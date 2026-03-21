“ณเดชน์” ก้าวข้ามดรามาหอบหืด โชว์แกร่ง HYROX BANGKOK 2026 “ญาญ่า” ส่งเสียงเชียร์ว่าที่สามี (คลิป)

เป็นการแข่งขันที่ทำแฟนๆ ให้ความสนใจ สำหรับการแข่งขันกีฬาฟิตเนส HYROX ได้เข้ามาพลิกโฉมวงการฟิตเนสให้กลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันที่สนุก ท้าทาย และสร้างเม็ดเงินมหาศาล ซึ่งในปีนี้ HYROX BANGKOK 2026 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2026
หนึ่งในไฮไลต์ที่ทุกคนตั้งตารอคอย คือพระเอกดัง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ที่ได้ลงแข่งเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาณเดชน์มักถูกแซะจนเกิดดรามาหลายรอบกับเรื่องการเป็นหอบหืดของเจ้าตัว และการลงแข่งดังกล่าว แต่ณเดชน์ก้าวข้ามดรามาเรื่องดังกล่าว ซ้อมอย่างหนักทุกวัน ซึ่งเจ้าตัวจบการแข่งขัน ทำเวลาได้ 01.23.21 ชั่วโมง โดยมีกำลังใจติดขอบสนามอย่างว่าที่ภรรยา “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์”
สำหรับการแข่งขันนั้น ต้องวิ่ง 1 กิโลเมตรสลับกับด่านออกกำลังกาย functional workout 8 ด่าน อาทิ SkiErg (เครื่องสกี) 1,000 ม., Sled pull (ดึงเลื่อน) 50 ม., Sled push (ผลักเลื่อน) 50 ม., Burpee broad jumps (เบอร์ปี้กระโดดไกล) 80 ม., Rowing (เครื่องพาย) 1,000 ม., Farmers carry (แบกน้ำหนัก) 200 ม., Sandbag lunges (ลันจ์พร้อมกระสอบทราย) 100 ม., Wall balls (ขว้างบอลผนัง) 100 ครั้ง