โคตรใจที่ไม่ยอมแพ้ “โย ยศวดี” พิสูจน์ความแกร่ง ทุบสถิติเวลาตัวเองใน HYROX BANGKOK 2026

เป็นคนดังอีกคนที่ลงแข่ง HYROX BANGKOK 2026 พิสูจน์ความอึดและความแกร่งของตัวเอง สำหรับ “โย ยศวดี หัสดีวิจิตร” ปีนี้ถือว่าทำเวลาได้ดีกว่าปีก่อน จบที่ 1 ชม. 24 นาที หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน โย ยศวดี ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ภูมิใจในตัวเอง เพราะไม่ใช่แค่ร่างกายที่สู้ แต่หัวใจ โคตรไม่ยอมแพ้
“จบแล้วค่ะ 🤍 สนามแข่งดีมากกก และปีนี้…เราทำเวลาได้ดีกว่าปีที่แล้วอย่างที่ตั้งใจ 1:24 นาที 💪🏼
มันไม่ใช่แค่ร่างกายที่สู้
แต่มันคือ “โคตรใจ” ที่ไม่ยอมแพ้จริงๆ
มีหลายปัจจัยมาก ที่เกือบทำให้เราไม่ได้ยืนอยู่ในสนามนี้ แต่สุดท้ายแล้ว…ไม่มีอะไรชนะหัวใจที่แข็งแกร่งได้เลย
ขอบคุณพาร์ตเนอร์ที่ดีที่สุด น้องแอน @ann_sophit ถึงวันนี้จะไม่เหมือนตอนที่เราซ้อมเป๊ะ แต่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเข้าใจและมัน “ไหลลื่น” อย่างที่ควรจะเป็น
สนามนี้…วัดใจจริงๆ ค่ะ และวันนี้เราไม่ได้แค่ชนะเวลา แต่เราชนะปีที่แล้ว ชนะความขี้เกียจ และชนะร่างกายที่ิอ่อนแอ ชนะตัวเอง 💪🏼💪🏼💪🏼
ตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้ เราจะชนะเสมอ
ขอบคุณทุกเสียงเชียร์ ทุกพลังที่ส่งมาให้กัน ❤️ รู้สึกว่าสนามนี้เราต้องวิ่งเยอะขึ้น กว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะ 😅 สู้สู้กันนะคะ
รอภาพสวยๆ ได้เลยค่ะ…🔥
📸 ขอบคุณภาพและวิดีโอสวยสวยจากหลานรัก ตามมาเชียร์ถึงขอบสนาม
#hyrox #fitwithyo #underarmourth #strong #bangkok”