จูเนียร์-มาร์ค สร้างปรากฎการณ์รักษ์โลก รวมพลังแฟนคลับ เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นประโยชน์ ครั้งแรก!!!

ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันลั่นฮอลล์ เมื่อสองหนุ่มสุดฮอต จูเนียร์ ปณชัย และ มาร์ค จิรันธนิน ควงคู่มาสร้างโมเมนต์สุดฟินแบบใกล้ชิดกับแฟน ๆ ในงาน AXTRA GREEN THE NEXT GEN ที่จัดโดย ซีพีแอ็กซ์ตร้า ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายใต้แบรนด์แม็คโคร–โลตัส ณ โลตัส บางนา
โดยกิจกรรมครั้งนี้ยิ่งเพิ่มดีกรีความฟิน เมื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับสองหนุ่มผ่านกิจกรรมลุ้นสิทธิ์พิเศษ ซึ่งคัดเลือกผู้โชคดี 100 คนจากการร่วมสนุกผ่าน TikTok ของ CP AXTRA ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คอนเทนต์ และยังเป็นครั้งแรกที่ให้ผู้โชคดีนำขวดพลาสติกมาร่วมรับสิทธิ์ Lucky Draw เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิด ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า 200,000 ขวด!!! เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากแฟน ๆ ได้ตลอดทั้งงาน
ทันทีที่ทั้งสองหนุ่มปรากฏตัวบนเวทีพร้อมโชว์เพลงคู่ เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่น ก่อนทั้งสองจะพูดคุยทักทายแฟน ๆ และชวนทุกคนมาร่วมเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างโลกสีเขียว เริ่มต้นจากเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว เช่น การประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ความสนุกยังเดินหน้าต่อ เมื่อแฟนคลับผู้โชคดี 10 ท่าน ได้ขึ้นเวทีร่วมเล่นเกม “เกี่ยวแขนรักษ์โลก” กับสองหนุ่มแบบใกล้ชิด แบ่งทีมเป็นทีมจูเนียร์และทีมมาร์ค แข่งขันกันทำภารกิจแยกขวดพลาสติก ทั้งแยกฝา ลอกฉลาก และนำขวดเข้าสู่กล่องรีไซเคิล ท่ามกลาง เสียงเชียร์จากแฟน ๆ ที่ลุ้นกันแบบไม่มีพัก
จากนั้นเพิ่มดีกรีความเอ็นดู เมื่อสองหนุ่มโชว์สกิลเข้าครัวในกิจกรรม “ทำเมนูเคลียร์ตู้เย็น” นำวัตถุดิบจากตู้เย็นมารังสรรค์เมนูพิเศษ เพื่อลดขยะอาหาร (Food Waste) โดยทั้งจูเนียร์และมาร์คต่างงัดไอเดียและความ ครีเอทีฟออกมาเต็มที่ พร้อมเล่าถึงแรงบันดาลใจของเมนูที่ทำ เรียกเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์จากแฟนคลับตลอดช่วงกิจกรรม ช่วงท้ายของงานยังเติมความฟินต่อเนื่อง ด้วยการจับรางวัลผู้โชคดีอีก 10 คน ขึ้นมาถ่ายภาพโพลารอยด์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับสองหนุ่ม ก่อนจะปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับแฟน ๆ ทั้งงาน เก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจ
ปิดท้ายงาน จูเนียร์–มาร์ค ยังได้ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมติดตามกิจกรรมรักษ์โลก ซึ่งทางซีพี แอ็กซ์ตร้า โดยแม็คโคร–โลตัส ได้ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ทั้งการจัดการขยะอาหาร การนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/cpaxtrathailand