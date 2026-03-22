“ญาญ่า-คิมเบอร์ลี่-โบว์ เบญจวรรณ” เปลี่ยนสนาม Hyrox ให้เป็นสนามรัก

จบไปอีกทีมกับการแข่งขัน Hyrox thailand ประเภททีม 4 คน ได้แก่ ว่าที่เจ้าสาว ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ , คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ และ ทิบบี้ เพื่อนสาวนอกวงการ ที่รวมตัวกันแข่ง HYROX Thailand 2026 มี ญาญ่าเป็นกุนซือวางแผนยุทธศาสตร์ ทำเวลาไปได้สวย จบที่ 1:45:17 ชั่วโมง
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” ถึงขั้นโพสต์ภาพแซวทีมนี้แค่เริ่มต้นก็ชี้คนละทาง แต่ก็ส่งเสียงเชียร์ Let’s go yaya…Let’s go babe… ด้าน “หมาก ปริญ สุภารัตน์” เองก็เกาะขอบสนามเชียร์ภรรยาไม่ห่างทุกจุดลงแข่งเหมือนลงแข่งด้วย “ภูมิใจมากน้ำตาจะไหล เหนื่อยแทนเลย” ฝั่ง “แบงค์ พชร ปัญญายงค์” ที่ลงแข่งประเภททีมด้วย แต่ก็ยังแวะมาส่งกำลังใจให้แฟนสาว ทำเอาสนามแห่งความดุเดือดกลายเป็นสนามแห่งความรัก