“ชัค นอร์ริส” ตำนานนักบู๊ฮอลลีวูด เสียชีวิตในวัย 86 ปี

ไอคอนแอ็กชันเจ้าของบท “Walker, Texas Ranger” จากไปอย่างสงบท่ามกลางครอบครัว หลังฝากผลงานระดับตำนานทั้งบนจอและเวทีศิลปะการต่อสู้ ท่ามกลางกระแสไว้อาลัยจากคนดังและแฟนทั่วโลก
“ชัค นอร์ริส” นักศิลปะการต่อสู้และนักแสดงแอ็กชันระดับตำนานของฮอลลีวูด เจ้าของบทบาทอันโด่งดังในซีรีส์ “Walker, Texas Ranger” เสียชีวิตแล้วในวัย 86 ปี โดยครอบครัวออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันศุกร์ ระบุว่าเขาจากไปอย่างสงบในเช้าวันพฤหัสบดี ท่ามกลางสมาชิกครอบครัว หลังมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเขาเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยที่ไม่ได้เปิดเผยบนเกาะคาไว ฮาวาย ครอบครัวระบุว่า
สำหรับคนทั่วโลก เขาคือสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง ทั้งในฐานะนักสู้และนักแสดง แต่สำหรับคนในครอบครัว เขาคือสามี พ่อ และปู่ผู้เปี่ยมด้วยความรัก พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้
หลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่ออกไป บุคคลในวงการและแฟน ๆ ต่างร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง เกร็ก แอ็บบอตต์ ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส กล่าวยกย่องว่า นอร์ริสไม่เพียงเป็นแชมป์ศิลปะการต่อสู้และไอคอนภาพยนตร์ แต่ยังเป็น “Walker, Texas Ranger” หนึ่งเดียวในใจผู้ชม ขณะที่นักแสดงแอ็กชันชื่อดัง “ฌอง-โคลด แวน แดมม์” ก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัว ด้านอดีตประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” ซึ่งมีความใกล้ชิดกับวงการศิลปะการต่อสู้ กล่าวถึงนอร์ริสว่าเป็น “คนแข็งแกร่งอย่างแท้จริง” และเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญ
ชัค นอร์ริส หรือชื่อจริง คาร์ลอส เรย์ นอร์ริส เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 1940 ที่รัฐโอคลาโฮมา เริ่มฝึกศิลปะการต่อสู้ระหว่างรับราชการในกองทัพอากาศสหรัฐที่เกาหลีใต้ ก่อนจะผันตัวมาเปิดสตูดิโอสอนในลอสแอนเจลิส และก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยบทเล็ก ๆ ในปี 1968 ก่อนจะโด่งดังจากฉากต่อสู้กับ “บรูซ ลี” ในภาพยนตร์ “The Way of the Dragon” ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพ จากนั้นเขารับบทนำในภาพยนตร์แอ็กชันหลายเรื่อง และสร้างชื่อในฐานะแชมป์คาราเต้ระดับโลก คว้าแชมป์รุ่นมิดเดิลเวตถึง 6 สมัยระหว่างปี 1968–1974
ชื่อเสียงของเขาพุ่งสูงสุดจากบทบาท “โลนวูล์ฟ แม็คเควด” ในปี 1983 ซึ่งต่อยอดสู่ซีรีส์ดัง “Walker, Texas Ranger” ที่ออกอากาศยาวนานถึง 8 ฤดูกาล และกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง รวมถึงมุกตลกและมีมในโลกออนไลน์ เช่น เรื่องเล่าว่าเขาเคยต่อสู้กับซูเปอร์แมน และฝ่ายแพ้ต้องใส่กางเกงในไว้ด้านนอก
แม้ในวัยเด็กเขาจะเป็นคนขี้อายและไม่แข็งแรง แต่ความมุ่งมั่นทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในสายตาคนทั่วโลก โดยในวันศุกร์ แฟน ๆ ได้นำดอกไม้มาวางไว้อาลัยที่ดาวของเขาบน Hollywood Walk of Fame ในลอสแอนเจลิส พร้อมยกย่องว่าเขาเป็นเหมือนแบบอย่างของความถูกต้องและความกล้าหาญ
ในชีวิตส่วนตัว นอร์ริสเป็นคริสเตียนผู้เคร่งศาสนา เติบโตมากับมารดาชาวไอริชหลังพ่อที่ติดสุราแยกทาง เขามีบุตร 2 คนจากการแต่งงานครั้งแรกที่ยาวนาน 30 ปี และมีบุตรอีก 2 คนกับภรรยาคนที่สอง นอกจากนี้ยังมีบุตรอีกหนึ่งคนจากความสัมพันธ์นอกสมรส
ด้านการเมือง เขาเป็นรีพับลิกันอย่างชัดเจน เคยออกมาสนับสนุนให้ประชาชนโหวตต่อต้าน “บารัก โอบามา” ในปี 2012 และในปีถัดมาได้แสดงการสนับสนุนต่อ “เบนจามิน เนทันยาฮู” ผู้นำอิสราเอล ซึ่งได้กล่าวไว้อาลัยว่า นอร์ริสเป็น “เพื่อนแท้ของอิสราเอล”
นอร์ริสเคยรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นถึง 2 ครั้งในปี 2017 ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 เขาตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทอาวุธปืน Glock ท่ามกลางปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนในสหรัฐที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนจนถึงปัจจุบัน