“อั้ม อธิชาติ” ผนึกกำลัง “เอมมี่ มรกต” ลงสนาม HYROX จบด้วยเวลา 01:37:36

เมื่อวานนี้ที่สนามแข่งขันฟิตเนสระดับโลก HYROX THAILAND 2026 ก็สร้างความฮือฮาไม่หยุด เมื่อพระเอกสายสุขภาพ "อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์" ลงแข่งขันประเภท Mixed Relay ร่วมกับนักแสดงสาวหุ่นฟิต "เอมมี่ มรกต แสงทวีป" และเพื่อนร่วมทีมอีก 2 คน ต้องเผชิญบททดสอบความแข็งแรง ความเร็ว และความอึดต่อเนื่องหลายสถานี การแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้น นักแข่งต้องวิ่งสลับกับด่านออกกำลังกายหนัก ใช้พลังและความทนทานของร่างกายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชมในสนาม แม้เกมจะโหดและใช้พลังอย่างหนัก แต่ทีมสามารถผ่านการแข่งขันวันแรกไปได้สำเร็จ ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 37 นาที 36 วินาที
แต่เท่านั้นยังไม่พอ วันถัดไป อั้มยังมีโปรแกรมลงแข่งขันต่อในประเภท HYROX Doubles Men ซึ่งต้องใช้ความอึดและความแข็งแรงสูง เป็นการลงแข่งต่อเนื่องถึง 2 ประเภทในรายการเดียว
ส่วนทางด้านคุณแม่หุ่นแซบ เอมมี่ มรกต ก็ใช่ย่อย ก่อนแข่งก็ขยันซ้อมอย่างหนัก พอถึงวันแข่งจริงก็สู้ไม่ถอย แถมกำลังใจดี เพราะมีทั้งคุณสามีและลูกชายสุดที่รักมาเชียร์ติดขอบสนาม แถมยังมีกองเชียร์ถือป้ายมาลุ้นกันจนวินาทีสุดท้าย