“แอนชิลี - แอนนา” ปัดเมิน “วีนา” แค่หน้าไม่ยิ้มเลยดูเหวี่ยง ลั่นเลยจุดแข่งขันกันแล้ว “แอนโทเนีย” แจงประโยค ‘เอามงฯ ไม่เอาเพื่อน’

“แอนชิลี-แอนนา” เคลียร์ชัดดรามาเมิน “วีนา” วอนอย่าตัดสินที่ภาพ แค่หน้าไม่ยิ้มเลยดูเหวี่ยง ยันทำตามสโคปงาน ไม่ได้ประกวดนางงาม ไม่ต้องแข่งขันกันแล้ว ไม่รู้ “ณวัฒน์” ฟาดสตอรี่ส้มใส่ใคร ด้าน “แอนโทเนีย” แจงปม “มาเอามงฯ ไม่เอาเพื่อน” ไม่ได้เจาะจงใคร ลั่นทริปสกีคนละวันเวลา “เป๊ก เศรณี” ไม่ได้เจอกัน
กำลังประเด็นร้อนเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่ 3 สาว “แอนชิลี สก็อต-เคมมิส, แอนนา เสืองามเอี่ยม”และ “วีนา ปวีนา ซิงค์”ได้ไปร่วมงานอีเวนต์เดียวกันเมื่อวานนี้ แล้วมีแฟนนางงามจับสังเกต ว่าบรรยากาศดูมึนตึง มีการเมินเฉยและกันซีนกันเกิดขึ้น ก่อนต่อมา “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” จะออกมาโพสต์สตอรี่ไอจีสีส้ม พร้อมระบุข้อความว่า “เรื่องความสวยไม่อยากวิจารณ์ แต่สันดานไม่ไหวนะครับ เมื่อวานคงเป็นงานสุดท้าย ที่จะอนุญาตให้เด็กในค่าย MGI ไปเจอคนประหลาดที่ไม่ใช่มืออาชีพแบบนี้” ซึ่งงานนี้หลายคนก็แอบเดา ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่หรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้ (20 มี.ค.) ได้เจอ “แอนชิลี” และ “แอนนา เสือ” ที่มาร่วมงาน “NAREE X WATSONS THAI MOMENT EXCLUSIVE WITH BELLA” พร้อมกับ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ทั้งสองคนก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าเพิ่งรู้ว่ามีดรามา แต่ยืนยันว่าไม่ได้เมิน “วีนา” และมีการทักทายกันตามมารยาท แต่ที่ดูไม่ค่อยได้คุยกัน เพราะต้องแยกกันไปทำคอนเทนต์ ไม่ได้ประกวดนางงามแล้ว ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกัน
แอนชิลี : “ก็เพิ่งเห็นก่อนเข้างานนี่แหละค่ะ ถามว่าตกใจไหม ก็ปกติค่ะ เราก็ทำตามสโคปของงาน ว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไร เราก็ทำตามนั้น แอนก็ไม่ค่อยทราบว่ามันมาจากตรงไหน แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ที่เขาเขามีความคิดเห็นของเขาเองค่ะ แอนก็รู้ว่ามันอาจจะมีบางโมเมนต์เรื่องท่าการโพสต์ก็ได้ แต่อย่าลืมนะคะว่าแอนมาสายนางแบบ แอนเป็นนางแบบ การโพสต์การจัดร่างกายของแอน มันก็อยู่ในสายเลือดของแอนอยู่แล้วค่ะ”
เผยบรรยากาศในงานก็ปกติ ไม่ได้มีดรามาอะไร
แอนชิลี : “ปกติค่ะ ปกติเลย ก็ทำตามหน้าที่ของเราหมดเลย ไม่ได้มีดรามา ไม่ได้มีอะไร ก็ตามที่ทุกคนเห็นมากกว่าเลยค่ะ (ได้เอ่ยทักทายกันไหม?) ตอนเข้าห้องก็สวัสดีกันทุกคนหมดอยู่แล้วค่ะ ตามมารยาท คือเราเคยเจอกันแล้ว มันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ”
แอนนา เสือ : “รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอกันค่ะ เพราะเขาบอกสโคปงานมา แต่จริงๆ หนูเพิ่งรู้ตอนเช้าของเมื่อวานตอนเห็นสคริปต์ แต่ก็ไม่ได้อะไร เพราะสุดท้ายก็เป็นงานค่ะ ปกติ (นอกเหนือจากสคริปต์ที่ต้องคุยกันในงาน มีคุยเล่นกันส่วนตัวบ้างไหมกับวีนา?) ก็ไม่ค่อยค่ะ เพราะว่าต่างคนแยกไปถ่ายรูปคนละมุม เก็บคอนเทนต์ค่ะ แล้วสักพักหนึ่งก็คือลงไปทำตามสโคปงานทุกอย่างเลยค่ะ แทบจะไม่ค่อยได้คุย หนูยังไม่ค่อยได้คุยกับแอนชิเลย มีถ่ายรูปด้วยกันนิดเดียวเองค่ะ ต่างคนก็โฟกัสหน้าที่ตัวเอง”
ยันไม่ได้เมิน “วีนา” แค่เวลาไม่ยิ้ม หน้าจะดูเหวี่ยง
แอนชิลี : “เวลาหนูไม่ยิ้ม หนูหน้าเหวี่ยงอยู่แล้ว (หัวเราะ) จังหวะของการที่คนแคปรูป อยากให้ทุกคนกลับไปดูเป็นวิดีโอมากกว่า ภาพมันสามารถสื่อสารอะไรที่หลากหลายได้ที่เราไปตีความกันเองได้ (เรื่องยืนเซ็นเตอร์เขาแจ้งไหม?) ไม่ค่ะ แต่ว่าสำหรับแอนเรื่องการวางเซ็นเตอร์ เหมาะสมแล้ว เพราะว่าวีนายังเป็นผู้ครองตำแหน่งอยู่ มันก็เมกเซ้นส์ที่เขาต้องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วค่ะ”
ไม่นอยด์โดนดรามาอีกแล้ว
แอนชิลี : “ไม่นะคะ (หัวเราะ) ไม่ค่ะ คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นของแต่ละคน วีนาก็มีแฟนคลับของเขา แอนก็มีแฟนคลับของแอน มันแค่นั้นค่ะสำหรับแอนเรารู้สึกว่าเราเจออะไรมาหนักกว่านี้เยอะค่ะ”
ไม่รู้ “ณวัฒน์” โพสต์หมายถึงใคร ไม่อยากคิดไปถึงตรงนั้น
แอนนา เสือ : “ยังไม่ได้อยากคิดไปถึงตรงนั้น เอาตรงๆ หนูอยากจะเป็นกลางมากที่สุด ด้วยความทั้งเราทั้งสามคนด้วย ที่จริงเมื่อวานโกลของเราสุดท้ายงานราบรื่น อันนั้นคือสำเร็จแล้ว สุดท้ายคุณณวัฒน์จะกล่าวถึงใคร เราอาจจะไม่ได้พาดพิง อาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเราหรือเปล่า เพราะเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงเราจริงๆ ก็ได้”
แอนชิลี: “แล้วอยากเสริมด้วย เวลาพวกเราเข้าไปทำงานอะไร เราทำตามสโคปงาน เราทำตามหน้าที่ของงาน คนอาจจะมาเปรียบเทียบ มาทำให้เราแข่งขันกัน คือมันผ่านจุดนั้นไปแล้วค่ะ เราไม่ได้มาประกวดนางงามแล้ว มันก็เลยแบบไม่ต้องแข่ง ไม่ต้องคิดมาก ทำตามที่เราถูกจ้างไปทำแล้วก็เอนจอยกับงานที่อยู่ข้างหน้าเรามากกว่า”
ไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นจะทำให้กระทบกับมิตรภาพความเป็นเพื่อน
แอนนา เสือ : “ยังไม่คิดถึงตรงนั้น (หัวเราะ) ก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เพราะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเปิดเผยความในใจแล้ว ว่าวันนั้นเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆ ค่ะ”
แสดงความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้คิดลบ แค่บางมุม บางคลิป อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้
แอนนา เสือ : “เรื่องโพสต์ก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้ เห็นก่อนเข้างานนี้เลยค่ะ จริงๆ อย่างที่แอนชิลีพูดไปเลย ว่าเมื่อวานอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ที่เราคุยกันเยอะมาก อย่างหนูกับแอนก็ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะมากเมื่อวานค่ะ จะมีแค่คอนเทนต์ที่ขอแอนถ่ายก่อนที่จะลงไป ด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิด ก็อาจจะมีบางมุม หรือว่าบางสตอรี่ หรือบางวิดีโอ ที่อาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิด นั่นเป็นความบริสุทธิ์ใจที่เราอยากที่จะบอกไป แต่ว่าสุดท้ายแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับคนดู หรือคนอ่าน หรือคนที่เห็นพวกเราทั้งสามคน ว่าจะคิดยังไง เราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายได้ แต่นี่คือความบริสุทธิ์ใจของเราจริงๆ ว่าเราไม่ได้คิดในเชิงลบค่ะ”
แจงประโยค “มาเอามงฯ ไม่เอาเพื่อน คือมายด์เซ็ตของคนที่แพ้” ที่พูดในรายการของ “เจสซี่ กิระนา” ไม่ได้หมายถึงใคร
แอนโทเนีย : “ตอนที่แอนพูดในพอดแคสต์ใช่ไหมคะ ตอนที่แอนบอกว่า ตอนที่เรามาประกวด แล้วเรามีมายด์เซ็ตว่าเราเอาแต่มงฯ ไม่เอาเพื่อน คือมายด์เซ็ตที่แพ้แล้ว คือแอนพูดถึงเรื่องสถานการณ์ตอนที่เราไปประกวด เราควรที่จะเปิดใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบข้างเราว่าเราควรจะแบบ intake experience ที่เราได้มา เราได้เพื่อนมาด้วย ไม่ใช่แค่โฟกัสว่าเอามงฯ แล้วก็ชนะอย่างเดียว
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่น ไม่ได้อะไรเลย เพราะมันมีหลายคนที่พูดแบบนี้ หรือมีความคิดแบบนี้ ตอนที่ประกวดที่ไทย หรือว่าที่ประกวดต่างประเทศ ก็มีแบบนี้อยู่แล้ว ก็อยากให้ทุกคนตอนไปประกวดรุ่นใหม่รุ่นน้องค่ะ ให้ embrace สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น หาเพื่อนใหม่ๆ ที่จะไปด้วยกัน แล้วก็ uplift ด้วยกัน empower กัน ไม่ได้พูดถึงใครเลย”
ลั่นอาจจะยัง! หลังถูกจับผิดเล่นสกีที่เดียวกันกับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” แถมโพสต์ท่าคล้ายกัน
แอนโทเนีย : “ภูเขาใหญ่มากนะคะ ถ้าคิดว่ามุมเดียวกันอาจจะยัง ไม่ได้เจอค่ะ ไปคนละเวลา เราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบไหนเลย ไปคนละก๊วนกันเลยเรื่องโพสต์ท่าก็ไม่ได้อะไรแบบนั้นเลยค่ะ คือมันเป็นตอนเราใส่รองเท้าสกี มันมีแค่ท่าเดียวค่ะ ไม่ตรงกันค่ะ”