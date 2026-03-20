สำนักงานสลากฯ เชิญชวนนิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งประกวดหนังสั้น “สร้างสังคมแห่งการให้ด้วยใจจริง”

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการประกวดหนังสั้น GLO SHORT FILM CONTEST 2026 ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2569 จัดการประกวด ในหัวข้อ “The Reality of Giving สร้างสังคมแห่งการให้ด้วยใจจริง” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 800,000 บาทโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศได้มีพื้นที่เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการและความคิด มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยการถ่ายทอด และ สื่อความหมาย ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์ผลงาน ของแต่ละทีมในการส่งเข้าประกวด โดยผลงานของทุกทีม จะได้รับพิจารณาอย่างเข้มข้น จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงภาพยนตร์ระดับแถวหน้าของประเทศ
โครงการประกวดหนังสั้น GLO SHORT FILM CONTEST 2026 เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยสามารถจัดทำ Story line หรือบทภาพยนตร์พร้อมตั้งชื่อเรื่อง และแนบเอกสารในรูปแบบ PDF. หรือ PPTX.
ซึ่งเนื้อหาของหนังสั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (รวม Title และ End credit) จัดส่งผลงานมาได้ที่อีเมล์ E-mail: gloshortfilmcontest2026@gmail.com
สำหรับรางวัลมีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท
ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดช่องทางการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/gloshortfilmcontest, www.tiktok.com/@gloshortfilmcontest หรือ โทร.083 823 9176 รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านทาง Facebook Fanpageสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,
เว็บไซต์ www.glo.or.th และ TikTok "GLO สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล"