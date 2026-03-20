“มดออย” ตบปากคนเม้าธ์มโนตู้เซฟ 250 กิโลฯ หายจากคอนโดชั้น 26 แฉพิรุธโจร ไม่เชื่อทำแค่ 2 คน ปริศนาทอง 10 บาทที่หายไป

กรณี ตู้เซฟคู่รักอินฟลูฯ ชื่อดัง “มดออย” หนักร่วม 250 กิโลกรัม หายปริศนาจากคอนโดมิเนียมหรูชั้น 26 ใจกลางเมืองโคราช โดยมีทองคำแท่งในตู้เซฟร่วม 35 บาท ต่อมาตร.บุกรวบช่างประจำคอนโดมิเนียม 2 คน รับสารภาพเป็นคนยกตู้เซฟออกมา สภาพของกลางพบร่องรอยการถูกทุบทำลายบริเวณด้านหลังตู้จนเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ ส่วนทองคำแท่งถูกแปรสภาพไปหมดแล้ว โดยผู้ต้องหายืนยันว่ามีทองคำแท่งอยู่ในตู้เซฟ แค่ 25 บาท เท่านั้น ซึ่งยังไม่ตรงกับคำให้การของผู้เสียหาย
รายการโหนกระแส วันที่ 20 มี.ค.69 ดำเนินรายการโดย "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" สัมภาษณ์ มด กับ ออย ผู้เสียหาย มาพร้อม ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
ก่อนถามมดออย ถามพี่สายหยุด คดีเด็กถูกครูทำร้าย เมื่อวานที่เราทำกัน เรียบร้อยมั้ย?
ทนายสายหยุด : เรียบร้อย ประสานร้อยเวร มีเจ้าหน้าที่พม.มา ให้ปากคำเพิ่มเติม แจ้งเพิ่ม 3 ครอบครัว มีแชมป์ กร อาร์ซี ที่เหลือยังตัดสินใจอยู่ ชักชวนกันอยู่ ผมดูแลให้ มีน้องๆ ทนายที่เมืองชลฯ รับไม้ต่อ
ครูจะลาพักไปต่างประเทศจริงมั้ย?
ทนายสายหยุด : ผมไม่มีข้อเท็จจริงตรงนี้
มีผู้มีตำแหน่งในโรงเรียนพูดว่าครูลาพักไปต่างประเทศ?
ทนายสายหยุด : เดี๋ยวตร.เรียกมา ก็ต้องแจ้งข้อหา ถ้าปฏิเสธก็ห้ามเขาเดินทาง ให้ตร.ดูให้
คุยกับมดออย เกิดอะไรขึ้น?
มด : เหตุการณ์คือเราเข้าไปในห้อง ณ วันที่ 14 มี.ค. แฟนมีการเปิดตู้บิวต์อินชั้นบนจะเอาตุ๊กตาออกมา เพื่อย้ายไปบ้านใหม่ เปิดตู้เซฟที่บิวต์อินชั้นล่าง เขาหันมาบอกหนูว่า เธอ ตู้เซฟเราหาย หนูก็ไม่เชื่อค่ะ หนูเดินมาชะเง้อดู ตอนนั้นก็เหวอ มันหายไปได้ยังไง เราอยู่คอนโดชั้น 26 ทุกอย่างมีกล้องหมด
อยู่คอนโดมานานหรือยัง?
มด : ซื้อได้ปีกว่าแล้วค่ะ แต่เข้าอยู่ทุกวัน เดือน 10 ปีที่แล้วค่ะ เพิ่งอยู่ได้ 5 เดือนค่ะ
เซฟที่ซื้อ ซื้อจากร้านที่นั่น เขาเอาขึ้นยังไง?
ออย : เขาดำเนินการแจ้งที่นิติ กดลิฟต์ให้ขึ้นไปชั้นบน
ตู้ 250 กิโล เอาขึ้นลิฟต์ได้?
มด : เป็นลิฟต์ขนของค่ะ
คอนโดแห่งนี้เวลาเข้าไป หรือเวลาออก ต้องทำยังไง?
มด : ถ้าคนเป็นนอกต้องแลกบัตรค่ะ ถ้าขนย้ายของชิ้นใหญ่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นิติ ว่าขอขนย้ายของส่งลูกค้า เขาจะมีทีมงานเขาพาขึ้นไปค่ะ
ออย : วันนั้นนิติผู้ใหญ่พาขึ้นขนไปให้ เขาจะมีคีย์การ์ดเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกบ้านเวลาเข้าออก ต้องทำยังไง?
มด : ใช้ลิฟต์ได้แค่ 3 ตัวที่เป็นลิฟต์โดยสารค่ะ ใช้คีย์การ์ดเหมือนกัน คีย์การ์ดจะล็อกเฉพาะชั้นตัวเองและชั้นที่เป็นส่วนกลางแค่นั้น เราไม่สามารถไปชั้นอื่นๆ ได้
ออย : ประตูที่เข้าห้องต้องใช้คีย์การ์ด เป็นดิจิทัลล็อก ต้องใช้คีย์การ์ด ใช้กุญแจ หรือลายนิ้วมือ
กุญแจกับคีย์การ์ดอยู่ที่คุณหรือบุคคลที่สาม?
มด : มีอยู่กับนิติชุดนึงค่ะ ฝากนิติไว้ค่ะ
มีกุญแจกับคีย์การ์ดอยู่ที่นิติ?
มด : ใช่ค่ะ ตัวกุญแจถ้าใช้งานจะไม่ขึ้นในระบบ การเข้าห้องของพวกหนูมีสแกนลายนิ้วมือแค่หนูกับแฟนสองคน เราก็เช็กว่ามีหัวหน้าช่างเขาแจ้งเราบอกว่ากุญแจของเราเวลาถ้าใช้ การเข้าห้องจะมีแจ้งเตือนผ่านแอปฯ
ออย : จะเตือนเวลาเข้าออก ถ้าสแกนลายนิ้วมือ กดรหัสผ่านก็จะมีแจ้งเตือนเวลาเข้าออก แต่ถ้าใช้กุญแจจะไม่มีการแจ้งเตือนในแอปฯ
มด : หนูไม่เคยเช็กอินว่าอยู่คอนโดนี้เลย ไม่เคยถ่ายรูปว่าอยู่คอนโดนี้เลย
ประตูที่จะเข้าห้อง ต้องมีกุญแจ คีย์การ์ด ลายนิ้วมือ มีแอปฯ ตัวนึงอยู่กับคุณด้วย เมื่อไหร่เอาคีย์การ์ดไปแตะ จะขึ้นมาที่แอปฯ ถ้ากุญแจไปไขไม่ขึ้น สมมติมีคนไปแตะนิ้วมือมันจะโชว์เลยมั้ย?
ออย : ต้องกดซิงค์บลูทูสที่ดิจิทัลดาวน์ล็อก แล้วกดซิงค์ข้อมูล ถึงเห็นได้
เป็นการเช็กย้อนหลัง ไม่ใช่การเตือน จากนั้นยังไงต่อ?
มด : หลังเกิดเหตุเราร้อนใจ โทรแจ้งฝ่ายความปลอดภัย ลงไปห้องดูกล้อง เราเคาะห้องแล้วบอกว่า น้องคะ ตู้เซฟพี่หาย พี่ขอดูกล้องหน่อย เขาบอกว่าอนุญาตให้ดูไม่ได้ ต้องไปแจ้งความก่อน หนูก็ไม่ได้ตื๊ออะไร ก็ออกไปแจ้งความ พอไปถึงสภ.เมือง ร้อยเวรแจ้งว่า มันเรื่องใหญ่ ต้องโทร 191 ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพราะเป็นคอนโด ชั้น 26 ของที่หายเป็นตู้เซฟด้วยค่ะ หนูก็กลับมาที่เกิดเหตุ แจ้ง 191 คุณพี่สายตรวจก็เข้าไป มีทีมตร.ร้อยเวรเข้าไป หลังตรวจสอบพื้นที่อะไรหมดแล้ว พวกหนูก็ตามเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน แล้วก็ได้ใบลงบันทึกประจำวันมา
นั่นคือคืน 14 เช้า 15 คุณเห็นเซฟครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่?
มด : วันที่ 21 ก.พ.ค่ะ
คุณเพิ่งมาเปิดดูเซฟอีกทีเหรอ?
มด : ใช่ค่ะ เขาเอาไปวันไหนไม่ทราบเลยค่ะ
ห้องที่อยู่ทำบิวต์อิน ตู้ปิดไว้ ถ้าจะเปิดเซฟต้องเปิดตู้นี้ก่อน แต่ถ้าคุณไม่ได้เปิดประตูตู้ ก็จะไม่เห็นเซฟเลย 3 สัปดาห์ตั้งแต่ 21 ก.พ. จนถึง 14 มี.ค. คุณไม่ได้เปิดตู้นี้เลยเหรอ?
มด : ไม่เลยค่ะ หนูตื่นอาบน้ำแต่งตัว ออกไปทำงานออฟฟิศที่บ้านเช่า กว่าจะยิงแอด ทำอะไรเสร็จ ถึงห้องก็ 5 ทุ่มครึ่งแล้ว ไม่ได้เปิดดูอะไรเลยค่ะ หนูมั่นใจด้วย ระบบความปลอดภัย มีกล้องมีอะไร ไม่เคยคิดว่าจะมีของหายจากห้องเลย
คอนโดแพงมั้ย?
มด : หนูได้มา 1.6 ล้านค่ะ ได้มาตอนเขาเซลล์แล้ว เป็นห้องเล็กค่ะ
มันหายไปแล้ว มีการขอดูจากนิติเพิ่มขึ้นมั้ย เพราะวันแรกขอดูเขาบอกไม่ได้ ต้องแจ้งความก่อน กลับมาขอดูมั้ย?
มด : กลับมาขอดูพร้อมชุดสืบค่ะ มาพร้อมเอกสาร เขาบอกว่ายามวิกาลค่ะ ให้มาตอน 9 โมงเช้า และกรอกคำร้องขอดูกล้อง ตอนเช้าชุดสืบก็มาอีก น่ารักมากๆ
เขาให้มั้ย?
มด : ไม่ค่ะ กรอกเสร็จแล้ว เขาบอกเกี่ยวกับ pdpa เขาขอให้ทีมเขาเป็นคนตรวจสอบกล้องก่อน ถ้าเห็นช่วงเวลานั้นๆ เขาจะส่งมอบไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ตร.เอง
ทนายสายหยุด : แย่นะ บริหารแบบนี้
มันได้เหรอ?
มด : เขาทำไปแล้วค่ะ จนหนูโพสต์ลงโซเชียล หนูว่าหนูไม่ได้รับความเป็นธรรม มันเกิดเหตุ แล้วของมีค่าเราหาย ถ้าต่อไปเป็นชีวิตเรา หั่นใส่กระเป๋าลากมา กล้องไม่จับละคะ
ทนายสายหยุด : จริงๆ พนักงานสอบสวนออกคำสั่งได้เลยนะขัดขวางคำสั่ง ส่งให้ทั้งไฟล์ยังได้เลย เพราะพนักงานสอบสวนมีอำนาจรวบรวมอยู่แล้ว
วันแรกไปขอ เขาบอกไม่ได้ ต้องแจ้งความก่อน อันนี้เข้าใจได้นะ ไปแจ้งความสืบมาแล้ว ยังบอกว่าไม่ได้ เพราะเป็นเวลากลางคืน จับมือกันทำไม?
มด : หนูตื่นเต้นค่ะ (หัวเราะ)
จับมือต่อหน้าพี่เพื่ออะไร?
มด : อบอุ่นค่ะ (หัวเราะ)
จากนั้นกลางคืนครั้งที่สองไปขอ เขาบอกไม่ได้ ตอนนี้ยามวิกาล ให้ดูไม่ได้ เช้ากลับมาใหม่ ขอดูอีก ครั้งที่สามบอกว่า?
มด : บอกว่าไทม์ไลน์กว้างไป เดี๋ยวขอไปดูเองก่อน หนูก็บอกว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางคอนโดเองล่ะ ทางนิติมีวิธีตรวจสอบแบบไหน ถ้าเขานั่งดูอยู่ แล้วเห็นตรงนั้น แล้วเขาลบ แล้วข้ามไปไม่ได้แจ้ง มีวิธีตรวจสอบแบบไหน เขาบอกว่าเขาตรวจสอบเองโดยเข้าไปดู แต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วย 24 ชม.ไงคะ
เขาบอกขอดูก่อน ถ้ามีแล้วถึงจะบอกเหรอ?
มด : เขาบอกเป็น pdpa ของลูกบ้านเพราะเป็นของส่วนรวม ทางชุดสืบขอเป็นไฟล์ เขาบอกเป็นทรัพย์สิน คนบอกเป็นผู้จัดการค่ะ
เขารู้จักคนร้ายมั้ย?
มด : หนูไม่ทราบค่ะ
ผู้จัดการเป็นคนเอาคนนั้นเข้ามาเอง?
มด : หนูไม่ทราบค่ะ
ทนายสายหยุด : นิติต้องจัดหาหมดแหละลูกจ้าง สมมติผมเป็นนิติ ก็ต้องหารปภ. ช่างเทคนิค แม่บ้าน หาคนสวน นิติจ้างหมด
คนที่ไปถามคนแรก คนนี้เป็นใคร?
มด : ช่างเทคนิคค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าห้องกล้อง อยู่คนเดียวค่ะ
ธรรมดามีกี่คน?
มด : หนูไม่ทราบเลย
คนจับได้ว่าเป็นโจร ไอ้เบิร์ดเนี่ย มันทำหน้าที่อะไรอยู่ที่นี่?
มด : เป็นช่างเทคนิคค่ะ อยู่ห้องเดียวกับคนนี้ แต่คนละกะค่ะ หนูไม่ทราบว่ามีเช้า บ่าย หรือยังไง เขาเลิกงาน 5 ทุ่ม ไม่รู้กะเป็นแบบไหน
ตอนนี้เขาจับคนร้ายได้แล้ว คนร้ายคือช่างเทคนิคของนิติ เวลานั่งดูกล้อง มีสองกะ กะกลางคืน คนที่น้องไปถาม ส่วนกะกลางวันเป็นผู้ก่อเหตุ สงสัยไปหมดว่าทำแค่ไอ้เบิร์ดกับไอ้บาสเหรอ?
มด : นั่นแหละ ตรงรปภ. เขาก็เห็นไฟล์กล้อง จอมันมืด มันดับเขาไม่เห็นเหรอคะ
ตอนที่มันไปขโมย มันตัดระบบ กล้องวงจรปิด มันปิดหมด เจ้าทุกข์เขาสงสัยว่าตอนกล้องดับ คนอื่นๆ รปภ. ก็เห็นอยู่นี่ว่ามันดับ ไม่สงสัยอะไรเลยเหรอ ทำตีเนียนกันหมด?
มด : ใช่ค่ะ
ปกติตู้เซฟไม่ค่อยมีล้อมั้ย?
มด : เขาทำเพื่อขนย้ายค่ะ ปกติร้านจะถามว่าหนูจะถอดล้อมั้ย
จริงๆ ควรต้องถอด?
มด : หนูมั่นใจในความปลอดภัยของคอนโด ยังไงออกไปคนก็ต้องเจอ
ใครจะคิดว่าคอนโดชั้น 26 ถ้าในหนังพระเอกคนร้ายปีนตึกแล้วเจาะเซฟเอาของออกไป แต่ไม่เคยเห็นคนร้ายหรือพระเอกหนังฝรั่งยกเซฟออกไปทั้งลูก มึงบ้าเปล่าวะ?
มด : มันใหญ่มาก หนูยืนประมาณไหล่
ความสงสัยเกิดจากตรงไหน นำไปสู่การจับกุม?
มด : หนูสงสัยหัวหน้าช่างคอนโดค่ะ เพราะทุกการเคลื่อนไหวของเรา เขารู้หมด
ออย : ตั้งแต่เริ่ม ตรวจรับงาน ทุกอย่างเราติดต่อช่างคอนโด แม้กระทั่งติดมุ้งจีบด้านหลัง ติดแอร์ เปลี่ยนลูกบิด ดิจิทัลดาวน์ล็อก เราก็ติดต่อช่างทั้งหมด
มด : ซึ่งไม่ใช่เบิร์ดค่ะ เป็นหัวหน้าช่าง เบิร์ดหนูไม่เคยรู้จักเขาเลย เขาเพิ่งทำงานได้ 5 เดือน
ออย : ช่วงเวลาเราเข้าอยู่
250 โล สี่ห้าคนก็ยกไม่ไหว แต่ลิฟต์ขึ้นได้แน่นอน เคยเห็นคนเอาเซฟไปด้วย ใหญ่ที่เคยเห็น คือเคยเห็นพี่ดอม เอาโซ่ล่ามเซฟ ขับรถพาไปด้วย หลังจากนั้นคุณเอะใจ ไปขอดูกล้องวงจรปิด เขาไม่ให้ดูเลย?
มด : ไม่ให้ดูเลยค่ะ จนวันถัดมาหลังเกิดเหตุ น่าจะวันจันทร์ ทราบว่าได้ไฟล์ไปแล้ว แต่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ไทม์ไลน์เรากว้าง แต่เขามีวิธีเช็กว่าลูกบ้านเข้าออกตอนไหน มันก็จะแคบขึ้น เพราะมีช่วงเวลาที่เราพักอยู่ในห้อง มันก็จะตัดไปเลยครึ่งนึง ก็ไม่รู้จะคิดยังไง เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะหาย
ไฟดับคืออะไร?
มด : กล้องดับค่ะ วันที่ 8 มี.ค.
เห็นเซฟครั้งสุดท้าย 21 ก.พ. ต่อมาเรื่อยๆ 8 มี.ค. กล้องดับ น้องรู้มาก่อนมั้ย?
มด : ไม่ทราบค่ะ จนได้ไฟล์มาถึงรู้ว่ากล้องดับ ช่วง 6 โมงถึง 4 ทุ่ม หนูทราบผ่านเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ เพราะหนูไม่เห็นไทม์ไลน์จริง ไม่เห็นกล้องจริงด้วยค่ะ
8 มี.ค. 6 โมงถึง 4 ทุ่ม กล้องดับทุกจุด?
มด : ใช่ค่ะ หน้ารปภ.ต้องมีจอกล้อง ก็ต้องเห็นว่ามันมืด มันดับ ทำไมไม่แจ้งห้องคอนโทรลกล้อง ตร.ก็สืบให้ ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตร. เราไม่รู้เขาก่อเหตุช่วงไหน
จากนั้นยังไงต่อ?
มด : พวกหนูไปให้ปากคำทุกวัน ชุดสืบ 3-4 ชุด พวกหนูไปให้ปากคำทุกวัน เพื่อถามว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง พวกหนูก็ตอบว่ามีทองแท่ง 10 บาท 2 แท่ง 5 บาท 2 แท่ง 1 บาท 5 แท่ง ก็รวมกัน 35 บาท มีเลสหลวงพ่อรวยเลี่ยมทอง 1 เส้น หลวงพ่อคูณกรอบทอง 1 เหรียญ จากนั้นมีกระแสออกมาว่ามโนหรือเปล่า เพราะมันไม่มีกล้องออกมาเลย
ผมอ่านตอนแรก เขาบอกผัวคุณเอาไปด้วย?
มด : เขามีรหัสคนเดียวค่ะ
ทนายสายหยุด : แว็บแรกสงสัยแฟนคุณมั้ย
มด : ไม่เลยค่ะ
ทำไมไม่สงสัย?
มด : เขาไม่เคยอยากได้อะไรเลย เป็นคนงกมากๆ
เซฟเป็นของผัวหรือของเรา?
มด : เซฟของหนู แต่หนูไม่มีรหัส เขาเปิดได้คนเดียว มีลายนิ้วมือเขาคนเดียว
เซฟเราแต่ไม่มีรหัส?
มด : เราไม่ได้ระแวงแฟนเลย เราใช้ชีวิตตัวติดกัน 24 ชม. เขาไม่มีเวลาไปใช้เงินที่ไหนหรอก เราทำงานด้วยกัน ไม่มีสงสัยกันเอง เราโฟกัสที่เดียว ถ้าไม่ใช่คนข้างนอกเข้ามา ก็ต้องเป็นคนข้างใน ไม่มีใครทราบว่าหนูมีตู้เซฟ คนทราบแคบมากๆ คือหลานหนูคนที่สั่งให้ แฟนคนที่สอง สามหนู
ทนายสายหยุด : คนส่งกี่คน
ออย : ประมาณ 3-4 คน
มด : เซฟตั้งมาปีนึงแล้ว แล้วก็หัวหน้าช่าง เวลาขึ้นลิฟต์เขาต้องแจ้ง คนดูแลกล้องก็ต้องเห็น เพราะกล้องอยู่หน้าห้องเราเลย มีแค่นี้ค่ะ คนที่รู้ว่ามีตู้เซฟ พ่อแม่พี่ชายไม่รู้
สงสัยมากสุดคือคนในนิติคอนโด ได้บอกเขามั้ย?
มด : บอกค่ะ ว่าหนูสงสัยเจ้าหน้าที่ เขาบอกต้องตรวจสอบให้ก่อนถึงให้ไฟล์ได้ ไม่สามารถเอาไฟล์ลูกบ้านมาปล่อย เขากลัวออกข่าวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เขาอ้าง pdpa อยู่แค่นั้น แต่ตาหนูมันบันทึกออกมาไม่ได้ เราแค่ขอดู และอยากเห็นภาพที่เขาลากออกมา
สุดท้ายเขาไม่ให้ เขาเอาไปให้ตร. ตร.ไปเช็กแล้วรู้ว่ามันหายไปช่วงเวลานึง คือ 8 มี.ค. หายไป 4 ชม. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม ตรงจุดนี้คือตร.สงสัย?
มด : ใช่ค่ะ มันมีจุดเดียวที่ให้สงสัย
ออย : ไม่มีภาพการขนตู้เซฟออกมาจากห้องเลย
มด : ถ้าไม่เห็นของกลาง เขาคิดได้สองแบบ ที่ตร.บอกหนูนะ พวกหนูมโนขึ้นมา สร้างเรื่อง สร้างคอนเทนต์ หรือไม่ก็เป็นคนภายในทำ
ตร.เก่ง?
มด : ใช่ เพราะไม่มีไฟล์กล้องเลย
ทนายสายหยุด : บอกน้องมโนไม่ได้ มีการซื้อตู้เซฟจริง ขนส่งก็มาส่งแน่ๆ เรื่องคอนเทนต์ตร.เขาไม่เชื่อหรอก ถ้าหาย นิติต้องรู้ ถ้าแบกไปเอง ทำคอนเทนต์ นิติก็ต้องรู้
ตร.ต้องเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ 21 ก.พ. ดูจนถึง 14 มี.ค. ดูเรื่อยๆ เอ๊ะไม่มีนี่หว่า เซฟที่หายไป ตร.เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าหนึ่ง มโนหรือเปล่า สองผัวเอาไป สามจุดบอดตรงนี้แหละ 8 มี.ค. เกิดอะไร ทำไมกล้องดับไป?
มด : วันที่ 20 ก.พ. มีถอดกล้องในลิฟต์ด้วยค่ะ
ออย : ช่างบอกสายแลนในลิฟต์ขนของมันเสีย เลยต้องถอดกล้องออก
20 ก.พ. แต่มันยังอยู่?
ทนายสายหยุด : หรือเตรียมไว้ตั้งแต่วันที่ 20
มด : ไม่ทราบค่ะ แต่เราถามเขา ว่ากล้องหายไปไหน เป็นข้อมูลที่เราได้มา หนูเห็นวันที่เกิดเหตุ ไปกับชุดสืบ คือวันที่ 14 มี.ค. เพราะเราต้องตรวจสอบไทม์ไลน์ว่าเขาเดินไปทางไหน ขนทางไหน เราเห็นในลิฟต์ว่าไม่มีกล้อง ทีมตร.ก็สืบมาให้ว่าถูกถอดตั้งแต่ 20 ก.พ. เนื่องจากสายแลนมีปัญหา แต่ก็น่าจะเร่งซ่อมเพราะลูกบ้านอยู่ตั้งหลายบ้าน
ทนายสายหยุด : น่าจะเปลี่ยนให้เร็ว โดยหลักการเขาต้องเปลี่ยนเลย เก็บเงินเราปีละกี่ล้าน ตึกตั้งกี่ห้อง
มด : ค่าส่วนกลางห้องละ 14,000 ค่ะ
ตร.คลำทางจาก 8 มี.ค.?
มด : ดีเทลหนูไม่ทราบ แต่เขาตามโดยทางเส้นทางการเงินด้วย เขาแจ้งว่าคอนโด เจ้าหน้าที่ หรือนิติให้ความร่วมมือในการหาครั้งนี้ ให้ไทม์ไลน์คีย์การ์ดแตะของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
ทนายสายหยุด : บีบแคบมาเป็นพนักงานบุคคลแล้ว
มด : ใช่ค่ะ ทีนี้รู้จริงๆ เลย คือธนาคารส่งเรื่องมาว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีบาสค่ะ เขาไปขายเอง และเงินเข้าบัญชี
บาสเป็นคนนอก เป็นเพื่อนเบิร์ด ทำไมตร.สงสัยบาส?
มด : อันนี้หนูไม่ทราบค่ะ
ทนายสายหยุด : สร้างหนังได้นะเนี่ย
มด : เหมือนหนูมโน ไม่มีใครเคยหายหรอก ชั้น 26
คนด่าคุณกันเต็มเลย ว่าสร้างคอนเทนต์ ขโมยเองหรือเปล่า?
มด : หนูทำคลิปมาไม่เคยทำคอนเทนต์ดราม่าเลยนะคะ กระแสใครที่มีประเด็นดังช่วงนั้นก็ไม่เคยเกาะกระแสใครเพื่อมาอยู่ในช่อง หนูทำแค่คลิปอาหาร คอนเทนต์เฮฮาทั่วไป มีแค่คอนเทนต์แบบนั้นค่ะ
ล่าสุดเจอเซฟ จับคนร้ายได้ เอาผ้าคลุมเซฟ เจาะข้างหลังไปแล้ว?
มด : เจาะถูกช่องด้วยนะคะ
ผู้กระทำความผิด ไม่ใช่ใคร คือช่างเทคนิคทางคอนโด ที่นิติเป็นคนจ้างมา ไปตัดกล้องวงจรปิด ในวันที่ 8 มี.ค. เขาขโมยวันนั้นแหละ ช่วง 6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม?
มด : ใช่ค่ะ และไล่ไทม์ไลน์จนเจอกล้องที่หน้าเทอร์มินอลค่ะ เป็นรถวิ่งผ่าน
มันคิดว่าตร.จะโง่ แต่ตร.ไม่ได้โง่ พอเขาจับไทม์ไลน์มึงได้ ไม่มีกล้องข้างในไม่เป็นไรจ้า ไปดูกล้องข้างนอกจ้า รถมึงจ้า เห็นเซฟอยู่หลังรถจ้า มึงเอาเซฟลงมาชั้นสอง เอาขึ้นรถจ้า?
มด : ใช่ค่ะ (หัวเราะ)
ปรากฎตร.เจออะไร?
มด : เจอรถกระบะวิ่งผ่าน แต่มีเซฟอยู่ข้างหลัง ไม่ได้เจอเลยนะคะ แต่ทราบผ่านธนาคารก่อน มีเมล์มาว่ามีเงินเข้าบัญชีคนชื่อบาส ไปสืบมาจากห้างทอง ว่าเป็นคนนี้ รถคันนี้จริงๆ แล้วมาไล่ไทม์ไลน์หน้าทอร์มินอลใหม่ ว่ารถสีแดงผ่านตรงไหนบ้าง
ปรากฎว่าเจอ?
มด : ใช่ค่ะ
มันเอาเซฟขึ้นไปได้ยังไง?
มด : ทุกคนสันนิษฐานว่าเขาโน้มเอียงยกขึ้น แต่หนูคิดว่าต้อง 3 คนเอาขึ้นค่ะ ตร.ยกวันนั้นก็ 4-5 คน เก็บหลักฐานกลับสภ.
สองคนทำได้มั้ย?
ทนายสายหยุด : ลำบากนะ
เขาบอกมีแค่ 2 คนที่ทำ?
มด : ทราบมาอย่างนั้นค่ะ
มันเอาไม้มางัด?
ทนายสายหยุด : ถ้ามีเทคนิคก็อาจทำได้นะสองคน ต้องให้มันทำให้ดู มันทำยังไงสองคน แล้วออกจากคอนโด มีไม้กั้น มันไม่ดูเลยเหรอ
มด : เขาบอกเป็นรถช่าง รปภ.เลยไม่ตรวจค่ะ ทั้งที่ช่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะ เขาน่าจะตรวจหน่อย จ้างทีมปลอดภัยมานะ
ไม่แปลกที่ลูกค้าบอกว่านิติห่วยมาก เขาพูดถึงหัวหน้าช่าง เพราะเขามีสิทธิ์สงสัย?
มด : หนูให้ข้อมูลตร. ค่ะ ว่าสงสัยใคร ใครทราบบ้าง ก็มีแค่นั้นค่ะ ที่เป็นคนนอกสำหรับพวกหนู ที่ลานจอด เจอรอยวนด้วยค่ะ เจอรอยก่อนหน้านั้น วันแรกที่ชุดสืบเข้าไปดู เหมือนวนหาว่าจะเป็นมุมไหน
ตร.ไปจับสองคนนี้ยังไง?
มด : ไปตามจากร้านทอง สืบจากร้านทอง ตามไทม์ไลน์ช่วงเวลา ดูถนนเส้นหลักค่ะ แล้วออกหมายจับคืนนั้นเลย ตอนเช้าก็ไปรวบเลย โทรมาแจ้งหนูว่าเห็นของแล้วนะ หนูทราบรายละเอียดเช้าวันนั้นเลย เขาก็ให้หนูไปที่เกิดเหตุเลย จับช่วงเลิกงาน
เจอตู้เซฟ เอาไปทิ้งไว้ที่ป่า?
มด : ไม่ใช่ป่าค่ะ เป็นข้างบ้าน เหมือนข้างบ้านญาติเขาค่ะ เขาซื้อบ้านไว้แต่ไม่ได้อยู่ค่ะ
ที่น่าตกใจคือไอ้เบิร์ดเป็นช่างเทคนิคคอนโด บาสเป็นเพื่อน เป็นมือสว่าน?
มด : อันนี้ไม่ทราบค่ะ
เป็นช่างอีกคนที่มีความชำนาญในการเจาะ เขาเอามาช่วยเจาะเซฟ เอาไปทั้งหมดเท่าไหร่?
มด : เอาไปหมดเลยค่ะ เราก็ลองเปิดดู ว่าเป็นของเราหรือเปล่า
ออย : ปกติต้องเปิดได้ แต่นี่เปิดไม่ได้
มด : ร้านบอกกรณีเปิดไม่ได้อาจเป็นที่ถ่านอ่อน พวกหนูก็ไปซื้อถ่านมาเปลี่ยน
แล้วเปิดได้มั้ย?
มด : ไม่ได้ค่ะ เขาแจ้งว่าน่าจะเกิดจากการล็อกกุญแจสองอัน แฟนหนูมั่นใจว่าล็อกแค่อันเดียว
ออย : กุญแจอีกดอกอยู่ข้างในตู้เซฟ
เบิร์ดอาจเอากุญแจออกแล้วล็อกซ้ำหรือเปล่า?
ออย : แต่เขาให้ปากคำว่า ไม่มีกุญแจ
มด : แต่ของกลางมีกล่อง แต่เปิดมาไม่มีกุญแจแล้ว
คุณเอากุญแจเซฟใส่ในกล่องใส่ในตู้เซฟ แต่ตร.ไปเจอ มันรับสารภาพว่าเอาออกมาจริง แต่กุญแจหายไป มีแค่กล่อง?
มด : ใช่ค่ะ เขาบอกทำที่นี่ด้วยนะคะ แต่ป้าที่อยู่ตรงข้ามไม่ได้ยินเสียง
ตร.เก่งจริงต้องยอมรับ ตอนนี้ทองยังหาย 10 บาท?
มด : ยังหาไม่เจอ 10 บาท มันบอกว่าไม่มี มีแค่ 25 มันเอาไปย่อย มันขายไป 8 บาทค่ะ กำลังตามเงินกลับค่ะ
ทอง 35 แต่มันบอกมีอยู่ 25 แล้วอีก 10 บาทล่ะ?
มด : มันบอกไม่มี แต่พวกหนูยืนยันว่ามี เพราะอันที่มันบอกไม่มี คือ 5 บาท 2 แท่ง ซึ่งพวกหนูบอกมันเป๊ะๆ หมด
หรือมีอยู่ 25 หรือเปล่า แล้วไปบอก 35 หรือเปล่า?
มด : โอ้โห ใครจะทำ (หัวเราะ)
น้องต้องเคลียร์ตรงนี้ มีหลายคนส่งเข้ามา มีคนพิมพ์ถึงน้อง มีคนบอกน้องพัวพันเว็บพนันออนไลน์?
มด : หนูเคยโปรโมตเว็บ น่าจะ 3 ปีที่แล้วค่ะ โปรโมตผ่านทางทวิตเตอร์และรับค่าจ้างราคาหลักร้อยบาทต่อโพสต์แล้วโดนหมาย เราโดนดำเนินคดีตามกฎหมาย คดีถึงที่สุดไปแล้วค่ะ โดนจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา เข้าไปแล้ว ออกมาแล้ว คดีจบหมดแล้วค่ะ หนูก็ไม่เล่นทวิตเตอร์แล้วค่ะ ที่เห็นคือเป็นช่องปลอมหมดเลย โดนไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
300 บาทต่อโพสต์มั้ย?
มด : 500 700 ค่ะ (หัวเราะ)
คุณออยเอางานมาให้เขาหรือเปล่า?
ออย : ไม่ใช่ครับ (หัวเราะ)
ไม่ใช่เจ้าของเว็บ?
ออย : ไม่ใช่ครับ ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
คบมากี่ปีแล้ว?
มด : 5 ปีค่ะ ถือว่าผ่านอะไรมาเยอะ คนคบมา 5 ปีไม่น่าเจอเหตุการณ์เท่าหนู เจอเหตุการณ์แย่ๆ กันมาเยอะ
จิตตกมั้ย?
มด : ไม่ค่ะ เรามีเวลาทำใจ เรายื่นอุทธรณ์ แต่เราก็ผิดค่ะ
คุณยืนยันว่าทองของคุณ 35 บาท คนร้ายบอก 25 ตอนนี้คุณก็ไม่เชื่อว่าทำกันสองคน?
มด : ไม่เชื่อค่ะ เพราะเซฟมันหนักมาก อย่างน้อยๆ ต้อง 3 รปภ.ต้องเห็นกล้องเหมือนที่หนูบอก ต้องมีอะไรผิดสังเกต แล้รปภ.ไม่ได้มีท่านเดียวค่ะ ถ้าท่านนึงเดินดูรถ ตรวจทะเบียนว่ามีรถนอกเข้ามาจอดมั้ย จะมีคนนึงประจำป้อมอยู่แล้ว เขาต้องเห็นหน้าจออยู่แล้ว ถ้ามีอะไรผิดปกติ เขาต้องวอร์บอกกันอยู่แล้วว่ากล้องมีปัญหาอะไร 4 ชม.ไม่มีใครแจ้งว่ากล้องดับ ลูกบ้านก็ไม่ทราบ
คุณเลยคิดว่าน่าจะมีร่วมกระบวนการ?
มด : ใช่ค่ะ วันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ เราก็ไม่รู้รายละเอียด
ต่อสายหาตร. ซึ่งตร. เก่งจริงๆ ต้องยอมรับ?
มด : ใช่ค่ะ ตร.เก่งมากๆ แล้วขอขอบคุณพล.ต.อ.อัครเดช ท่านอ้อค่ะ ตอนนี้ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำแรวจแห่งชาติ ต้องขอบคุณมากๆ เลยนะคะ (ยกมือไหว้) ที่ดูแลคดีให้พวกหนูสองคน
คิดว่าน่าจะมีคนเพิ่มมั้ย?
ทนายสายหยุด : บุคคลภายใน นิติบุคคลก่อน ถ้ากล้องหายไป 4 ชม. ถึงไม่บอกลูกบ้าน แต่ก็ต้องบอกกันเอง ว่ากล้องดับไป 4 ชม. ใครทำอะไร ก่อนคนอื่นตรวจสอบ ต้องตรวจสอบกันเองก่อน
อยู่ในสายกับ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตร.สงสัยจากกล้องวงจรปิดช่วงนึงหายไป แล้วตร.ทำยังไงต่อ?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : พอกล้องวงจรปิดหายไป ก็คิดว่าเอ๊ะ คนที่อยู่ข้างในจะมีส่วนร่วมรู้เห็นมั้ย ก็ไล่เช็กพฤติกรรมก่อน ว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมยังไง ระหว่างก่อนเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ จนได้เบาะแส ก็ติดตามพนักงานที่น่าจะเข้าถึงกุญแจห้องมีใครบ้าง ไล่แกะรอยแต่ละคน จนมาพบผู้ต้องสงสัย ต่อมาเป็นผู้ต้องหา มีพฤติการณ์สืบทราบเรื่องการขายทอง เป็นที่มาของการรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติออกหมายจับ จับกุมตัวครับ
คนร้ายเอากุญแจ หรือคีย์การ์ดไปไขห้องเขา?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : ใช่ครับ ส่วนนึงไว้ที่นิติบุคคลแต่ละที่อาจไม่เหมือนกัน แต่การสืบสวนคดีนี้เป็นแบบนั้นครับ
นิติเขาบังคับมั้ย?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : ไม่ได้บังคับ แต่แค่เสนอค่ะ ว่าฝากเขาไว้ได้นะ ส่วนใหญ่ก็ฝากไว้ค่ะ เพราะมั่นใจในตัวนิติค่ะ
แต่คนร้ายซึ่งเป็นคนของนิติ ดันเอากุญแจไปไข ทำไมนายเบิร์ดต้องไปชวนนายบาส?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : เป็นเพื่อนกัน รู้จักกันมาก่อน คบหากันครับ
มีข่าวว่านายบาสเป็นช่างเจาะ จริงมั้ย?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : เป็นช่างก่อสร้าง มีอุปกรณ์ก่อสร้าง มีตัวที่ใช้ตัดก่อเหตุ เขามีอยู่แล้ว รวมทั้งสว่านเจาะรูเซฟ เป็นช่างก่อสร้างมีเครื่องมืออยู่แล้วครับ
เขาบอกว่าทำกันแค่สองคนเหรอ?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : รับสารภาพว่าทำสองคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องสืบสวนสอบสวนให้กว้างมากที่สุดครับ จนมั่นใจว่าผู้ต้องหามีเพียงเท่านี้ครับ
ตู้เซฟ เขาผลักขึ้นรถกระบะเอง?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : ใช่ครับ ช่วยกันครับ ข้อเท็จจริงเซฟมี 4 ล้อ ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย รถกระบะ พอเปิดฝาท้ายกระบะ ตามที่ให้ปากคำ ก็ตะแคงเซฟดันขึ้นไป ก็เป็นไปได้ครับ
ผู้เสียหายบอกว่าทองอยู่ในตู้ประมาณ 35 บาท แต่ได้คืนมา 25 อีก 10 บาททำยังไง?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : อีก 10 บาทที่ไม่ตรงกัน ผู้ต้องหารับว่าเอามาแค่ 25 บาท เราไม่ปักใจเชื่อ ต้องหาข้อมูลว่าทองเอาไว้ไหน และผู้ต้องหาเอาไปแค่ไหน ต้องตรวจสอบอีกทีครับ ต้องตามให้ได้มากที่สุดครับ
คนร้ายเอาทองไปแปรยังไง ตร.เจอยังไง?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : ครั้งแรกที่เราได้เบาะแส เอาทอง 10 บาทแท่งนึงไปเปลี่ยนร้านทองที่ปากช่อง เปลี่ยนเป็นทองแท่ง 5 บาทแท่งนึง สองบาทแท่งนึง ที่เหลือรับเป็นเงินสด 2 แสนกว่า ส่วนทองอื่นก็เก็บไว้ในรถผู้ต้องหาเอง เจอทองในรถที่ตรวจค้นครับ ซ่อนไว้ในแคปหลังครับ
สร้อยหลวงพ่อรวย?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : อยู่ในบริเวณเดียวกันครับ
มีอะไรไปซ่อนไว้หลังคา?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : รายละเอียดตรงนี้ ต้องเช็กกับฝ่ายสืบสวนอีกทีครับ
ทนายสายหยุด : อยากให้ตรวจสอบพวกทำงานในนิติด้วยกัน ไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือรปภ. ว่าอำนวยความสะดวกมั้ย สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่า เพราะผู้เสียหายเขาไม่เชื่อว่าสองคนนี้ทำโดยคนอื่นไม่รู้ครับ
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : ตรงใจกับทางตร.เลยครับ ที่ท่านพูดมา
ผู้เสียหายบอกว่าเขามีโอกาสพูดคุยกับช่างเทคนิคกะกลางคืน เพื่อขอดูกล้อง ช่างเทคนิคบอกให้ดูไม่ได้ ปรากฏว่าเบิร์ดเป็นช่างกะเช้า กะกลางวัน ขณะเดียวกัน กล้องที่ถูกตัดไป เป็นกะกลางคืน ก็เลยงงว่ากะกลางวันไปตัดกะกลางคืนได้เหรอ?
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ : ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ จะตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งนึงครับ
ที่ไล่ถามหนูถามช่างกะกลางคืน กะกลางคืนบอกให้ดูไม่ได้ ต้องแจ้งตร. แต่เบิร์ดทำงานกะกลางวัน?
มด : เขาเลิกงาน 5 ทุ่มค่ะ
รปภ.ก็ต้องสอบ เพราะมันแปลก เอารถออกไป อย่างนี้ช่างจะเอาของลูกบ้านไปเมื่อไหร่ก็ได้ รปภ.ไม่ต้องตรวจ?
มด : ประมาณนั้นค่ะ แล้วจะหยิบกุญแจลูกบ้านไปเปิดตอนไหนก็ได้ พวกหนูฝากก็จริง แต่ต้องดูแลทรัพย์สินของลูกบ้าน ไม่มีสิทธิ์เบิกออกไป ถ้าเบิกต้องแจ้งลูกบ้าน
ทนายสายหยุด : ไม่ใช่อยู่ๆ เอาไปไขโดยพลการ
ตอนนี้อยากยังไง?
มด : หนูไม่อะไร อยากให้เขาจับให้ได้มากกว่า หนูรู้สึกว่ามันต้องมีอีก ถ้าไม่มีจริงๆ ก็อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ ตอนนี้ตร.ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะ เขาจะไปสืบต่อเช่นกัน หนูก็อยากไขคดีเรื่องนี้ให้เสร็จ เพราะหนูใช้ชีวิตอยู่จ.โคราช หนูอยู่ยาวเลย มันอันตราย เผื่อเขาแค้นเรา เขากลับมาแล้วทำร้ายเรา เรามองได้หลายแบบ มันอันตรายต่อเรา อยากได้ผู้กระทำความผิดทั้งหมดค่ะ
ทนายสายหยุด : ต้องฝากนิติฯ ช่วยดูแลความปลอดภัยให้ลูกบ้าน ให้คุ้มค่ากับที่เขาจ่ายเงินไป ถ้าของเขาหาย ต้องให้เขาดู กฎหมาย pdpa คือเอาไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย แต่นี่ไม่ใช่ เราจะดูห้องเรามีใครมาขโมยของหรือเปล่า จะมาอ้างกฎหมาย pdpa มั่วซั่วไม่ถูกต้อง ส่วนเวลาใช้เป็นพยานหลักฐาน ตร.เขาขอหมายเรียกอยู่แล้ว ลูกบ้านวิ่งมาดูของหายกลางคืน ทำไมดูไม่ได้ ทำไมต้องดูกลางวัน มันตลก ถ้าได้ทรัพย์สินไม่ครบ บริษัทนิติบุคคลต้องร่วมรับผิดแน่นอน เพราะไอ้นี่เป็นลูกจ้างมัน มันประมาททำให้คนมาขโมยของเรา ถ้าได้ของไม่ครบ แนะนำให้ฟ้องบริษัทนิติบุคคลได้เลย
ฝากดูเรื่องกะ ผมสนใจ ไม่ได้กล่าวหาใครนะ กะต้อง 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น หรือ 6 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า ถ้าช่างกะกลางคืนเปลี่ยนเวรกันก็น่าสนใจ มันเปลี่ยนทำไม เพราะอะไร ทำไมต้องเปลี่ยนวันนั้น เวลานั้น ต้องไล่ทั้งหมด?
มด : แล้วใครจะกล้าอยู่ ตู้เซฟอันใหญ่ ไม่มีกล้องจับได้สักอัน หนูจะอยู่ยังไง หนูย้ายตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ ไปนอนที่ออฟฟิศค่ะ
คุณออยเป็นคนเงียบๆ?
ออย : ปกติอยู่หลังกล้องเป็นคนถ่าย
ทอง 10 บาท คุณขโมยเมียไปหรือเปล่า?
ออย : ไม่กล้าครับ (หัวเราะ) ขนาดตอนเอาไปขาย ยังไม่กล้าไปคนเดียวเลย ต้องพาเขาไปด้วย
มด : กลัวเขาแอบเมียขาย จะเอาเราไปด้วย ฝากถึงคนเมนต์ด้วยนะคะ ที่บอกว่าทำคอนเทนต์ พูดในเชิงที่เราเสียหาย ถ้าต่อไปยังมี หนูต้องขออนุญาตดำเนินคดี เพราะหนูยอมมานานแล้ว เขาโพสต์ด่าเรา ว่าเราเล่น x มีโอลี่แฟน มีคลิปหลุด ทุกวันนี้ปักลิ้นอยู่ ถ้าคิดว่าหนูทำจริงๆ แค่คุณแคปหน้านั้นไปแจ้งความได้เลย ซึ่งไม่มีจริงๆ ค่ะ ถ้าหนูเห็นต่อไป หนูขออนุญาตดำเนินคดีนะคะ เรื่องเก่ารับโทษไปแล้ว และเลิกทำไปเลย เข็ดค่ะ ใครจะอยากไปใช้ชีวิตแบบนั้น ได้แค่ครั้งละ 500
ตอนนี้ทำอะไร?
มด : ขายน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้ง มีแบรนด์สบู่ และจะเป็นเจ้าของโรงงานมดเอ็กซ์เป็นอาหารเสริม แต่ระงับการขายไป จะจับมือทำเวชสำอางค่ะ
พูดตรงๆ กับพี่ เอาไปให้ผู้หญิงที่ไหน?
ออย : ไม่มีครับ ไม่กล้ามี (หัวเราะ)