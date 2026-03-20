เน และ ปลั๊กกี้ PERSES ชวนคนไทยนำ Fan เก่า แลก Fan ใหม่ ในงาน “Hatari Fan It Forward” คืนชีวิตให้พัดลมเก่าผ่านโปรเจกต์รีไซเคิลครบวงจร

ฮาตาริ ผู้นำอุตสาหกรรมพัดลมของประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Fan It Forward” ชวน เน-ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ และ ปลั๊กกี้-ธรากร คำสิงห์ สมาชิกจากวง PERSES ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน Hatari Fan It Forward รับวันรีไซเคิลโลก เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Central Court เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชวนลูกค้านำพัดลมเก่าแบรนด์ใดก็ได้ (รับเฉพาะ
พัดลมที่ไม่มีแบตเตอรี่) มาแลกรับเวาเชอร์ส่วนลด 200 บาท ในการซื้อพัดลมใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.hatari.co.th โดยฮาตาริจะนำพัดลมเก่าที่ได้รับ ไปแยกชิ้นส่วน เพื่อนำไปเข้ากระบวนรีไซเคิล
ครบวงจรของแบรนด์
ภายในงานถูกออกแบบเป็น พื้นที่ประสบการณ์ 4 โซน ที่ทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องใกล้ตัว
มากยิ่งขึ้นได้แก่
1. Green Garden Art Installation: พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากการรีไซเคิลพัดลมและชิ้นส่วนจากพัดลมเก่า นำมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นงานศิลปะอินสตอลเลชันในรูปแบบของสวนดอกไม้ขนาดย่อม ร่วมกับองค์ประกอบธรรมชาติ กลายเป็นมุมถ่ายภาพและพื้นที่พักสายตา ที่สะท้อนให้เห็นว่าพลาสติกที่ใช้แล้วก็สามารถถูกตีความใหม่และกลับมามีคุณค่าในรูปแบบของงานสร้างสรรค์ได้
2. โซน ‘Fan It Forward’: พื้นที่ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานนำพัดลมเก่ายี่ห้อใดก็ได้ (รับเฉพาะพัดลมที่ไม่มีแบตเตอรี่) เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลครบวงจรของฮาตาริ พร้อมแลกรับเวาเชอร์มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ www.hatari.co.th ภายใน 19 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2569
3. โซนให้ความรู้ Recycle Journey: ถ่ายทอดขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติกจากพัดลมเก่า ตั้งแต่การคัดแยกชิ้นส่วน ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ ภายในพื้นที่มีการจัดแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของพัดลมให้ผู้เข้าชมได้เห็นอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองบดเม็ดพลาสติกด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
4. DIY พวงกุญแจพลาสติกรีไซเคิล Old Fan to New Charms: กิจกรรม DIY ปิดท้ายงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทำพวงกุญแจที่ระลึกจากวัสดุรีไซเคิล โดยนำชิ้นส่วนพลาสติกจากพัดลมเก่าที่ผ่านการแปรรูปมาทำเป็นชาร์มหลากหลายสีและรูปทรง สำหรับตกแต่งพวงกุญแจในสไตล์ของตนเอง
Hatari Fan It Forward ยังได้ร่วมมือกับโครงการ Recycle Day Thailand จัดจุดรับแลกพัดลมเก่า เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลครบวงจรจำนวน 7 จุด ได้แก่ เมกาบางนา, บล็อก 28, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล ศรีราชา โดยผู้นำพัดลมมาแลกจะยังคงสามารถรับเวาเชอร์ส่วนลด 200 บาท ได้ด้วยตนเอง กิจกรรม Hatari Fan It Forward จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปีของฮาตาริ แต่ยังเป็นอีกก้าวหนึ่งของการชวนผู้คนให้หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ ที่สนุกสนาน สามารถต่อยอดเป็นของในชีวิตประจำวันผ่านการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ด้วย