GAVIN:D เปิดอัลบั้มอย่างเป็นทางการกับงาน ‘ROOM101’ Album Exclusive Listening Night พร้อมโชว์เคส 6 เพลงใหม่ ไวบ์โคตรดี!

บ่มผลงานนานกว่า 5 ปี ในที่สุดก็ได้เวลาเผยตัวตนผ่านผลงานที่ GAVIN:D กล้าพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ROOM101 คืออัลบั้มมาสเตอร์พีซที่สามารถนิยามตัวตนของเขาได้มากที่สุด โดยเจ้าตัวได้เปิด ‘ห้อง’ แห่งความทรงจำพร้อมชมโชว์สดๆ 6 เพลงใหม่ (จาก 12 เพลงในอัลบั้ม ROOM101) อย่าง ROOM101, อย่ามากกว่าฉัน (Jealous), นิรันดร์ (Eternity), ใครจะดูแลเธอ (Me), รักทักมา (Typing…) และ ได้แค่เดินมาส่ง (The Last Walk) ให้แฟนคลับ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติมากมายได้ฟังสดๆเป็นกลุ่มแรก ในงาน 'ROOM101 Album Exclusive Listening Night by GAVIN:D' เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ณ Lost in Songwat ที่ผ่านมา
โดยภายในงานนอกจากจะได้รับชมการแสดงสดจากอัลบั้ม ROOM101 แล้ว ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เปิดลงทะเบียนให้คนที่ชอบศิลปะบนเรือนร่างได้สักจริงๆ ในมุม Free Tattoo by Inkhaus, ออกแบบเสื้อด้วยเปรย์กับมุม ROOM101 Vintage Spray Tee, มุมถ่ายภาพ ROOM101 Instant Photo by Insta360 โดยงานนี้ได้ผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Jack Daniel’s ร่วมสร้างสีสันสุดสนุกภายในงานนั้นเอง
“ROOM101” (รูมวันโอวัน) อัลบั้มเต็มชุดใหม่ล่าสุดในรอบกว่า 5 ปี จาก GAVIN:D :ซึ่งเจ้าตัวได้ตีความ “ROOM101” ไม่ใช่แค่ที่พักอาศัย แต่เป็นแหล่งบันทึกร่องรอยของความสุขและความเศร้า ทุกความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่า ‘ห้อง’ ของความทรงจำ เปิดให้อัลบั้มนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่อนุญาตให้ผู้ฟังทุกคนเป็นตัวเองได้มากที่สุด แม้ในวันที่สมหวังหรืออกหัก ‘ห้องเดิมที่เคยมีเขา…วันนี้อาจเหลือแค่เรา’ อีกทั้งยังได้ศิลปินรุ่นน้อง อาทิ แชมป์ MAIYARAP, แซม BLVCKHEART และ Percy มาร่วมฟีทเจอริ่ง แถมยังดึงยอดฝีมือเบื้องหลังอีกมากมาย อย่าง THE TOYS, ตูน Three Man Down, PURE KANIN, MAYOJAMES, OZEEOOS, นาว Mirrr และ ข้าว fellow fellow มาร่วมงานในอัลบั้มมาสเตอร์พีซชิ้นนี้ในชื่อ "ROOM101” อีกด้วย
GAVIN:D (กวินท์ ดูวาล) ศิลปินและโปรดิวเซอร์มากความสามารถ เริ่มฉายภาพศิลปินเดี่ยวออกมาได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2024 ด้วยการถ่ายทอดตัวตนออกมาผ่านผลงานเพลงป็อปสุดเศร้าบาดลึกถึงอารมณ์ ผสมผสานเครื่องดนตรีสด และดนตรีอิเล็กทรอนิคเข้าสมัยให้ความรู้สึกแปลกใหม่ รวมถึงคาแรกเตอร์ ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่นการแต่งตัวอันเป็นเอกลักษณ์ ยิ่งเผยตัวตนเบื้องลึกของความเป็นศิลปินในตัวกวินได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถขยี้ต่อมน้ำตาผู้ฟังกับผลงานเพลงอกหักสุดเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผูกพันต้องลา, คงดีถ้าเป็นเขา, ลั่นไก, เลิกไม่เป็น, ช่วยโกหกว่ารัก, คิดถึงไม่ไหว และ MUSIC SERIES ‘Slayer of Tears’
โดยล่าสุด GAVIN:D ได้ปล่อยอัลบั้ม ROOM101 จัดเต็ม 12 เพลงใหม่ ร้อยเรียงลูปความรักของผู้ฟังทุกโมเม้นต์ ไม่ว่าจะสุข เศร้า เหงา ง้อ หรือขอเป็นแฟน ‘แด๊ดดี้กวิน’ ก็จัดให้ครบ Love Cycle แบบสุดๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็สามารถหยิบเพลงของ GAVIN:D มาอินได้ทุกช่วงเวลาแน่นอน