“วัล คิลเมอร์” กลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่าน AI ในหนังใหม่

โปรเจกต์ภาพยนตร์ As Deep as the Grave กลายเป็นที่จับตา หลังนำเทคโนโลยี AI มาสร้าง “วัล คิลเมอร์” นักแสดงผู้ล่วงลับ ให้กลับมาปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์ได้อีกครั้ง แม้เขาจะไม่เคยถ่ายทำฉากใดเลยก่อนเสียชีวิตในปี 2025
เดิมที คิลเมอร์ถูกวางตัวให้รับบท “ฟาเธอร์ฟินแทน” นักบวชคาทอลิกที่มีความเชื่อทางจิตวิญญาณแบบชนพื้นเมืองอเมริกัน แต่เนื่องจากเขากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งลำคอ ทำให้ไม่สามารถเข้ากองถ่ายได้เลย
ผู้กำกับ “โคเอิร์ต วูร์ฮีส์” เผยว่า บทบาทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคิลเมอร์โดยเฉพาะ ทั้งในแง่ภูมิหลังและความผูกพันกับพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ จึงตัดสินใจใช้เทคโนโลยี AI สร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความยินยอมจากครอบครัวของนักแสดง รวมถึงลูกสาว “เมอร์เซเดส คิลเมอร์”
ภาพยนตร์เล่าเรื่องจริงของนักโบราณคดี “แอนน์” และ “เอิร์ล มอร์ริส” ที่ทำการขุดค้นใน Canyon de Chelly รัฐแอริโซนา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของชนเผ่านาวาโฮ โดยเวอร์ชัน AI ของคิลเมอร์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่อง
ทีมงานใช้ทั้งภาพในวัยหนุ่มของคิลเมอร์จากครอบครัว รวมถึงฟุตเทจช่วงท้ายชีวิตมาผสมผสาน พร้อมสร้างเสียงพูดจาก AI โดยอิงจากเสียงจริงของเขา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการผ่าตัดเกี่ยวกับหลอดลมในช่วงป่วย
โปรเจกต์นี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี จากการหยุดชะงักในช่วงโควิด-19 และข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยทีมงานยอมรับว่า เดิมทีเคยตัดบทของตัวละครนี้ออกไป แต่ภายหลังพบว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่อง จึงต้องหาวิธีนำกลับมา
อย่างไรก็ตาม การใช้ AI สร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้ว ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในวงการ ทั้งเรื่องจริยธรรม การจ้างงาน และการใช้ภาพลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ทีมผู้สร้างยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางของสหภาพนักแสดง (SAG) และมีการชดเชยให้กับครอบครัวอย่างเหมาะสม
ด้าน “เมอร์เซเดส คิลเมอร์” ระบุว่า พ่อของเธอเป็นคนที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อว่า AI สามารถขยายขอบเขตการเล่าเรื่องได้ พร้อมย้ำว่านี่คือการสานต่อเจตนารมณ์ของเขา
ก่อนหน้านี้ คิลเมอร์เคยใช้เทคโนโลยี AI สร้างเสียงของตนเองมาแล้ว ในการกลับมารับบท “ไอซ์แมน” ใน Top Gun: Maverick หลังสูญเสียความสามารถในการพูดจากโรคมะเร็งลำคอ ซึ่งเขาเคยกล่าวว่า เทคโนโลยีนี้เป็น “ของขวัญพิเศษ” ที่ช่วยให้เขายังสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ต่อไป