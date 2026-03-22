อายุเป็นแค่ตัวเลข “อั้ม อธิชาติ” ลุย HYROX 2 วันติด

สร้างความฮือฮาในสนามแข่งขันฟิตเนสระดับโลก HYROX เมื่อพระเอกสายฟิต “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” ลงสนามท้าทายขีดจำกัดร่างกายแบบต่อเนื่องถึง 2 วันเต็ม โดยวันแรกทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 37 นาที 36 วินาที ก่อนจะลงแข่งขันต่อในวันถัดมาและจบการแข่งขันด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที
การแข่งขันรายการนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหด นักแข่งต้องวิ่งสลับกับด่านออกกำลังกายหนักหลายสถานี ใช้ทั้งพลัง ความเร็ว และความอึดอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชมรอบสนาม
การลงแข่งต่อเนื่องแบบไม่มีแผ่วของเจ้าตัว ทำให้แฟน ๆ และเพื่อนร่วมวงการต่างยกนิ้วให้ในความฟิตและสปิริตนักสู้ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้อายุเพิ่มขึ้น แต่ความมุ่งมั่นและพลังใจยังเต็มร้อย