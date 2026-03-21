แซบซู้ดปาก พี่สาว “เกรซ ชลิตา” ฟาดแหลก ผู้ชายโง่แยกเกรดผู้หญิงไม่ออก เอากะxรี่ทำเมีย ชาวเน็ตยกนิ้ว เธอมันเริ่ด

เป็นพี่ที่พร้อมปกป้องน้องอย่างเต็มที่ สำหรับ “เกิล” พี่สาว “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์”ก่อนหน้านี้ฟาดยับ “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” แทนเกรซ ทั้งแฮชแท็กแซบๆ “กูไม่ลืม”หลังโพสต์คลิปน้องสาวร้องไห้ใจสลายเลิกรากับอีกฝ่าย ทั้งที่เพิ่งถูกฝ่ายชายขอแต่งงานไม่ถึง 3 เดือน ต่อมาแหกชู้ด้วยข้อความ “หุบปาก ชู้อยู่ส่วนชู้ค่ะ ไม่ต้องสาระแน”ทำคนแห่โยงว่ารักล่มครั้งนี้อาจเป็นเพราะมีมือที่สาม รวมทั้งจวกแหลก หลังฝ่ายชายออกมายอมรับว่าเป็นคนล่มวิวาห์ เพราะคิดว่าฝืนต่อไปก็ไม่มีความสุข ไม่อยากให้ไปดึงบุคคลอื่นมาเป็นประเด็น แฮชแท็กเดือดว่า #อย่าติดเท่คนเขาดูออก
ล่าสุดเกิล จัดหนักอีกรอบ ทั้งติ๊กต๊อกและอินสตาแกรม เผยแชตที่บอกว่าอยากได้ อยากมีอะไรด้วย แต่ไม่ได้อยากคบหรือเอาทำเป็นเมีย พร้อมเผยว่าเป็นข้อความจากเพื่อนสนิทของคนดีของเธอพูดถึงเธอนะคะสาว ตามด้วยข้อความ ร่านมานานหลายสิบปี แต่รอบนี้ความร่านของเธอสังคมต้องได้รู้ อนาคตจะได้อยู่กับผู้ชายเลเวลที่คู่ควร ผู้ชายที่ไม่มีวุฒิภาวะแบบที่ชอบนกใจ ผู้ชายที่โง่เขลาแยกเกรดผู้หญิงไม่ออก ผู้ชายที่อาจจะมีเงิน แต่ไม่มีสมอง เพราะไม่มีผู้ชายฉลาดคนไหน เอากะxรี่ทำเมีย อวดไหนก็อายเพื่อนอายฝูง ได้วนกันทั้งวง รับเรื่องมาทับซ้อนกันไปหมด ไทม์ไลน์ใช้นิ้วเท้านิ้วมือนับรวมกันจำนวนผัวยังเกินเก้าอี้โหนกระแสจำนวนคนที่โดนเธอแย่งแฟน นั่งไม่พอแล้ว
รวมทั้งแชตที่บอกว่าอย่าปรึกษาเยอะ ถ้าเราโสด เราคงจีบ อีกฝ่ายตอบกลับว่าประโยคนี้เจอบ่อย มุกนี้ใช้กับ...ไม่ได้ ตามด้วยแคปชั่นว่า “นิสัยเดิมจากปี 2018 : โนสนโนแคร์ แต่รอบนี้ได้สนแน่จ้ะ, มุกนี้ใช้ไม่ได้ = ผัวคนถัดไป”
ฟาดต่อด้วย นิสัยใหม่ปี 2026 : congratulations และบอกว่า เคยชอบนะรู้ป่าว , ไหนใครมารังแกชาวเน็ตของฉันคะ บอกไม่มีหลักฐาน แล้วอย่ามาพูด 5555 พูดไปเลยลูก พวกที่ปกป้องคน..ห.. ระวังหน้าแหกกลางสี่แยกนะคะ ก่อนปกป้อง แนะนำให้สืบข่าว หาข่าว สำรวจพฤติกรรมก่อนจ้า
รวมทั้งโพสต์ภาพเกรซ ชลิตา เขียนแคปชั่นว่า “ใครจะจีบน้องเกรซ ก็อย่าลืมนะคะ พี่มันชื่อ เกิล โตมากินข้าวคนละหม้อค่ะ” รวมทั้งเผยข้อความตาแตกเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จะทำในปี 2026 : นั่งตามขำอีนั่นว่าคนที่นอกใจไปหา จะเป็น good boy ให้ she เหรอ แกเต็มป่ะ ตาเธอแล้วนะสาว #อย่าติดเท่คนเขาดูออก
ขณะที่ในติ๊กต๊อกมีคอมเมนต์เดือดๆ ทั้งแฉฝ่ายหญิงที่ถูกมองว่ามือที่สามหลายเรื่องถึงขั้นเกิลบอกอีกฝ่ายให้ติดต่อเข้ามาหน่อย รวมทั้งชาวเน็ตแฉภาพชายหญิงคู่หนึ่ง ที่เดินควงแขนกันแต่ปิดหน้าเอาไว้ บอกสงสารเกรซมาก ทำคอมเมนต์แตกเลยทีเดียว พร้อมอวยยศพี่สาวเกรซ เริ่ดดด วันนี้คุณเริ่ดหรือยัง ซึ่งเกิลตอบกลับไปว่า “ตื่นมาเพื่อรอเริ่ด”