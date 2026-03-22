ทีม “แพนเค้ก-อนันดา” ร้ายมาร้ายกลับ....เอาคืนทุกเม็ด!! ตัด​ “ฟ็อก” จากทีมเมนเทอร์ “ออฟ” ออกจาก​ “The Face Men Thailand Season 4”

แรงต่อเนื่องจริงๆ สำหรับรายการเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่ครองความร้อนแรงทุกแพลตฟอร์มอย่าง “The Face Men Thailand Season 4” ล่าสุดผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้ทำแคมเปญซึ่งถ่ายทำกันในสระน้ำ โดยผู้มาแจกโจทย์ของแคมเปญนี้คือ “ติ๋ม-พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์” ช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งโจทย์ประจำสัปดาห์นี้เป็นแฟชั่นวิดีโอใต้น้ำที่ผู้เข้าแข่งขันต้องจับคู่เพื่อส่งต่อลมหายใจให้ซึ่งกันและกัน แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาสำหรับแคมเปญนี้คงนี้ไม่พ้น “พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ที่มานั่งแท่นเป็นกรรมการ
และผู้ที่ชนะในแคมเปญนี้ก็คือ “คิมหันต์-รณกร คำชู” จากทีมเมนเทอร์ “แพนเค้ก-อนันดา” ซึ่งจะมีสิทธิ์ตัดคนจาก “ทีมออฟ” และ “ทีมมาย” ออก และในครั้งนี้ “ทีมแพนเค้ก” ได้เลือกตัด “ฟ็อก-ปรเมษฐ์ มั่นยืน” จากทีม “ออฟ” ออก พร้อมด้วยคำพูดคุณไม่ใช่เดอะเฟส!
เรียกว่าเป็นการล้างแค้นและเอาคืนได้สำเร็จ งานนี้ฟาดกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ไม่รู้ว่า “เมนเทอร์ออฟ” จะโต้กลับแบบไหน? ติดตามได้ในรายการ “The Face Men Thailand Season 4” ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3HD กด33 เวลา 16.00 น.และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เวลา18.30น.
