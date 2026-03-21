xs
xsm
sm
md
lg

“มินนี่” ว่าที่เจ้าสาวพันล้าน “ไฮโซกี้” เซอร์ไพรส์ คุกเข่าขอแต่งงานแล้ว (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอฟซีและคนบันเทิงต่างกรี๊ดไปตามๆ กัน หลังจากที่นางเอกหน้าใส “มินนี่ ภัณฑิรา พิพิธยากร” ถูกหวานใจ “ไฮโซกี้ สราวุธ เสรีธรณกุล” นักธุรกิจพันล้าน ทายาทรุ่นที่ 3 ของกลุ่มบริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ซ โปรดักส์ฯ ผลิตสารให้ความหวานรายใหญ่ กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บรัท เจเอส เอเชีย เบฟเวอเรจ จำกัด เจ้าของแบรนด์รังนก Juice Nest และเป็นที่รู้จักจากการเป็นเจ้าของเพนท์เฮ้าส์หรู 500 ล้านบาท เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานอย่างโรแมนติกบนเรือหรู ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

งานนี้ไฮโซกี้เผยให้เห็นโมเมนต์น่าเอ็นดู เตรียมแหวนเพชรเม็ดใหญ่ขอแต่งงานสาวมินนี่ตลอดเวลาระหว่างทริปนี้ ขณะที่สาวมินนี่เมื่อถูกเซอร์ไพรส์ถึงกับเก็บอาการดีใจไม่อยู่ จุ๊บหวานใจไปหนึ่งฟอด ด้านไฮโซกี้ก็เผยข้อความว่า I knew you love the sea so….🏝️🤍💍” (ฉันรู้คุณรักทะเลมาก ฉันก็เลย...) เพราะรู้ว่าฝ่ายหญิงรักทะเล เลยเลือกขอแต่งงานที่นี่ ชาวฟอลโลเวอร์ร่วมยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก

























+6