“พีท วสุธร” ปล่อยซิงเกิลแรก “ยิ่งบ่น ยิ่งรัก (Love Noise)” เพลงรักอบอุ่นที่บอกว่า…บางครั้งคำบ่นก็คือภาษาของความรัก

“ยิ่งบ่นเธอยิ่งน่ารัก ยิ่งบ่นหนักยิ่งรักเธอจนไม่ไหว” เตรียมพบกับซิงเกิลแรก “ยิ่งบ่น ยิ่งรัก (Love Noise)” จากศิลปินหนุ่ม พีท วสุธร ชัยจินดา ศิลปินจากค่าย cusp.entertainment ที่ถ่ายทอดมุมมองความรักผ่านรายละเอียดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมสะท้อนให้เห็นว่า บางครั้งความรักไม่ได้ถูกบอกผ่านคำหวานเพียงอย่างเดียวเพลงนี้สะท้อนถึงความรู้สึกว่าความรักไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยคำว่ารักเสมอไป แต่สามารถสื่อสารผ่านการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันได้ โดยการที่มีคนคอยเตือน คอยดูแล และอยู่เคียงข้างกันเสมอแม้ในวันที่เราไม่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้เราเป็นคนตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น ซึ่งเพลงนี้จึงเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่เติบโตไปพร้อมกัน ผ่านทั้งเสียงหัวเราะ ความวุ่นวาย และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
สำหรับเพลง “ยิ่งบ่น ยิ่งรัก (Love Noise)” มาในสไตล์ป๊อปจังหวะฟังง่าย เมโลดี้ติดหู โดดเด่นด้วยบรรยากาศสดใสที่ฟังได้เพลินในทุกช่วงเวลาของวัน โดยตัวเพลงเลือกเล่ามุมมองความรักผ่าน “การกระทำเล็ก ๆ” ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นคำบ่น คำเตือน หรือการดูแลกันแบบเรียบง่าย ซึ่งกลายเป็นภาษารักที่ชัดเจนและจริงใจกว่าคำพูดหวาน ๆ สะท้อนความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว เพลงนี้เป็นการรวมตัวของทีมเบื้องหลังคุณภาพ โดยได้ “จ๋า อมรสุดา กาญจนภี” โปรดิวเซอร์คุมภาพรวมอารมณ์เพลงให้ออกมาอบอุ่นและเข้าถึงง่าย ผสานกับการเรียบเรียงดนตรีจาก “บี ETC. โสตถินันท์ ไชยลังการณ์” ดูแลในส่วนของการเรียบเรียงดนตรี วางโครงสร้างให้มีความเรียบง่าย ฟังสบาย แต่ยังคงความน่าสนใจในรายละเอียด พร้อมเสริมความสมบูรณ์ด้วย “หนึ่ง ETC. อภิวัฒน์ พงษ์วาท” ที่เข้ามาดูแลในส่วนของการคุมร้องและดีไซน์การใช้เสียง ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างมีมิติ และช่วยดึงเสน่ห์เฉพาะตัวของพีทให้โดดเด่นยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นผลงานที่กลมกล่อมทั้งในแง่ของดนตรีและความรู้สึกได้อย่างลงตัว
ในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพลง “ยิ่งบ่น ยิ่งรัก (Love Noise)” ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบรรยากาศในโรงเรียน กับนักเรียนตัวป่วนที่มักสร้างเรื่องให้ครูต้องคอยเรียก คอยเตือน และคอยบ่นอยู่เสมอ ท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านั้นกลับแฝงไปด้วยโมเมนต์เล็ก ๆ ที่ชวนอมยิ้มและอบอุ่นหัวใจ ความพิเศษของมิวสิกวิดีโอครั้งนี้ยังได้ “ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย (FortFTS)” มาร่วมแสดง เพิ่มสีสันให้กับเรื่องราวของความซน ความน่ารัก และเคมีระหว่างตัวละครที่เปี่ยมไปด้วยพลังแบบวัยเรียนได้อย่างลงตัว เรื่องราวถูกเล่าผ่านความสัมพันธ์ของ “คนที่ชอบบ่น” กับ “คนที่ถูกบ่น” ซึ่งแท้จริงแล้วคือภาพแทนของความใส่ใจในชีวิตประจำวัน เปลี่ยนเสียงบ่นที่ดูธรรมดาให้กลายเป็น “Love Noise” หรือสัญญาณเล็ก ๆ ของความห่วงใยที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ได้อย่างน่ารักและมีเสน่ห์
สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง "ยิ่งบ่น ยิ่งรัก (Love Noise)"
ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ : https://youtu.be/yohYadQtRQw?si=J9dbn5BWu9QNlLlp
ฟังเพลงได้ทาง Streaming : Apple Music, Spotify และ Youtube Music
