“กฤต” โอดคนไทยทำกันเอง! แดนเซอร์ “กระแต” ถูกอุ้มไปกัมพูชา แนะวิธีแรกที่ควรทำเมื่อคนในบ้านหายตัว

“กฤต บุญยะเลี้ยง” โอดคนไทยทำกันเอง หลังแดนเซอร์ “กระแต” ถูกอุ้มไปกัมพูชา ชี้ข่าวดังทำเรื่องแย่ลง อาจต้องรอนานนับปี พร้อมแนะสิ่งแรกที่ควรทำหากคนในครอบครัวหายตัว

ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณี “อ้น พงศกร”แดนเซอร์ของ “กระแต อาร์สยาม”หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง”ที่ถูกจับกุมที่ด่านกัมพูชาพร้อมแฟนสาวและเพื่อนรวม 5 คน หลังหายตัวปริศนาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยเบื้องลึกพบถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด้าน “กฤต บุญยะเลี้ยง” น้องกระแต ได้เผยถึงความคืบหน้าและกรณีของอ้นที่ถูกจับกุมไปอย่างปริศนา พร้อมให้ข้อมูลเตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อ

“เราอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ช่วยเหลือกัน ตอนนี้น้องถูกปล่อยตัวจากพวกกลุ่มสแกมเมอร์แล้วแต่ยังอยู่ในกระบวนการของราชการทหารไทยและทหารกัมพูชา กำลังส่งตัวมอบกลับไทย ข่าวนี้ค่อนข้างดังมันเลยกลายเป็นว่าประเทศปิดแล้วคุณข้ามไปได้ยังไง เขาทำให้มันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นการหละหลวม ในข่าวประมาณว่าเขาจับคนของเราที่ข้ามแดนไป แต่ความเป็นจริงคือน้องโดนบังคับพาข้ามไป มีพี่เบิร์ด เพจช่วยเหลือคน เขาเป็นคนที่ทำงานปิดทองหลังพระของแท้เลย เขาไม่เรียกเงินสักบาทจากทางเราเลย ให้เราไปทำตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็ดึงน้องกลับมา

เขาแทรกซึมตัวเอง เอาทีมงานเขาไปช่วยคนไทยที่อยู่ตึกสแกมเมอร์นั้น รอรับคนไทยที่ถูกปล่อย 5 จุดตรงนั้นกลับมา เขาสันนิษฐานบอกว่ามี 4 กรณี คือทุกวันนี้เราเห็นการประกาศบอกว่าระวังมิจฉาชีพ สแกมเมอร์ต่างๆ เรามักจะเลื่อนให้มันจบหรือไม่ค่อยดู แต่ตอนนี้สแกมเมอร์เขามีวิวัฒนาการเร็วกว่าการอัปเดตโทรศัพท์แล้ว ทั้งใส่ยาในอาหารเบรกที่เราไปสัมมนา ทั้งบนรถตู้ ทั้งใส่ยาในอาหาร แล้วก็ถูกบังคับทุกอย่าง แม้กระทั่งส่องกล้องเล็งเรา เราอยู่ตรงตึกนี่แหละแต่เขาอยู่ข้างบน ถ้าเราไม่เดินตามเขาก็ปั้ง คนไทยเราโดนหลายอย่าง ซึ่งเราเองก็อัปเดตมากไม่ได้ด้วย มันก็เป็นดาบสองคมให้กับฝั่งนั้นเขาทำเรื่อยๆ

อย่างมีบางเพจแอบไม่น่ารัก จริงๆ น้องอ้นอาจจะได้รับการถูกปล่อยตัวที่เร็วกว่านี้ แต่พอเพจเอาไปปล่อยข้อมูลเป็นสาธารณะ กลายเป็นว่าตึกๆ นั้นหายไปแล้ว 1,000 กว่าคนที่โดนตรงนั้นก็ช่วยเหลือยาก พวกเขาโดนย้ายไปหมดเลยเพราะว่าคุณเป็นคนไปบอก กลายเป็นเราต้องมานั่งเฝ้าระวังแดนตรงไหน ฝั่งตรงไหนคนไทยเราถึงจะถูกปล่อยตัว”

ข่าวดัง ทำ “อ้น” ยังไม่ได้กลับออกมา เผยมีได้คุยโทรศัพท์กับน้อง 3 วินาที ราคา 1,000 บาท และติดต่อผ่านเฟซบุ๊กได้บ้าง
“ตอนนี้รอให้เรื่องเงียบ พูดตรงๆ เลยนะครับ เขาทำเอกสารก็แล้ว ยื่นเรื่องอุทธรณ์ก็แล้ว ผ่านอัยการผู้ช่วยก็แล้ว สำนักงานตำรวจทางฝั่งชายแดนสุรินทร์เขาก็ช่วยประสานงานเต็มที่ทุกอย่าง ฝั่งไทยเราพร้อมที่จะรับคนแต่เขาไม่ส่งมา เราพยายามติดต่อตลอดเวลา เป็นห่วงความเป็นอยู่ของน้อง เห็นสภาพที่เขาส่งรูปมาตามข่าว มันเหมือนไม่ใช่คนที่อยู่มีชีวิตตามปกติ ซูมไป

ติดต่อได้ก็คือแล้วแต่ฟลุกเลยครับ อาทิตย์นึงได้คุย 30 วินาที 1,000 บาท เขาให้โทร. กล้าพูดเลยนะถ้าเราโอนเงินไปเราก็ไม่รู้ว่าน้องเราจะได้ไหม ครั้งแรกเราเคยโอนไป 2,000 บาท แต่เขาไม่เคยได้ การติดต่อก็ไม่ได้ เราก็พยายามติดต่อกับพี่ตำรวจ เราเข้าใจว่ามีการโทร.เพื่อเรียกค่าใช้จ่ายต่างประเทศในการโทร. คำแรกที่เขาโทร.กลับมาหาเราคือผมไม่ได้โง่นะพี่ ผมพยายามจะลงมาแล้ว แต่มันไม่ได้จริงๆ ทำผมน้ำตาคลอเลย ก็บอกเขาไม่ต้องพูดอะไรเลย พี่เข้าใจทุกอย่าง เป็นยังไงบ้าง กินอะไรยังไงบ้าง อาบน้ำหรือยัง แล้วก็พยายามคุยกับเขาในเฟซบุ๊ก บางทีเจ้าหน้าที่เขาแอบน่ารัก เขาเห็นโทรศัพท์เราติดต่อยาก ฝั่งกัมพูชาเขาก็มีความรักครอบครัวเหมือนกัน เขาก็ให้เราติดต่อกลับ

แล้วเราไม่ได้ช่วยน้องอ้นคนเดียว เราเห็นกลุ่มคนไทยที่อยู่ตรงนั้นผมก็ไปรวมเขามาหมดเลย บางคนไม่มีเงิน ผมโทร.หาแฟนคลับเลยทุกคนช่วยหน่อย เขาก็พร้อมใจกันหมด ที่เราต้องใช้เงินตรงนี้เพราะเราต้องเอาครอบครัวของคนที่ถูกกักไปเพื่อไปทำปากคำที่สุรินทร์แล้วดึงเขากลับมา ต้องเป็นครอบครัวทำเท่านั้น เป็นคนที่นามสกุลเดียวกันเท่านั้น ไม่งั้นมันจะเป็นการโดนหลอกซ้ำสอง

อย่างเคสที่ผมอยากร้องไห้มากๆ คือเขาโดนหลอกไป น้องอ้นติดต่อเราได้คนเดียว เขาเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยว ต้องส่งเงินให้คุณตาคุณยาย เขาบอกว่าตอนนี้คุณตาคุณนายหนูน่าจะไม่รู้ว่าหนูถูกจับ พี่มีเงินให้เขากินข้าวไหม อาทิตย์กว่าๆแล้วหนูยังไม่ได้ส่งเงินให้เขาเลย หนูพยายามโทร.หาแล้ว แต่เขาไม่อัปเดต ติดต่อไม่ได้ บางคนบอกว่าแม่หนูไปแล้วทิ้งหนูไว้ เรากลายเป็นศูนย์พักพิงอีกที”

เผย 3 เคสกรณีที่จะถูกหลอกไป
“ผมไม่ทราบเลย เท่าที่ทราบมี 3 กรณี 1 เป็นกรณีที่คุณมีไอคิวดี ไอคิวเยอะ โดนหลอกยากจะถูกหลอกมากรุงเทพฯ มาที่เขตนึงย่านพระราม 9 ถ้าได้ยินเขตนี้ปุ๊บเท่ากับว่าคุณจะถูกหลอกนะ ถึงค่อยเดินทางไป ต่อมาคือคนที่มีไอคิวรองมานิดนึงระดับ 2 จะถูกหลอกไปสัมมนาต่างจังหวัด กับคนที่โดนหลอกไปสระแก้วเลย เขาดูเก่งมากเราไม่รู้จริงๆ ว่าเขาทำยังไง เป็นคนไทยหลอกกันเองด้วย เขาประสานกับทางฝั่งนั้น

ก่อนที่น้องอ้นจะหายไปเรานัดกันว่าจะไปซ้อมเต้นวันที่ 21 วันที่ 20 น้องต้องมานอนบ้านผม แล้วน้องบอกจะไปกับแฟนพอดีแฟนน้องมาสัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ หลังจากวันที่ 20 น้องก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้จนวันที่ 25 แล้วก็มีคนกระจายข่าวน้อง น้องเป็นเด็กน่ารัก มีมารยาท ผมมีความรู้สึกว่าเขาถูกปล่อยตัวตั้งแต่วันที่ 27-28 แล้ว แต่ด้วยความที่ข่าวมันดัง มันเลยยาว พอเป็นข่าวทางกัมพูชาเพิ่งรู้ว่าเป็นแดนเซอร์กระแต กลายเป็นเรื่องใหญ่สืบสาว ทำไมเข้าไปได้ ไปยังไง เป็นธุรกิจของใคร”

ชี้หากคนในครอบครัวหายไป สิ่งแรกที่ควรทำคือไปแจ้งความอายัดบัญชี เพราะหากถูกลักพาตัว แล้วไม่มีเงินในบัญชีจะถูกส่งตัวกลับ
“สมมติว่าคนในครอบครัวของเราหายไป 1 วัน ให้เอาญาติเราไปแจ้งความอายัดบัญชีทันที พอบัญชีนั้นเป็นบัญชีตาย ใช้ไม่ได้ เขาจะส่งเรากลับทันทีอย่างปลอดภัย เสร็จแล้วเราค่อยไปตามกระบวนการทางกฎหมาย DSI เพื่อแจ้งว่าถูกหลอก ไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนติดคดียาวเลย ทำอะไรก็ไม่ได้”

โอดทำไมคนไทยถึงทำคนไทยกันเองแบบนี้ ชี้ครอบครัว “อ้น” ทำใจแล้ว หากไม่ถูกปล่อยตัวตอนนี้อาจจะต้องรอ 8 เดือน ถึง 1 ปีเลย
ทำไมคนไทยทำกันได้นะ มันง่ายไปหมดเลย อยากจะฝากทุกคนในช่วงนี้ด้วย ช่วงนี้ปิดเทอมเด็กทุกคนไม่อยากขอเงินพ่อแม่ อยากจะมีรายได้พิเศษซึ่งบางคนไม่ได้ดูข่าว ไม่ได้ศึกษาตรงนี้ไว้ พวกนี้จะโดนหลอกเกือบ 90%ทุกวันนี้มี 200-300 เคสต่อวันที่ต้องไปช่วยคนไทย ยังไงก็ฝากดูคลิปเตือนภัยไว้บ้าง มันมาหลายรูปแบบมากๆ เป็นมหกรรมจริงๆ

ครอบครัวน้องก็ทำใจไปแล้วครึ่งนึง ถ้าน้องไม่ได้ออกประมาณ 8 เดือนถึง 1 ปี ถึงจะได้ออก ทั้งเซ็ตเกือบ 100 คนเลยตรงนั้น เพราะเขากระจายกันไป 5 จุด บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว และบริเวณที่ติดกับชายแดนทั้งหมด ตอนนี้อันตรายที่สุดคือถ้าเขาปล่อยที่ป่า จะเจอกับกับระเบิดไหม จะเดินทางข้ามมายังไง แล้วถ้าเขาเดินไปเจอทหารกัมพูชาก็ซวยอีก มันอันตรายกว่าเดิมหลายเท่าเลย”












“กฤต” โอดคนไทยทำกันเอง! แดนเซอร์ “กระแต” ถูกอุ้มไปกัมพูชา แนะวิธีแรกที่ควรทำเมื่อคนในบ้านหายตัว
“กฤต” โอดคนไทยทำกันเอง! แดนเซอร์ “กระแต” ถูกอุ้มไปกัมพูชา แนะวิธีแรกที่ควรทำเมื่อคนในบ้านหายตัว
“กฤต” โอดคนไทยทำกันเอง! แดนเซอร์ “กระแต” ถูกอุ้มไปกัมพูชา แนะวิธีแรกที่ควรทำเมื่อคนในบ้านหายตัว
“กฤต” โอดคนไทยทำกันเอง! แดนเซอร์ “กระแต” ถูกอุ้มไปกัมพูชา แนะวิธีแรกที่ควรทำเมื่อคนในบ้านหายตัว
“กฤต” โอดคนไทยทำกันเอง! แดนเซอร์ “กระแต” ถูกอุ้มไปกัมพูชา แนะวิธีแรกที่ควรทำเมื่อคนในบ้านหายตัว
