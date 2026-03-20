“นิว ฐิติภูมิ” โชว์สกิลบาริสต้า เสิร์ฟเครื่องดื่มสูตรพิเศษจากโครงการหลวง ในงาน Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon

ออร่าความหล่อทะลุเลนส์ เมื่อหนุ่มฮอตหน้าใส “นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” บุกเซอร์ไพรส์สร้างสีสันและโมเมนต์พิเศษในวันเปิดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon” งานใหญ่แห่งปีที่มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ Thailand Gastronomy Network ยกทัพวัตถุดิบคุณภาพจากยอดดอยมามอบประสบการณ์พิเศษแบบสดใหม่ ให้ชาวเมืองได้สัมผัส ภายใต้แนวคิด “Taste of Longevity: From Farm to Table” ตั้งแต่วันนี้ - 29มีนาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานนี้นิวไม่ได้มาโชว์แค่รอยยิ้มละลายใจ ยังสวมวิญญาณบาริสต้า โชว์ฝีมือสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มแก้วพิเศษร่วมกับร้าน Hobsy Story อาทิ Ruby Bliss ที่นำชาแดงจากโครงการหลวงมาผสมบ๊วยและสตรอว์เบอร์รี่เป็นม็อกเทลที่ให้ความสดชื่น และ Mango Sticky Rice Oolong Tea ชาอู่หลง กลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงถูกนำมาผสมผสานกับชามะม่วงอย่างลงตัว และ Highland Dirty ที่ตั้งใจอยากให้แฟน ๆ ได้สัมผัสรสเข้มและความหอมกรุ่นของเมล็ดกาแฟคุณภาพระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอย โดยหยิบเอา กาแฟคั่วเมล็ดโครงการหลวง จากแหล่งปลูกดอยสามหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกาแฟอะราบิกาคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกระบวนการคั่ว มาเพิ่มรสละมุนด้วยนมสดและวิปครีมนุ่ม ๆ ทำเอาหอมฟุ้งไปทั่วงาน ก่อนที่นิวจะเสิร์ฟให้แฟน ๆ ที่มาร่วมงานได้ชิมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง
นอกจากกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ นิว ฐิติภูมิ ภายในงาน Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon ยังจัดเต็มประสบการณ์กินดี อยู่ดี มาให้ชาวเมืองได้สัมผัสผ่านวัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวง ที่ยกขบวนมาให้เลือกสรรมากมายหลากลาย โดยมีไฮไลต์ห้ามพลาดคือ “ปลาเทราท์โครงการหลวง” และ “แบล็คคาเวียร์” คุณภาพระดับโลก ผักผลไม้เมืองหนาวสดใหม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสุขภาพ ชาคุณภาพจากยอดดอยของโครงการหลวง อาทิ ชากตัญญู–อายุยืน, ชาขาวไวท์พีโอนี, ชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง ฯลฯ รวมถึงกาแฟอะราบิกาจากแหล่งปลูกชั้นเยี่ยมในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟคั่วเมล็ด ดอยสามหมื่น เนทูร่า, กาแฟคั่วเมล็ด เลอตอ มอนติส, กาแฟคั่วเมล็ด แม่ปูนหลวง ซิลว่า, กาแฟคั่วเมล็ดดอยสามหมื่น และยังมีกาแฟแคปซูลคุณภาพชนิดต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีอีกมากมาย ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรกระถาง และผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่าง ๆ จากชนเผ่า ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านดอยคำ ผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้ง เมนูพิเศษจากกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่เคาน์เตอร์ YOU HUNT WE COOK ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน
พร้อมด้วย Heartfelt Activities กิจกรรมฮีลกาย ฮีลใจ เสริมความปัง จาก Thailand Gastronomy Network (เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย) อาทิ Live Cooking จากเชฟชื่อดัง เวิร์กช็อปเครื่องดื่มสุขภาพอย่าง Kombucha และ Cider กิจกรรมชิมกาแฟเพื่อค้นหาคาแรกเตอร์เฉพาะตัว ไปจนถึงกิจกรรมฮีลใจอย่าง Forest Bathing in the City ที่ชวนให้ทุกคนได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติใจกลางเมือง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถลิ้มลองเมนูพิเศษจากร้านอาหารชื่อดังภายในสยามพารากอน ที่นำวัตถุดิบจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นเมนูอร่อยให้ได้ลิ้มรสกันตลอดงาน
พิเศษสุด ๆ เพียงซื้อสินค้าภายในงานครบ 1,500บาทขึ้นไป รับถุงผ้าลดโลกร้อนดีไซน์ลิมิเต็ดติดมือกลับบ้านฟรี! (จำนวนจำกัด) มาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวัตถุดิบจากยอดดอย และเปิดประสบการณ์ From Farm to Table ได้ในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon” ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2569 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร.02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: SIAM PARAGON และ Facebook : NEXTOPIA