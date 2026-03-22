“สุรชัย” สาบานต่อหน้าหลวงพ่อโสธร สวนกลับ “น้องดิ๊งค์” ลูกสาว กล่าวหาผลักอกกลางศาล (คลิป)

เป็นลูกสาวที่เคยเป็นแก้วตาดวงใจสำหรับ “สุรชัย สมบัติเจริญ” สำหรับ “น้องดิ๊งค์ กมลชนก สมบัติเจริญ” แต่ล่าสุดหลังมีเรื่องมีราวกัน สุรชัย หย่าภรรยา และเปิดตัวภรรยาใหม่ที่อเมริกา ก็ทำให้สัมพันธ์กับลูกๆ ร้าวฉาน สุรชัยมองว่าเป็นภาระและหน้าที่ ตอนนี้จบแล้ว ขณะที่น้องดิ๊งค์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงเรื่องราวสุดช็อกของตนเองว่าโดนคุณพ่อผลักอกจนเซกลางศาล หลังพ่อฟ้องหย่า “แม่เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน” จนศาลถามว่าไม่สงสารลูกเหรอ
ล่าสุดสุรชัย อัดคลิปต่อหน้าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร พร้อมอธิษฐาน หากตนทำจริงก็ขอให้ชีวิตหมกไม้ แต่หากลูกสาวโกหก ก็ไม่ขอถือโทษโกรธ ซึ่งแตกต่างจากตอนอธิษฐานแช่ง “ร็อคกี้ สุรบดินทร์” ที่หากโกหกขอให้ธรรมชาติลงโทษ
“ขอกล่าวต่อหน้าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อนาคปรก จากที่น้องดิ๊งค์ กมลชนก สมบัติเจริญ ลูกสาว ได้กล่าวคำเท็จต่อหน้าสื่อมวลชน ว่าข้าพเจ้าได้ผลักน้องดิ๊งค์จนเขาเซไป ถ้าน้องดิ๊งค์พูดตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าทำจริง ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ทำอะไรก็ไม่รุ่งเรือง ให้ชีวิตข้าพเจ้าหมกไหม้ไป แต่ถ้าหากว่าน้องดิ๊งค์โกหก ข้าพเจ้าไม่ขอถือโทษโกรธลูกสาวใดๆ ทั้งนั้น เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และมวลชนได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย”