โอ้พระเจ้าฟ้าดิน! เปิดรักเร้นลับ “ไดอาน่า-สุรชัย” ฉาวตอนแก่

เรื่องนี้จะกลายเป็นตำนานให้วงการบันเทิงเป็นที่กล่าวขานสืบไป กับความรักที่ฉาวตอนแก่ของ “สุรชัย สมบัติเจริญ” นักร้องชื่อดัง ที่สั่งสมชื่อเสียงดีงามมายาวนาน
“ตัดบัวไม่เหลือใย” เพื่อเริ่มนับหนึ่งใหม่
ใครจะไปคิดว่าระดับราชาเพลงลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่าง “สุรชัย สมบัติเจริญ” จะตัดสินใจหันหลังให้ครอบครัวเดิมเพื่อไปสร้างครอบครัวใหม่กับ “ไดอานา พนิดา” ด้วยท่าทีจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยเฉพาะความเกรี้ยวกราด ที่มีต่อ “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน” อดีตภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก และลูกๆ ทั้ง 4 คน เป็นการตัดบัวไม่เหลือใย เพื่อไปเริ่มนับหนึ่งใหม่กับผู้หญิงในดวงใจอีกคน
เมื่อความถูกต้องขัดกับความพึงพอใจ สุรชัยเลือกใช้ความดุดันสยบเสียงด่าทอ เจ้าตัวระเบิดอารมณ์แบบไม่ไว้หน้าใคร ตอกย้ำว่าตอนนี้ “ผมเลือกข้างแล้ว”
หากมองอีกแง่ บางครั้งความเกรี้ยวกราดคือกลไกในการป้องกันตัวเอง ทำให้อดีตภรรยา กลายเป็น “ตัวร้าย” ทั้งเรื่องการแฉว่าเธอใช้ปืนข่มขู่จะยิงคนในบ้าน บังคับให้ไปจดทะเบียน เซ็นรับรองบุตร (แม้จะย้อนแย้งกับการที่มีลูกคนที่ 2 3 4 ตามมาก็ตาม) ตัวจริงทำเป็นนิ่งจนน่ากราบ แต่จริงๆ เป็นมาเฟีย โกหกหน้าด้านๆ! การพ่นคำหยาบใส่เมียเก่า ช่วยให้สุรชัย “รู้สึกชอบธรรม” มากขึ้น ในการเปิดตัวกับภรรยาอีกคนอย่างไดอาน่า
“ไดอาน่า” ไม่ใช่ “คนใหม่” ที่เพิ่งเข้ามา แต่เป็น “คนเดิม” ที่กลับมาทวงหัวใจสุรชัยคืน เธอไม่เคยหายไปจากสุรชัย ทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆ ให้กัน ผูกพันกันมาทั้งชีวิต แม้ในวันที่ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัว รอแค่จังหวะที่เหมาะสมเท่านั้น
ไดอาน่าที่พร้อมแบกรับคำตราหน้าว่าเป็นมือที่สาม ความอดทนและยอมเสียสละชื่อเสียงเพื่ออยู่กับเขา สิ่งนี้อาจทำให้สุรชัยรู้สึก “ผิดชอบชั่วดี” จนกลายเป็นความสงสารและอยากจะชดเชยให้เธอด้วยการเปิดตัวและยกย่องเธอให้เหนือใคร
ไดอาน่ามีภาพลักษณ์ที่ดูดี สดใส เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสุรชัย ขณะที่สุรชัยอยู่ในจุดที่อิ่มตัวกับภาระหน้าที่และความตึงเครียดในบ้านเดิม เมื่อได้ใช้ชีวิตกับไดอาน่า เธอช่วยเติม “พลังชีวิต” ให้เขากลับไปเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยอีกครั้ง
การที่สุรชัยออกตัวปกป้องไดอาน่าแบบเกรี้ยวกราด และยอมตัดสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมทันที สะท้อนว่าความรู้สึกที่เขามีต่อไดอาน่านั้น “ลึกซึ้ง” มั่นใจในตัวกันและกันมากพอที่จะเผชิญหน้ากับดรามาทั้งประเทศ
รักเร้นลับ ไดอาน่า - สุรชัย ที่รอวันเปิดเผย
ไดอาน่าเป็น “คนในความลับ” มาโดยตลอด การคบหาก่อนหน้านี้อาจไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ จนกระทั่งถึงจุดที่สุรชัย หย่าขาดกับภรรยา รักนี้จึงไม่จำเป็นต้องปกปิดอีกต่อไป เจี๊ยบ อดีตภรรยาสูญเสียสามีให้กับคนที่ “อยู่มาก่อน” นับเป็นความเจ็บปวดของเมียหลวง
จุดเริ่มต้นความรักของสุรชัยและไดอาน่า เริ่มจากการที่สุรชัยได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่อเมริกา ทำให้ได้รู้จักกับสาวน้อยไดอาน่า ที่มีอายุเพียง 17 ปีในตอนนั้น สุรชัยคือรักแรกของไดอาน่า ทั้งคู่สานสัมพันธ์ จดทะเบียนสมรสกัน ก่อนที่สุรชัยจะกลับเมืองไทย ด้วยระยะทางที่ห่างกัน ทั้งไดอาน่า สุรชัย ไปมีชีวิตครอบครัวใหม่เป็นของตัวเอง
สุรชัยอยู่กินกับอดีตภรรยา “เจี๊ยบ” มีลูกด้วยกัน 4 คน ขณะที่ไดอาน่า ผ่านการมีครอบครัว 2 ครั้ง มีลูก 3 คนจาก 2 สามี หลังฟ้องหย่าสามีชาวอิหร่าน มีการแบ่งทรัพย์สิน ทำให้ชีวิตไดอาน่าพลิกรวยเป็นมหาเศรษฐี มีบ้านเหมือนราชวัง มีกินมีใช้จนวันตาย ภายหลังเลิกสามีอิหร่านไดอาน่าก็เลิกทำอาชีพแอร์โอสเตส ซึ่งก่อนแต่งงานกับสามีแรก ไดอาน่าเคยฟ้องหย่าสุรชัยไปหนึ่งครั้ง แต่ภายหลังก็กลับมาจดทะเบียนกันใหม่อีกครั้ง
การที่สุรชัยออกมาฟาดงวงฟาดงาเมียเก่า แฉสารพัดเรื่องให้ชื่อเสียงอีกฝ่ายป่นปี้ เพื่อปกป้องหัวใจของรักแท้แดนไกล อย่างไดอาน่า จึงเป็นการทิ้งไพ่หมดหน้าตัก ไม่แคร์กระแสสังคม ไม่แคร์ชื่อเสียง บั้นปลายชีวิตตอนนี้ทุกอย่างคือเธอ ถึงขั้นแต่งเพลงรักสุดหวานให้ไดอาน่า ชื่อว่า “ไดอาน่าที่รัก” เล่าความรักของตัวเอง ที่จำเป็นต้องนอกใจ แต่สุดท้ายไดอาน่าก็รอคอย 40 ปีถึงได้กลับมาครองรักกันอีกครั้งในตอนนี้
เผินๆ อาจเป็นเรื่องชวนอ้วกสำหรับใครบางคน เพราะความคลั่งรักของสุรชัย แต่สำหรับเจ้าตัว ไดอาน่ากลายเป็นทั้งหมดของชีวิตในตอนนี้ เป็นรักที่ลึกซึ้งสุดหัวใจในวันที่หัวหงอก ขอแค่ได้อยู่กับไดอาน่าก็พอใจ ไม่ต้องการสิ่งใดแล้วในโลกนี้ ดังท่อนฮุกของเพลงที่แต่งเพื่อเธอ
“ไดอานา นาน่านาน้าน๊านา You and I Forever รักเธอจนหมดหัวใจ”