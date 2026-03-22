77 สาว “มิสแกรนด์ฯ 2026” ไอเดียกระฉูด! เผยโฉม “ชุดประจำชาติ” ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย

เป็นอีกหนึ่งรอบสำคัญที่แฟนนางงามตั้งตารอ กับการประกวดชุดประจำจังหวัด เพื่อร่วมชิงชัยได้เป็นที่สุดแห่ง “ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม (Best National Costume)” บนเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 : Grand Evolution ที่ให้โอกาสดีไซเนอร์หัวใจไทย ได้โชว์ศักยภาพในการสร้างสรรค์ ปล่อยจอย ปล่อยใจให้เกิดไอเดียอย่างเป็นอิสร และท้าทายความสามารถตามแบบฉบับของเวที ทำให้วันนี้ทุกสายตาได้ชมความสวยงาม อลังการแบบ เลิศ เลิศ เลยหล่ะ!
ค่ำคืนนี้มีตำนานมีมมากมายบนเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า BRAVO BKK รวมถึง PD หรือ ผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัด ต่างทุ่มงบจัดเต็ม เพราะนี่คือศักดิ์ศรีของจังหวัดที่ตัวเองถือลิขสิทธิ์ ทีมงานนับร้อยชีวิตเนรมิตผู้เข้าประกวด ช่วยแต่งองค์ทรงเครื่องชุดที่สร้างสรรค์จากแนวคิด แรงบันดาลใจ หวังโกยคะแนน และกระแสไวรัลบนโลกโซเชียล ที่สำคัญต้องโดนใจ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่สุดเท่านั้น
กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ และ แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ รับหน้าที่พิธีกร เปิดเวทีให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัด ได้นำเสนอชุดแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นชุดแห่งความเชื่อ ชุดแห่งศรัทธา ชุดอาหารก็มี ชุดสัตว์เลี้ยง ชุดสัตว์โลก ผลไม้ชื่อดัง ชุดใหญ่ยักษ์อลังการลากกันไปโปรยยิ้มกันไปอย่างสนุกสนาน เรียกว่านางงามนำเสนอได้ยอดเยี่ยม
หลังเสร็จสิ้นการประกวด พิธีกรเชิญชวนให้ผู้ชมร่วมเป็นผู้ตัดสิน โดยการกด Like และ Share ผ่านทาง Facebook และ Instagram Miss Grand Thailand ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม เวลา 12.00 น. เพื่อคัดเลือกให้เป็น Top 20 Best National Costume โดย 20 คน มาจาก คะแนนโหวตสูงสุด 10 อันดับ และอีก 10 คน มาจากคณะกรรมการ เพื่อหาที่สุดของ Best National Costume ก่อนจะทำการประกาศผลผู้ชนะ และรองอีก 4 คน ในรอบ Grand Final
ชุดประจำจังหวัดของดีไซน์เนอร์ สาวงามคนใดจะได้ครองตำแหน่ง ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม รวมถึงโอกาสได้สวมใส่บนเวทีการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2026 ที่ ประเทศอินเดีย ลุ้นพร้อมกันวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง YouTube Chanel : Grand TV
สำหรับผู้ชนะเลิศ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโทรฟี่เกียรติยศ รองชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท สนับสนุนรางวัลโดย HYA BOOSTER SERUM & VIT C BIO FACE SERUM