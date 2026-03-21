ลูกสาวคนแรก “เหน่ง เหม่งจ๋าย” น้ำตาคลอ เสียใจเพิ่งตั้งหลักได้ ให้เงินพ่อแค่ครั้งเดียว ไม่รู้พ่อจะรีบไปไหน

“กีต้าร์” ลูกสาว “เหน่งเหม่งจ๋าย” น้ำตาคลอ พ้อพ่อรีบไปไหน เพิ่งให้เงินจากน้ำพักน้ำแรงได้ครั้งเดียว เสียดายที่ผ่านมาห่างเหินและไม่ค่อยได้คุยกัน เผยรักพ่อเสมอแม้ไม่ได้บอก
น้ำตาซึมไปตามๆ กัน หลังจาก “กีต้าร์ พัชรามญชุ์”อายุ 27 ปี ลูกสาวคนแรกของตลกดัง “เหน่ง เหม่งจ๋าย”ที่เกิดกับ “ปาริชาติ”ภรรยาคนแรก เดินทางมาจากภูเก็ตเพื่อร่วมพิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อที่วัดกลาง คลอง 4 จ.ปทุมธานี ซึ่งกีต้าร์เผยว่าตนรู้สึกเสียใจ และเสียดาย เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้คุยกับพ่อ เนื่องจากแยกทางกันตั้งแต่เด็ก
“จริงๆ ตั้งแต่แรกเหมือนงงๆ เพราะว่าตอนรู้เรื่องก็ตื่นเลย สายโทรศัพท์เข้าเราก็โทร.กลับ ครึ่งชม.แรกยังงง อยู่เลย จนถึงตอนนี้เอาจริงๆ มันแอบเหมือนน้ำตาซึมๆ มันเสียใจ แต่ไม่รู้จะออกมายังไง จนเมื่อกี้พอเข้ามาในงานจริงๆ พอเห็นว่ามันเหลือแค่รูปแล้ว มันเหมือนอธิบายไม่ถูก
เรื่องอาการป่วย จริงๆ เราเพิ่งรู้เมื่อวันจันทร์ เพราะพี่ (ไอซ์ ภรรยาปัจจุบัน) เขาทักมาว่าขอคุยด้วยหน่อย จริงๆ พี่เขาเหมือนให้เราคุยกับคุณพ่อหน่วย ให้ช่วยหน่อย เพราะพ่อดื้อ ไม่ยอมกินยาพ่อกินยาไม่เป็นเวลา อาจไม่ได้ให้เราไปสั่ง แต่ให้บอกว่าเรารักพ่อนะ ดูแลสุขภาพนะ จะได้อยู่กับเราไปนานๆ
ถามว่าตกใจไหม ก่อนหน้านั้นเราเห็นพ่อในเฟซฯ รูปที่พ่อใส่เสื้อสีดำ ใส่หมวกสีแดง ทำไมพ่อผอมจัง เอาจริงๆ หนูคิดว่าแกลดน้ำหนักมั้ง แต่เอ๊ะทำไมท้องป่อง แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร ยังไม่ทันได้ทักไปแซวเลย ก่อนหน้าพี่เขาโทร.มา ตรุษจีนเราก็ซินเจียยู่อี่พ่อ ได้คุยกันแป๊บนึง จากนั้นก็มารู้เรื่องนี้เลย ตื่นเช้ามาวันพฤหัสฯ ก็เป็นแบบนี้เลย”
เผยไม่ค่อยได้คุยกับพ่อ เพราะแยกกันตั้งแต่เด็ก เจอปีละครั้งตามสภาพคล่องทางการเงิน แต่พ่อดูแลซัปพอร์ตจนเรียนจบปริญญาตรี เสียดาย เสียใจ ขอโทษพ่อที่ไม่ค่อยได้คุยกัน พ้อรีบไปไหน เพิ่งให้เงินจากการทำงานแค่ครั้งเดียว
“ความสนิทถามว่ามากน้อยแค่ไหน จริงๆ ก็พ่อลูกทั่วไปแต่อาจไม่ค่อยได้คุยกัน เพราะเราแยกกันตั้งแต่เด็ก ด้วยความอยู่ใต้ อยู่ภูเก็ต คุณแม่ก็พามาเจอปีละครั้งตามสภาพคล่องทางการเงิน แต่คุณพ่อก็ดูแลซัปพอร์ตจนจบปริญญาตรี ดูแลเรา จนเราเรียนจบ พ่อเขาเป็นห่วงเราตลอด ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเป็นครอบครัว เขาก็คอยปลอบ คอยเตือน แต่ไม่ค่อยกล้าดุ แต่แอบพูดว่าจะใช้ชีวิตยังไงลูกก็ให้คิดหน้าคิดหลัง คิดโน่นคิดนี่
สิ่งที่อยากบอกพ่อ มันหลายอย่าง ตั้งแต่ไปนั่งข้างหน้าแล้ว เอาจริงๆ มันพูดไม่ออก มันหลายอย่างมากเลย มันเสียดาย ขอโทษ หรือบางทีก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่รักเขานะ (เสียงสั่นเครือ)หรือว่าเราเรียนจบแล้วไม่สนใจเขาหรือเปล่า แต่จริงๆ ขอโทษที่ไม่ค่อยได้คุย ไม่ค่อยได้ทักหาเท่าไหร่ เพราะบางทีเราทักไปมันคนละไทม์ไลน์ เราหลับไปแล้วพ่อเพิ่งเล่นเสร็จ ก็เสียดาย จนทุกวันนี้ หนูก็อายุประมาณนึง เพิ่งเรียนจบได้ 3-4 ปี เพิ่งตั้งหลักตัวเองได้เอง เราทำงานได้ประมาณนึง เริ่มมีเงินตรงนี้แล้วนะ พอที่จะเอาเงินที่เราทำได้ แบ่งจากส่วนนั้นส่วนนี้ให้เขาตามเทศกาลได้ มันเพิ่งแค่ครั้งเดียวเอง มันก็เลยรู้สึกว่ารีบไปไหน
เงินที่ให้พ่อล่าสุดคือตรุษจีนที่ผ่านมา เพราะปีนี้หนูเพิ่งตั้งตัวได้ มันไม่ใช่เงินเยอะหรอกค่ะ เราก็พนักงานคนนึง ตอนเขาได้รับ เขาตกใจ เขาโทร.มาบอกว่าให้พ่อทำไม ก็บอกว่าตรุษจีนไง แต๊ะเฮีย มันใกล้วันเกิดเราด้วย พ่อก็บอกว่าตอนนี้พ่อออกมาทำงานเอง อาจไม่ได้ของขวัญนะ เราก็บอกว่าไม่เป็นไร เราโตแล้ว เราอยากให้ เขาก็ขอบคุณ”
รักพ่อนะ ถึงไม่ค่อยได้บอก
“เรื่องฝากฝังให้ดูแลคุณแม่และน้องๆ เอาจริงๆ ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องครอบครัว เราแยกกันมานานแล้ว เวลาคุยกันก็แค่ถามสารทุกข์สุขดิบกัน อยากบอกพ่อว่าดูแลตัวเองได้แล้ว ใช้ปากทำงาน กล้าถาม กล้าพูด กล้าทำมาหากินแบบที่พ่อบอกทุกอย่าง โตแล้ว ดูแลตัวเองได้ประมาณนึงแล้ว กำลังจะดูแลคุณแม่ได้ด้วยนิดๆ หน่อยๆ (หัวเราะ) รักพ่อนะ ถึงไม่ค่อยได้บอก ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ แต่ก็รักคุณพ่อ อยากให้รู้ว่าไม่เคยไม่นึกถึงนะ แต่บางทีด้วยหลายๆ อย่าง วันนี้ก็มาหาแล้วนะ”
สำหรับพิธีฌาปนกิจ เหน่ง เหม่งจ๋าย จากเดิมวางเอาไว้วันที่ 22 มี.ค. แต่ล่าสุดครอบครัวและกลุ่มศิลปินตลกได้เลื่อนเป็นวันที่ 25 มี.ค.แทน เพื่อรอ “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ที่ยังติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้