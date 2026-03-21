ฮือฮาพิธีเปิดโขนกรุงศรี “อั้ม อธิชาติ” สวมบทพระเจ้าปราสาททอง ลุคกษัตริย์นักรบสะกดสายตาทั้งงาน

พิธีเปิด เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 7 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณหน้าพระปรางค์ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศโบราณสถานยามค่ำคืนที่ขรึมขลังและงดงาม สร้างความสนใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมงานอย่างคับคั่ง
หนึ่งในช่วงเวลาที่ถูกจับตามองมากที่สุด คือการปรากฏตัวของนักแสดงชื่อดัง อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ในบทบาทจำลอง สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งนำขบวนพาเหรดโขนและขบวนเครื่องสูงเข้าสู่พื้นที่จัดงานอย่างสง่างาม
ด้วยเครื่องทรงกษัตริย์โบราณโทนสีแดงทองเต็มยศ ผสานบุคลิกที่นิ่ง สุขุม และท่วงท่าที่หนักแน่น ทำให้ภาพลักษณ์ของอั้มในค่ำคืนดังกล่าวดูทรงพลังและน่าเกรงขาม หลายคนหยุดยืนชมด้วยความประทับใจ ขณะที่แฟนคลับจำนวนไม่น้อยต่างบันทึกภาพช่วงเวลานี้ไว้
ช่วงไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การนำขบวนบนหลังช้างศึก ซึ่งเคลื่อนผ่านพื้นที่ภายในงานท่ามกลางแสงไฟ เสียงดนตรี และองค์ประกอบการแสดงที่ออกแบบอย่างวิจิตร ช่วยถ่ายทอดบรรยากาศความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาได้อย่างมีมิติ
การเข้าร่วมงานของอั้มในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างสีสันให้พิธีเปิดดูยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของนักแสดงที่ให้ความสำคัญกับบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจมรดกทางวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
สำหรับเทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 7 ยังมีกิจกรรมการแสดงโขนจากคณะชั้นครู การจำลองตลาดย้อนยุค และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลากหลาย เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีตลอดช่วงการจัดงาน