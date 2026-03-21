“เบลล่า ราณี” เอ็นจอยสายฮา! มั่นใจ “วิล ชวิณ” รับได้ เผยยังไม่คุยแต่ง เหตุสถานการณ์โลกกระทบธุรกิจ

“เบลล่า ราณี” เอ็นจอยการทำคอนเทนต์ อยากเอ็นเตอร์เทนแฟนคลับ มั่นใจ “วิล ชวิณ” รับได้ เพราะเป็นคนมักม่วนเหมือนกัน เข้าใจคนเชียร์เรื่องแต่ง เรื่องแต่งยังไม่ได้คุย สถานการณ์โลกไม่แน่นอน ต้องดูแลตัวเองก่อน โอดธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่จะพยายามตรึงราคา
เรียกว่าเริ่มสนุกและเอ็นจอยกับการทำคอนเทนต์มากขึ้นแล้ว สำหรับสาว “เบลล่า ราณี แคมเปน” ที่ช่วงนี้มักจะมีคอนเทนต์แบบฮาๆ ไม่ติดลุคนางเอกออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ล่าสุดได้เจอเจ้าตัว ในงาน “NAREE X WATSONS THAI MOMENT EXCLUSIVE WITH BELLA” เบลล่าก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมตอบคำถามเรื่องแพลนการแต่งงาน ว่าเข้าใจทุกคนที่เชียร์ แต่ยังไม่ได้คุยกับหวานใจ “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” เรื่องนี้ เพราะสถานการณ์โลกตอนนี้ก็ไม่แน่นอน แถมยังส่งผลกระทบกับธุรกิจ
“ก็ต้องเอ็นจอยค่ะ มันได้เอ็นเตอร์เทนคนด้วย แล้วมันก็เป็นช่องทางที่จะสื่อสารกับแฟนคลับด้วย กับแฟนๆ เราด้วย เขาก็อยากเห็นอะไรขำๆ หรือเปล่า แต่ถ้าทำคอนเทนต์สวยงาม เขาก็จะโอเค กลับมาแล้ว คิดถึงคอนเทนต์แบบนี้มาก แต่ในบทบาทนางเอก มันก็ตั้งเยอะแล้วค่ะ มาเวย์ตลกบ้างก็ได้ อย่างไปงานของพี่ก้อง ห้วยไร่ มันเป็นงานเฟสฯ มันก็ต้องเสิร์ฟความสนุกสนาน แล้วก็ตอนนั้นก็ดึกแล้วด้วย กลัวเขาไม่จอยกัน เราก็จอยเลย เชียร์อัปเขาด้วยค่ะ”
แฟนหนุ่ม “วิล ชวิณ” ไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ แต่เชื่อว่ารับได้แน่นอน
“นางไม่ค่อยได้เห็นหรอกค่ะ (หัวเราะ) ตอนนั้นก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไร นางเป็นคนจอยม่วนนะที่จริงแล้ว เขารับได้แหละ เขาน่าจะชอบแบบครบเครื่อง คนเรามันจะมีโหมดเดียวไม่ได้นะ คือเบลไม่แน่ใจว่าเคยมีคนส่งให้เขาดูหรือเปล่า ก็จะมีช่วงที่เหมือนมีแฟนๆ เขาส่งหรืออะไรอย่างนี้ ก็น่าจะมีมั้งคะ (ชวนเขาเข้าวงการคอนเทนต์บ้างไหม?) คือถ้ามีกล้องปุ๊บ กริบปั๊บ ไม่ถนัดไง แต่ว่าถ้าเพื่อนๆ หรือส่วนตัว เขาก็รีแลกซ์”
เผยเคยมีคนจะจ้างออกงานคู่ แต่เงียบไปแล้ว
“รอก่อนนะ จ้างได้นะ คือเคยมีนะ แต่ว่าน่าจะเงียบไปแล้ว มีช่วงที่ไม่อยู่เยอะๆ ด้วย เออ ไปดีไม่ไปดี โอเค ยังไม่พร้อมแล้วกัน”
เตรียมตัวไปเรียนทำอาหารไทย เพราะได้วอยเชอร์มาฟรี
“เดี๋ยวจะไปเรียนทำอาหารพรุ่งนี้ คือชอบอาหารไทยมาก แล้วเราก็รู้สึกว่าเรียนรู้ไว้ก็ดี พาแม่ไปเรียนคู่ (จะออกเรือนหรือเปล่า?) ความจริงก็ไปทำอะไรอย่างอื่นใหม่ๆ เหมือนกัน แต่ว่าทุกคนก็โฟกัสอันนี้ คือเอาเรื่องจริงเลยแล้วกันนะ ได้วอยเชอร์นี้มา แล้วมันกำลังจะหมดอายุเดือนหน้า ก็เลยจะไปเรียนแล้ว”
เข้าใจคนเชียร์อยากให้แต่งงาน แต่สถานการณ์โลกตอนนี้ ต้องดูแลตัวเองก่อน
“เข้าใจคนเชียร์ แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เอาจริงๆ แล้ว ตอนนี้สถานการณ์โลกและหลายอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆ ค่ะ ตอนนี้ต้องคิดเรื่องรถ เรื่องอาหารก่อน คือตอนนี้ทุกอย่างยังไม่รู้เลย อย่างเช่นนะ ถ่ายหนัง ไม่รู้เดือนหน้าจะถ่ายหนังได้หรือเปล่า เรื่องการเดินทาง เรื่องอะไร ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง แล้วก็ติดตามข่าวสารค่ะ”
ยังไม่ได้คุยเรื่องแต่ง สู้กับเรื่องน้ำมันแพงอยู่
“ไม่มี ตอนนี้คุยแต่เรื่องนี้ค่ะ เรื่องน้ำมันแพง สู้จริงๆ นะ เรื่องน้ำมันมันคือเรื่องของค่าขนส่งด้วย แล้วก็เรื่องของพลังงาน เรื่องของวัตถุดิบต่างๆ ที่จะเอามาทำที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสม ตอนนี้ก็คือหาซื้อไม่ได้ เราก็คือเหมือนต้องตุนเพื่อสินค้าเราด้วย ก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะถึงจุดนี้”
ได้รับผลกระทบในเชิงธุรกิจ พยายามตรึงราคาไว้ให้ได้มากที่สุด
“กระทบค่ะ ในเชิงธุรกิจ (เราใช้แพ็กเกจพลาสติก แก้ปัญหายังไง?) เรามีออเดอร์เอาไว้อยู่แล้วค่ะ ก็รับออเดอร์เพิ่มก่อน เพราะว่าไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้า เดือนหน้าจะเป็นยังไง ก็ซื้อเอาไว้ก่อนเลย เรื่องน้ำมันในการขนส่ง อันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลย ส่วนเรื่องต้นทุนและการปรับราคา มันก็ต้องตามสถานการณ์จริงแหละ แต่ว่าถ้าอันไหนลดคอร์สได้ ก็ต้องลดคอร์สก่อน พยายามตรึงราคาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะ”