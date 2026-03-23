“ญดา” ใจฟู! แกรนด์โอเพ่นนิ่ง “โยปป้า โยเกิร์ต” ลูกค้าทะลักร้าน

เรียกว่าเป็นปีทองของนางเอกสาวมากฝีมือ “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร” ที่กำลังมีผลงานซีรีส์แซฟฟิคเรื่องแรกในชีวิตอย่าง “Play Park รักไม่คาดฝัน” ทางช่อง 3 และชื่อของเธอปรากฏว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงนำซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง “เพลิงพระนาง” ทางเน็ตฟลิกซ์ โดยจ่อคิวฉายในปีนี้ และล่าสุด ญดา นริลญา ลงสนาม F&B (Food & Beverage) ลุยธุรกิจโยเกิร์ตเอาใจสายสุขภาพ “Yoppa Yogurt” ภายใต้ บริษัท เด็กพุงป่อง จำกัด สาขาแรกปักหมุดที่สยามสแควร์ ซ.3
กระแสของ YoPPa Yogurt แรงไม่ธรรมดา เพราะขนาดสาขาแรกยังไม่แกรนด์โอเพ่นนิ่ง ก็มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์กว่า 20 ราย และบรรยากาศเปิดร้านเมื่อวันก่อน ก็ทำเอาสาวญดาใจฟูสุด ๆ เพราะมีเพื่อนนักแสดง เช่น แทน ดวงแก้ว, ไมกี้ ปณิทาน รวมถึงลูกค้าและแฟนคลับอุดหนุนรอชิมโยเกิร์ตของเจ้าตัวจนแน่นสยามสแควร์ ซ.3
จากปัญหาสุขภาพกลับช่วยจุดประกายธุรกิจ เพราะเผชิญระบบการทำงานของลำไส้ที่อ่อนแอ ทำให้สาวญดาหาข้อมูลและพัฒนาเพื่อหาช่องว่างในการทำธุรกิจโยเกิร์ตเกือบ 2 ปี ซึ่งก็พบว่าโยเกิร์ตในตลาดยังขาดการผสมผสานคุณค่าทางอาหาร ซึ่งจุดเด่นของโยเกิร์ตของYoPPa Yogurt เป็น ซินไบโอติก (Synbiotic) โดยรวมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกเอาไว้ด้วยกัน และที่สำคัญคือไฮโปรตีน (High Protein) โดยแต่ละแก้วมีโปรตีน 12 กรัม ซึ่งจะดีต่อสุขภาพลำไส้และเหมาะกับสายออกกำลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
ญดา กล่าวว่า “ร้านที่สยามสแควร์ จะมีที่นั่งประมาณ 3 ที่ เน้น Grab & Go พื้นที่ด้านในเดิมที่เป็นร้านทำเล็บ ญดาก็เช่าพื้นที่ต่อแล้วก็ยังเก็บร้านทำเล็บเอาไว้ในชื่อ “Nailmu ” ลูกค้าที่มาทำเล็บก็สามารถสั่งโยเกิร์ตทานได้ด้วย สำหรับการขยายสาขา มีมองอยากไปเปิดที่ สาขา เซ็นทรัล ดุสิต, วัน แบงค็อก, ยูเนี่ยน มอลล์, เมกา บางนา iconsiam emsphere central world central ลาดพร้าว ค่ะ ตอนนี้ก็ดีใจนะคะ กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆ ยอดขายดีขึ้นทุกวัน มีผู้สนใจติดต่ออยากขอซื้อแฟรนไชส์มาเยอะมากๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ญดาให้สัมภาษณ์ว่าขายแฟรนไชส์ในราคา 250,000 บาท แต่ตอนนี้ปรับลดราคาลงมา เนื่องจากอยากให้น้อง ๆ
หรือคนที่สนใจอยากมีธุรกิจแรกเป็นของตัวเองเข้าถึงได้ง่ายขึ้น กำไรมากขึ้น เค้าอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ โดยมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ แบบมีหน้าร้าน ราคา 140,000 บาท และแบบให้นำไปเปิดขายแบบ delivery บน platform ราคา 80,000 บาท ค่ะ โดยจะรับในจำนวนที่จำกัด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ โทร 097-556-5665 ค่ะ”