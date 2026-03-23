“ญดา” ใจฟู! แกรนด์โอเพ่นนิ่ง “โยปป้า โยเกิร์ต” ลูกค้าทะลักร้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าเป็นปีทองของนางเอกสาวมากฝีมือ “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร” ที่กำลังมีผลงานซีรีส์แซฟฟิคเรื่องแรกในชีวิตอย่าง “Play Park รักไม่คาดฝัน” ทางช่อง 3 และชื่อของเธอปรากฏว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงนำซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่าง “เพลิงพระนาง” ทางเน็ตฟลิกซ์ โดยจ่อคิวฉายในปีนี้ และล่าสุด ญดา นริลญา ลงสนาม F&B (Food & Beverage) ลุยธุรกิจโยเกิร์ตเอาใจสายสุขภาพ “Yoppa Yogurt” ภายใต้ บริษัท เด็กพุงป่อง จำกัด สาขาแรกปักหมุดที่สยามสแควร์ ซ.3

กระแสของ YoPPa Yogurt แรงไม่ธรรมดา เพราะขนาดสาขาแรกยังไม่แกรนด์โอเพ่นนิ่ง ก็มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์กว่า 20 ราย และบรรยากาศเปิดร้านเมื่อวันก่อน ก็ทำเอาสาวญดาใจฟูสุด ๆ เพราะมีเพื่อนนักแสดง เช่น แทน ดวงแก้ว, ไมกี้ ปณิทาน รวมถึงลูกค้าและแฟนคลับอุดหนุนรอชิมโยเกิร์ตของเจ้าตัวจนแน่นสยามสแควร์ ซ.3

จากปัญหาสุขภาพกลับช่วยจุดประกายธุรกิจ เพราะเผชิญระบบการทำงานของลำไส้ที่อ่อนแอ ทำให้สาวญดาหาข้อมูลและพัฒนาเพื่อหาช่องว่างในการทำธุรกิจโยเกิร์ตเกือบ 2 ปี ซึ่งก็พบว่าโยเกิร์ตในตลาดยังขาดการผสมผสานคุณค่าทางอาหาร ซึ่งจุดเด่นของโยเกิร์ตของYoPPa Yogurt เป็น ซินไบโอติก (Synbiotic) โดยรวมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกเอาไว้ด้วยกัน และที่สำคัญคือไฮโปรตีน (High Protein) โดยแต่ละแก้วมีโปรตีน 12 กรัม ซึ่งจะดีต่อสุขภาพลำไส้และเหมาะกับสายออกกำลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ

ญดา กล่าวว่า “ร้านที่สยามสแควร์ จะมีที่นั่งประมาณ 3 ที่ เน้น Grab & Go พื้นที่ด้านในเดิมที่เป็นร้านทำเล็บ ญดาก็เช่าพื้นที่ต่อแล้วก็ยังเก็บร้านทำเล็บเอาไว้ในชื่อ “Nailmu ” ลูกค้าที่มาทำเล็บก็สามารถสั่งโยเกิร์ตทานได้ด้วย สำหรับการขยายสาขา มีมองอยากไปเปิดที่ สาขา เซ็นทรัล ดุสิต, วัน แบงค็อก, ยูเนี่ยน มอลล์, เมกา บางนา iconsiam  emsphere  central world central ลาดพร้าว ค่ะ ตอนนี้ก็ดีใจนะคะ กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆ ยอดขายดีขึ้นทุกวัน มีผู้สนใจติดต่ออยากขอซื้อแฟรนไชส์มาเยอะมากๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ญดาให้สัมภาษณ์ว่าขายแฟรนไชส์ในราคา 250,000 บาท แต่ตอนนี้ปรับลดราคาลงมา เนื่องจากอยากให้น้อง ๆ

หรือคนที่สนใจอยากมีธุรกิจแรกเป็นของตัวเองเข้าถึงได้ง่ายขึ้น กำไรมากขึ้น เค้าอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ โดยมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ แบบมีหน้าร้าน ราคา 140,000 บาท และแบบให้นำไปเปิดขายแบบ delivery บน platform ราคา 80,000 บาท ค่ะ โดยจะรับในจำนวนที่จำกัด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ โทร 097-556-5665 ค่ะ”


















“ญดา” ใจฟู! แกรนด์โอเพ่นนิ่ง “โยปป้า โยเกิร์ต” ลูกค้าทะลักร้าน
“ญดา” ใจฟู! แกรนด์โอเพ่นนิ่ง “โยปป้า โยเกิร์ต” ลูกค้าทะลักร้าน
“ญดา” ใจฟู! แกรนด์โอเพ่นนิ่ง “โยปป้า โยเกิร์ต” ลูกค้าทะลักร้าน
“ญดา” ใจฟู! แกรนด์โอเพ่นนิ่ง “โยปป้า โยเกิร์ต” ลูกค้าทะลักร้าน
“ญดา” ใจฟู! แกรนด์โอเพ่นนิ่ง “โยปป้า โยเกิร์ต” ลูกค้าทะลักร้าน
