคือทำมาหากิน ดูแลตัวเอง ดูแลสุภาพจิต และไม่โกรธ ถือว่าชาตินี้เกิดมาได้เจออะไรมากมายหลายอย่างแล้ว ขอบคุณพลังบวกมาก ส่วนพี่ๆ จ๋าถ้าไม่ชอบก็บล็อกช่องนี้ไปเลย เราอยู่บนโลกใบนี้ ชีวิตพวกเราก็เหนื่อยมากพอแล้ว ถ้าไม่ชอบเกลียดก็ทำให้เขารู้สึกไม่ดี บล็อกเลย เกลียดบล็อก
เราเป็นผู้หญิงคนนึงไม่ได้พิเศษอะไรมากมาย ยังต้องต่อสู้กับชีวิต หาเช้ากินค่ำ ประหยัด มันก็มีอะไรที่เราต้องรับมือเยอะแยะมากมาย แต่ก็ยังยิ้มได้ แค่นั้นเอง ไม่มีอะไรที่คิดร้าย ขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจ (ร้องไห้) ไม่ได้อ่อนแอที่จะร้องไห้นะ แต่ขอบคุณที่ทุกคนพยายามพิมพ์ข้อความที่น่ารักให้ ใครไม่ชอบบล็อกไปก่อน ให้เหตุการณ์ตรงนี้ผ่านไปแล้วค่อยมาปลดบล็อก
เชื่อว่าไม่ได้โกรธเกลียดกันมากหรอก เราไม่ได้มีอะไรทำให้เกลียดกัน อาจน่ารักบ้าง ไม่น่ารักบ้าง ถูกใจคนบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง มันก็นิสัยไม่สมบูรณ์แบบของเรา ถ้าจะผิดก็ผิดที่กุ้งพลอยไม่สมบูรณ์แบบ ก็ทำได้ดีที่สุดเท่านี้จริง”