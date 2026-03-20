“โก๊ะตี๋ อารามบอย” ลุยหมู่บ้านไร้แผ่นดิน! ไลฟ์ยาว 7 ชั่วโมงต่อเนื่อง กับภารกิจพิสูจน์สัญญาณเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 ไม่มีสะดุด

เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์ไม่น้อย เมื่อครีเอเตอร์สายฮา โก๊ะตี๋ อารามบอย ผู้ชนะรางวัลของ AIS 3BB FIBRE3 ในรายการ The Social Warrior Season 2 ยกทีมบุก “หมู่บ้านไร้แผ่นดิน” จ.จันทบุรี พร้อมภารกิจสุดท้าทายในแคมเปญ “Thank You, My Home” ไลฟ์ยาวต่อเนื่อง 7 ชั่วโมงเต็ม แบบไม่มีสะดุด เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบ้านที่ครอบคลุม เร็ว แรง เสถียร งานนี้ไม่ได้มาแค่สร้างเสียงหัวเราะ แต่ยังพาแฟนๆ สัมผัสชีวิตจริงของชุมชนกลางน้ำ ที่วันนี้ “อินเทอร์เน็ตบ้าน” กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่
บรรยากาศในไลฟ์เต็มไปด้วยความสนุกสนานสไตล์โก๊ะตี๋ ทั้งพาทัวร์ กิน เที่ยว พูดคุยกับชาวบ้านแบบเป็นกันเอง แถมยังมีแขกรับเชิญตัวจี๊ดมาร่วมแจมเพิ่มสีสัน ไม่ว่าจะเป็น นัท นิสามณี, นิกกี้ ณ ฉัตร และ จาตุรงค์ มกจ๊ก ที่ผลัดกันสร้างโมเมนต์ฮาและเอนเตอร์เทนคนดูแบบเรียลไทม์ แบบ คมชัด ลื่นไหล และต่อเนื่องผ่าน Net SmartBackUp ด้วยระบบเราเตอร์ 2 ระบบ ทำให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไฟเบอร์และเน็ตมือถือ ช่วยให้ไลฟ์ลื่นไหลไม่มีสะดุด
ไฮไลต์สำคัญของภารกิจครั้งนี้ คือการพิสูจน์พลังของแคมเปญ “Thank You, My Home” ที่ต้องการชวนคนไทยกลับมามอง “บ้าน” ในมุมใหม่ ว่าต่อให้โลเคชันจะดูไกลแค่ไหน แต่โลกออนไลน์ก็ “ใกล้” กว่าที่คิด ด้วยการไลฟ์แบบ Non-Stop ภาพคมชัด ลื่นไหล ไม่มีสะดุด ทำเอาแฟนคลับที่ดูอยู่ทางบ้านถึงกับเซอร์ไพรส์ไปตามๆ กัน