Yorch วง POW สร้างกระแสทั่วโลก หลังร่วม Paris Fashion Week ติดอันดับ 8 คนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียล

สมาชิกวงบอยกรุ๊ปดาวรุ่ง POW อย่าง Yorch สร้างกระแสบนโลกออนไลน์ทั่วโลก หลังเข้าร่วมงานแฟชั่นระดับโลก Paris Fashion Week และได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆ และสื่อแฟชั่นอย่างล้นหลาม
นิตยสารบันเทิง Pop Core เปิดเผยการจัดอันดับคนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียในช่วง Paris Fashion Week โดย Yorch ติดอันดับ 8 ของโลก เคียงข้างกับคนดังระดับนานาชาติ และยัง ติดอันดับ 2 ในหมู่ศิลปิน K-Pop ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจจากแฟนๆ ทั่วโลกที่มีต่อเขา
Yorch เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ผ่านสนามบิน Incheon International Airport เพื่อเข้าร่วมงาน Paris Fashion Week โดยตั้งแต่ช่วงเดินทาง ลุคแฟชั่นสนามบินและสไตล์ที่ดูโดดเด่นของเขาก็ได้รับความสนใจทันทีจากทั้งแฟนคลับและผู้คนในวงการแฟชั่น หลังจากเข้าร่วมงาน ภาพถ่ายและวิดีโอของ Yorch ก็ถูกแชร์อย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้เกิดกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวาง
ภายในงาน Paris Fashion Week Yorch ปรากฏตัวด้วยภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและมีเอกลักษณ์ ทำให้ชื่อของเขาและคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วโลก
ขณะเดียวกัน POW ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตผ่านกิจกรรมทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยวงได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้ม “COME TRUE” เมื่อวันที่ 28 มกราคม ซึ่งสามารถทำผลงานบนชาร์ตระดับโลก พร้อมโชว์ทั้งเสียงร้องที่มั่นคงและการแสดงที่ทรงพลัง ตอกย้ำภาพลักษณ์ของวงในฐานบอย“กรุ๊ปออลราวน์เดอร์ที่กำลังเติบโต”
จากทั้งกิจกรรมทางดนตรีและการปรากฏตัวในงาน Paris Fashion Week ทำให้ Yorch ยิ่งตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะศิลปิน K-Pop ที่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ และสร้างความคาดหวังต่อก้าวต่อไปของทั้ง Yorch และวง POW ในอนาคต
เครดิตภาพ: GRID Entertainment