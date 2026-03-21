“SEVENTEEN” จัดเต็มสมฐานะศิลปินเคป๊อปแถวหน้า ส่งต่อเอเนอร์จี้ให้กะรัตไทย แบบเริ่ด ๆ ไปเลยล่ะ!

กะรัตไทยต่างบอกว่า เริ่ดเลยล่ะ เพราะศิลปินเคป๊อประดับโลก SEVENTEEN ได้เดินทางมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN BANGKOKเมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)
แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน จนกระทั่งเริ่มมีลมคลายร้อนช่วงเย็น พร้อมกับท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นชมพู – ฟ้า เหมือนเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาสุดพิเศษระหว่างSEVENTEENและกะรัตกำลังจะเริ่มต้นแล้ว! พาร์ทแรกของโชว์ด้วยสามเพลงสุดมันส์ Bad Influence, HBD และ THUNDER ก่อนที่หนุ่ม ๆ จะทักทายกะรัตไทยด้วยความสดใส
อีกหนึ่งพาร์ทที่กะรัตรอคอยคือการแสดงโซโล่ของเมมเบอร์แต่ละคน ซึ่งสไตล์โชว์และแนวเพลงของแต่ละคนต้องบอกว่าเห็นแล้วคุ้มค่าที่ได้มาสัมผัสด้วยตาเนื้อ ไม่ว่าจะเป็น Trigger (DINO Solo), Gemini (JUN Solo), Shining Star (Vernon Solo), Fortunate Change (JOSHUA Solo), Happy Virus (DK Solo), Raindrops (SEUNGKWAN Solo), Skyfall (THE 8 Solo), Shake It Off (MINGYU Solo) และ Jungle (S.COUPS Solo)
นอกจากเพลงโซโล่และสามเพลงใหม่ที่แสดงไป SEVENTEEN ยังขนเพลงฮิตอัลบั้มก่อน ๆ มาให้กะรัตได้ร่วมร้องร่วมเต้นให้หายคิดถึงทั้ง HOT, HIGHLIGHT, HIT รวมไปถึง Rock With You ก่อนจะยิงพลุตัดจบคอนเสิร์ตพอเป็นพิธี เพราะกะรัตตัวจริงต่างรู้ว่าหลังจากนี้นี่แหละคือความสนุกของจริง!
หน้าจอของคอนเสิร์ตขึ้นภาพ DJ Bongbongie ที่อาสาพาเต้นด้วยเพลงรีมิกซ์จาก SEVENTEEN สลับกับภาพกะรัตไทยโชว์ลีลาเต้นไม่แพ้กะรัตชาติในในโลก เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไปเจอกับพาร์ทเอนคอร์ที่หนุ่ม ๆ ปรากฏตัวบนรถรางทั้งสองฝั่งในเพลง_WORLD โบกมือทักทายทั้งแฟน ๆ บัตรหลุมบัตรดอย ได้โมเม้นต์กลับบ้านกันไปเต็ม ๆ ก่อนจะมาถึงไฮไลต์สำคัญที่ทุกคนรอคอยอย่าง VERY NICE หรืออาจูไนซ์แบบนันสต็อปที่กว่า SEVENTEEN จะปล่อยให้กะรัตกลับบ้านก็ใช้เวลาไปกว่าสามชั่วโมงครึ่ง
SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN BANGKOK เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่การันตีความเป็น Performer ตัวจริงของ SEVENTEEN ที่จัดเต็มสมมาตรฐาน ส่งต่อพลังงานดี ๆ ให้เหล่ากะรัตไทย ที่ยกให้เพลงของ SEVENTEEN เป็นซาวด์แทร็กของตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิต