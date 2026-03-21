“พลอย” เปิดหมด เส้นทางรัก 43 ปี มีแฟน 8 คน เจ็บสุดเจอแฟนกระทืบดอกไม้ทิ้ง! ขอใส่เกียร์หมาหากคนไม่เห็นค่า

“พลอย เฌอมาลย์” เล่าชีวิตรักตลอด 43 ปี มีแฟนมา 8 คน เป็นฝ่ายขอเลิกด้วยตัวเอง 3 คน เล่าความเฮิร์ต เหตุผลที่ผู้ชายงี่เง่าที่สุดใช้บอกเลิกคือหาว่าตนแรด ไปอ่อยเพื่อนเขา ที่อดทนสุดๆ คือแฟนกระทืบดอกไม้ที่ตนให้ ยืนรอหน้าบ้าน 4 ชั่วโมงไม่ลงมาเปิดประตู ไม่ขอทนคบกับผู้ชายที่ตนไม่มีแพสชั่นด้วยแม้จะดีแค่ไหนก็ตาม
โสดแบบมากๆ และยังไม่พร้อมให้ใครเข้าอยู่ในหัวใจ โดย “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์”ได้เปิดใจเล่าถึงความรักตลอดทั้งชีวิตของตัวเองในรายการ จีบหนูหน่อย ซึ่งพลอยเล่าว่าตัวเองโสดสนิทมากๆ ตั้งแต่ปี 2025
-โสดมาตั้งแต่ 2024 ไม่มีใครรู้เพราะไม่เคยพูด เป็นความสัมพันธ์ on-off ตอนนั้นแย่มากๆ จะเอายังไงก็ไม่เอาสักทาง พื้นที่เทาๆ ตรงนั้นมันทำให้เราสับสน เคลียร์แบบโสดสนิทจริงๆ คือเดือนกันยาฯ 2025 ตอนนี้ไม่มีใครทั้งสิ้น พักก่อน
-แต่ก็เริ่มมีหลงๆ เข้ามาจีบบ้างแล้ว แต่พลอยยังไม่พร้อมนะ ยังอยากมีความสุขกับตัวเองอยู่ เพราะเพิ่งจะรู้สึกว่าเราได้หัวใจตัวเองกลับมาบ้านของเรา เราเพิ่งจะแข็งแรงด้วยตัวเราเอง เพิ่งรู้สึกดีกับตัวเอง เลยรู้สึกไม่ต้องรีบ
-ที่ผ่านมาในชีวิตมีแฟนมาแล้ว 8 คน โดนเขาบอกเลิก 5 คน ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ 99% กูโดนบอกเลิก poppy love ของพลอยมีฟีลแอบชอบผู้ชายคนนี้แต่เขามีแฟนแล้ว ก็คอยแอบมองรอวันที่เขาเลิกกับแฟน เราก็คอยตามสืบ คอยอัปเดตให้อยู่เกือบ 2 ปี พอเขาโสดจริงเราก็ไม่ได้เข้าหา ทำแค่แอบยิ้มให้ จนวันนึงเขาเดินเข้ามาทักเราแล้วบอกว่าอยากรู้จัก ก็เลยได้คบกันอยู่ประมาณ 3 ปี สุดท้ายก็เลิกกันไปด้วยเหตุผลของมือที่ 3
-เวลาที่พลอยอยู่ในสถานะมีแฟน พลอยเป็นคนโคตรจะโรแมนติก งุ้งงิ้งกลางๆ แต่จะรักแฟนมาก ไม่ทำเสียงสองเสียงสามตลอดเวลาเพราะกลัวเขาถีบ พลอยเป็นคนทุ่มเทกับความรัก ชอบดูแล เราอยากจะทำให้เขามีความสุขในทุกวัน ถ้าเขามีความสุขเราจะมีความสุขมากๆ เราจึงทุ่มเต็มที่
-เหตุผลที่งี่เง่า แย่ที่สุดในการถูกบอกเลิกที่เคยเจอคือเขากล่าวหาว่าเราแรด เราไปอ่อยเพื่อนเขา เราพยายามอธิบายแต่ยังไงเขาก็จะเลิก สุดท้ายมารู้ว่าเขาพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเราผิด เราไม่ดีพอ แต่จริงๆ แล้วเขาต้องการเลิกกับเราแต่หาเหตุผลไม่ได้
บอกเลิกผู้ชายดีๆ ที่ตัวเองไม่มีแพสชั่น
-ส่วนคนที่พลอยบอกเลิกเขา ก็จะมีเหตุการณ์ที่พลอยอกหักมาก คือเป๋เลย ใช้เวลากู้ร่างคือโสดมา 4 ปีกว่า คือเพื่อนกรอกหูทุกวัน พลอยเปิดใจเถอะ แกต้องคบคนดีๆ มาเป็นแฟนโว้ย ก็เจอคนดีคนนึงนะ แต่เราไม่มีแพสชั่นกับเขา เราไม่ได้รักเขาตั้งแต่แรก แค่รู้สึกลองคบดู เขาเป็นคนดีจังเลย แต่พอลองคบดูแล้วเราไม่ได้อินก็ขอโทษเขา พลอยไม่อินจริงๆ พลอยไม่ได้มีแพสชั่นกับพี่ แล้วพี่ไม่ได้ผิดอะไรเลย พี่ดีมาก เขาก็บอกลองคบกันดูก่อนไหม วันนี้ไม่รักไม่เป็นไร เดี๋ยววันหน้าเขาจะทำให้เรารักเขาเอง ลองคบดูสุดท้ายก็ไม่รอด พลอยบอกเลิกเขา พลอยรู้สึกแย่มากเหมือนเราไปทำร้ายเขา
เล่าเคสความรักที่ต้องอดทน ฝ่ายชายกระทืบดอกไม้ที่ตนให้
-พลอยเป็นคนอดทนกับความรัก เกิดมาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนทำกับเราแบบนี้มาก่อน ขนาดที่ว่าเอาดอกไม้ 99 ดอกให้เขา ตั้งไว้ตรงโซฟาปลายเตียง เขาก็เห็นแต่ไม่พูดอะไร แต่เขาหาเรื่องทะเลาะ เราเถียงเขา และเขาเลือกปิดเรื่องด้วยการทำให้เราเสียใจ เอาช่อดอกไม้อันนั้นเขวี้ยงลงพื้นแล้วกระทืบมัน เล่าวันนี้ก็ยังมีน้ำตา มันเสียใจจริงๆ มันจุก ทำไมทำกับเราขนาดนี้ ตอนนั้นพลอยอึ้ง ร้องไห้ไม่ออก เอาแต่พูดกับเขาว่าทำไมทำแบบนี้ เขาก็ไม่สนใจ เอาแต่ว่าเรา พลอยรู้สึกว่า พอแล้ว คงต้องจบ
-แต่ตอนนั้นก็ยังไม่จบ เราพยายามที่จะเปลี่ยนทั้งๆ ที่รู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ แต่เราเลือกยอมเพราะไม่อยากสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปไม่ว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนเราก็ยอม เคยแม้กระทั่งไปรอหน้าบ้านเขา 4 ชั่วโมงเขาก็ไม่เปิดประตูให้เราเลย โทร.ไปบอกเปิดประตูให้หน่อยเขาก็ด่าๆ แล้วหัวเราะใส่
-พลอยซื้อแหวน Cartier ให้เขา เขาเปิดมาก็ดีใจ อยู่มาวันนึงเขาพูดว่าเราไม่ชอบ เราขอไปเปลี่ยนได้ไหม พูดเลยว่าจุก มันคือของขวัญ คนให้ของขวัญเราไม่สามารถเลือกมันได้ คนรักให้เราไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันไม่ถูกใจเรา 100% เราจะน้อมรับด้วยความขอบคุณ เคารพในน้ำใจเขา แต่นี่เขาบอกไม่ชอบ ไปเปลี่ยน
-พลอยบอกต่อจากนี้พอกันทีไม่ขอทนเจออะไรแบบนี้อีกแล้ว พลอยเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ต่อจากนี้จะทำอะไรให้กับใครก็ต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเราด้วย จากนี้ใครไม่เห็นคุณค่าเราไปเลยมึง ไม่ต้องทน ใส่เกียร์หมาเลย
เปิดสเปก ชอบผู้ชายแบบ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” และสำคัญมากๆ เลยคือขอคนที่ซื่อสัตย์
-สเปกที่พลอยปลื้มที่เป็นดารา คือน้องนาย ตี๋คิ้วเข้ม รักครอบครัว ชอบคนเล่นกีฬา ชอบเดิน ชอบแอดเวนเจอร์ เดินป่า เข้าธรรมชาติ และสำคัญต้องกินอาหารสตรีทฟู้ดด้วย ต้องไปเยาวราชกับเราได้พลอยชอบความหลากหลายในชีวิต และที่สำคัญมากๆ เลยนะ อะไรก็ได้ขออย่างเดียวซื่อสัตย์ได้ไหม ขออย่างเดียวพอ
-ส่วนอายุมีแต่คนถามว่ายังไม่เข็ดกับหมาเด็กอีกเหรอ พลอยไม่ติดอายุ ขอแค่ตรงไทป์ คุยกันรู้เรื่องก็พอ
-พลอยเชื่อว่าจริงๆ แล้วคนเราเลือกเส้นทางของตัวเองได้ แต่เป็นที่เราใจไม่แข็งพอ เราคบกับใครเราพยายามจะทำให้ดีที่สุด เราไม่อยากเลิก เราคบใครก็อยากจะสร้างอนาคตไปด้วยกันกับเขา ไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้