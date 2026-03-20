found & found ตามหาคาแรคเตอร์สุดคิวท์ ชวนครีเอทไอเดียใหม่ ๆ ในเวที “found your CREATURE MASCOT DESIGN CONTEST” ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

found & found ร้านค้าปลีกสินค้าสุขภาพและความงามที่เน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากญี่ปุ่น และเกาหลี ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ให้สายครีเอทีฟได้แสดงไอเดียผ่านกิจกรรม “found your CREATURE MASCOT DESIGN CONTEST” เวทีประกวดออกแบบมาสคอตภายใต้คอนเซ็ปต์ “found your CREATURE” เพื่อค้นหาคาแรคเตอร์ตัวแทนแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และน่าจดจำ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนิยามตัวตนของแบรนด์ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการออกแบบและครีเอทีฟ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของ found & found ในการขับเคลื่อนแบรนด์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และเทรนด์ความงามยุคใหม่
การประกวดออกแบบในครั้งนี้เป็นการร่วมสร้าง Mascot ที่เป็น "สิ่งมีชีวิต" (Creature) เพื่อเป็นตัวแทน found & found ในการสื่อสาร เชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ประกอบด้วยแนวคิดเพื่อสร้าง “เพื่อนคู่คิดเรื่องบิวตี้” ที่สื่อถึงบุคลิกทันสมัย โดดเด่นสะดุดตา มีเสน่ห์ (Charismatic) น่ารัก น่าเอ็นดู (Adorable) และสามารถเข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัว จดจำง่ายผ่านสีหลักของแบรนด์ ได้แก่ สีม่วงและสีเขียว รวมถึงสะท้อนความเป็นผู้นำร้านค้าปลีกสินค้าสุขภาพและความงามที่เน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ในสไตล์ J/K Beauty
โดยมาสคอตที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปต่อยอดเป็นสินทรัพย์ทางการตลาด ของแบรนด์ในหลากหลายมิติ ทั้งในรูปแบบคาแรคเตอร์บนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, LINE OA และ TikTok ตลอดจนต่อยอดสู่สื่อหน้าร้าน บรรจุภัณฑ์ และสินค้าลิขสิทธิ์ อาทิ ตุ๊กตา หรือพวงกุญแจ รวมถึงการผลิตเป็นชุดมาสคอตเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดและอีเวนต์ต่าง ๆ ในอนาคต
การประกวดเปิดรับสมัครทั้งแบบบุคคลเดี่ยวหรือทีม (ไม่เกิน 3 คน) โดยไม่จำกัดเพศ อายุ หรืออาชีพ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 – 10 พฤษภาคม 2569 (ปิดรับเวลา 23.59 น.) ผ่านอีเมล foundnfoundcontest@orhwretail.com โดยประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 นำเสนอผลงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 และประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 15,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 5,000 บาท ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดกติกาได้โดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ หรือสอบถามทาง Line Official: พิมพ์ @foundnfound
กิจกรรม “found your CREATURE” พร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ปล่อยไอเดียและแสดงตัวตนผ่านความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ไปด้วยกัน สะท้อนภาพของ found & found ฃในฐานะแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เข้าใจคนทุกเพศวัย ที่ไม่ได้มองแค่ความงามภายนอก แต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ความมั่นใจ และการเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ใช่ พร้อมต่อยอดสู่การเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่รักความงามในสไตล์ J/K Beauty อย่างแท้จริง