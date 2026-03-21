“แป้ง อรจิรา” ชนะใจตัวเอง แข่ง HYROX ครั้งแรกในวัย 41 จากคนเคยเกลียดการวิ่ง (คลิป)

“แป้ง อรจิรา” ในวัย 41 สร้างเซอร์ไพรส์ลงแข่ง HYROX ครั้งแรก เผยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ จากคนที่เคยเกลียดการวิ่ง สู่เป้าหมายใหม่ที่อยากเป็นนักกีฬาเต็มตัวเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ลั่นไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแน่นอน
เป็นอีกคนดังที่ทำแฟนๆ เซอรืไพรส์ เพราะร่วมแข่งขันความแกร่งใน HYROX BANGKOK 2026 สำหรับ “แป้ง อรจิรา แหลมวิไล” ซึ่งเป็นการชนะใจตัวเองครั้งใหญ่ เพราะเป็นการลงแข่งขันครั้งแรก จากคนที่เคยเกลียดการวิ่งมาก โดยแป้ง ได้เผยความรู้สึกเอาไว้ หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ระบุว่า
“41 กับ HYROX ครั้งแรก
บอกเลยว่า…คิดไม่ผิด
หลายคนถามว่าทำไมถึงลง HYROX
จริงๆ ที่เป็นคนออกกำลังกายมานาน
และเป็นคนที่เคยเกลียดการวิ่งมาก
ตั้งแต่ตัดสินใจลง HYROX ทุกอย่างเปลี่ยนไป
จากที่ออกกำลังกายเพราะแค่อยากหุ่นดี
แต่วันนี้เราอยากเป็น athelete
อยากมี performance ที่ดีขึ้น
รวมถึงสุขภาพที่แข็งแรงที่จะทำให้เราอยู่ได้นานขึ้น
จากการออกกำลังกายแบบไม่มีจุดหมาย
ไหวก็ออก ไม่ไหวก็หยุด
Hyrox ทำให้เรามีจุดมุ่งหมาย อะไรไม่สำคัญก็ตัดออกไป
ทุกอย่างหาซื้อได้ แต่สุขภาพ หาซื้อไม่ได้นะจ้าาา
ขอบคุณ my partner @levyli ที่คอยเติมไฟให้กันตลอดทางง สู้ต่อไปค่ะ
ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรก
แต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน 🖤🔥
แล้วเจอกัน race หน้า 💪✨
41 & my first HYROX
And I can honestly say… no regrets
A lot of people asked why HYROX
I’ve actually been working out for years
and I used to hate running
But ever since I decided to sign up for HYROX, everything changed
I used to work out just to look good
But now, I want to be an athlete
I want better performance
And a strong, healthy body that will carry me through the long run
From training without a clear goal
— some days I pushed, some days I didn’t —
HYROX gave me purpose
It helped me focus, and let go of what doesn’t really matter
You can buy almost everything in life…
but you can’t buy health
Thank you @levyli for being my partner in this journey
for constantly pushing and motivating each other… keep on fighting sisss
This may be my first race
but definitely not my last
See you at the next race
#hyroxthailand #hyroxbangkok2026”