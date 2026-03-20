MJets ขยายฐานการบินธุรกิจระดับภูมิภาคสู่ Seletar Aerospace Park ร่วมกับ WingsOverAsia

MJets ผู้ให้บริการการบินส่วนบุคคลชั้นนำของเอเชียและรายแรกในประเทศไทย เดินหน้ากลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดขยายฐานการบินส่วนบุคคลสู่ประเทศสิงคโปร์ ผ่านโครงการโรงเก็บอากาศยานส่วนบุคคลแห่งใหม่ ณ Seletar Aerospace Park ร่วมกับ WingsOverAsia (WOA) ผู้ให้บริการการบินส่วนบุคคลครบวงจร รวมถึงบริการภาคพื้นดินและสถานีบริการอากาศยาน Fixed Base Operator (FBO) รายแรกของสิงคโปร์ การขยายการดำเนินงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความร่วมมือรายโครงการ หากแต่เป็นการผนวกขีดความสามารถด้านการดำเนินงานระดับภูมิภาคของ MJets เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมารองรับการใช้งานจริงในระยะยาว เสริมความพร้อมการให้บริการ ยกระดับความต่อเนื่องของระบบการบินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การบูรณาการเชิงระบบดังกล่าวขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจระยะยาวร่วมกันของ ผู้ก่อตั้ง MJets โดย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กล่าวถึงทิศทางเชิงกลยุทธ์ว่า “วิสัยทัศน์จะสร้างผลทวีคูณได้ ก็ต่อเมื่อมีแนวทางสอดคล้องกันอย่างแท้จริง เราลงทุนในความร่วมมือที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความเชื่อร่วม เจตนารมณ์ร่วม และศักยภาพที่สามารถเติบโตได้ในระดับภูมิภาค” ขณะที่ นายกิริต ชาห์ กล่าวเสริมว่า “การเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระดับภูมิภาคของ MJets เข้ากับความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการของสิงคโปร์ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่กำลังก่อรูป สามารถเสริมความแข็งแกร่งและเสถียรภาพให้กับระบบนิเวศการบินธุรกิจโดยรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม”
โครงสร้างพื้นฐานจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์เชื่อมโยงกับการใช้งานจริง โรงเก็บอากาศยานส่วนบุคคลแห่งใหม่ ณ Seletar Aerospace Park ออกแบบสำหรับรองรับอากาศยานรุ่นใหม่และขนาดใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการอากาศยานส่วนบุคคลในระดับภูมิภาคได้อย่างมีนัยสำคัญ โครงการนี้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติการจริงในภาคสนาม โดยขยายทั้งกำลังรองรับและขอบเขตบริการแบบครบวงจรสำหรับเจ้าของและผู้ดำเนินการอากาศยานในภูมิภาค
ในฐานะหมุดหมายเชิงพัฒนา โครงการดังกล่าวสะท้อนความต่อเนื่อง มากกว่าการเป็นเพียงเป้าหมายของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย นายเอิง เยา เมง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ WingsOverAsia กล่าวว่า “โครงการนี้ต่อยอดจากประสบการณ์กว่าทศวรรษของ WingsOverAsia ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการบินทั่วไปในภูมิภาค และเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการลงทุนกับ MJets” ตอกย้ำบทบาทของพันธมิตรในฐานะกลไกขยายขีดความสามารถระยะยาว
โรงเก็บอากาศยานส่วนบุคคลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันทั้งภูมิภาคของ MJets เชื่อมโยงเครือข่ายสถานีบริการ FBO (Fixed-Base Operator) ในอินเดีย เมียนมา กัมพูชา และไทย ทำให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการที่สำคัญของเครือข่ายโดยรวม การผสานระบบการดำเนินงานของ MJets เข้ากับโครงสร้างการให้บริการที่ออกแบบจากการใช้งานจริงของ WingsOverAsia จะนำไปสู่การพัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค” (Regional Center of Excellence) สร้างตำแหน่งงานมูลค่าสูงกว่า 50 ตำแหน่ง ฝังรากความต่อเนื่องด้านการดำเนินงาน ผ่านการลงทุนในขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สมรรถนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากปราศจากความสม่ำเสมอ นายณัฏฐภัทร สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้ทำให้ขีดความสามารถแปรเปลี่ยนเป็นการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ในทุกวัน ส่งมอบความมั่นคงด้านการปฏิบัติงาน ความสามารถด้านการขยายฐานบริการ และความอุ่นใจตลอดการเดินทาง ผ่านการให้บริการการบินส่วนบุคคลคุณภาพ” สำหรับเจ้าของและผู้ให้บริการอากาศยานในภูมิภาค วิสัยทัศน์ดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็นความแน่นอนด้านการดำเนินงานที่สัมผัสได้จริง แม่นยำ ต่อเนื่อง และปลอดภัย ตอกย้ำบทบาทของ MJets ในฐานะผู้ให้บริการระดับภูมิภาคที่แปลงกลยุทธ์ให้เป็นการดำเนินงานคุณภาพ
การดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและต่อเนื่องย่อมนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากการสนับสนุนและวิสัยทัศน์ระยะยาวร่วมกันจากหน่วยงานหลักของสิงคโปร์ อย่าง Singapore Economic Development Board (EDB) และ JTC Corporation (JTC) นายพี เบง กง รองประธานบริหาร EDB กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง WingsOverAsia กับ MJets จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้สิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการบินธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในระดับภูมิภาค ทั้งยังช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน และรองรับอากาศยานธุรกิจรุ่นใหม่ ตลอดจนสร้างโอกาสการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับบุคลากรของเรา”
ในทำนองเดียวกัน นางคริสติน หว่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JTC กล่าวเสริมว่า “JTC ยินดีที่ Seletar Aerospace Park ได้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินธุรกิจและการบินส่วนบุคคลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายินดีต้อนรับการมาถึงของโรงเก็บอากาศยานส่วนบุคคลแห่งใหม่นี้ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มขีดความสามารถที่จำเป็นต่อการขยายและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนี้ในระดับภูมิภาค” มุมมองจากทั้งสองหน่วยงานสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการผสานความร่วมมือในการวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ด้วยรากฐานดังกล่าว MJets และ WingsOverAsia เดินหน้าภายใต้ทิศทางเชิงกลยุทธ์ร่วม ขยายขีดความสามารถ เพิ่มกำลังรองรับ และมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาภาคการบินธุรกิจในระดับภูมิภาค พร้อมทำให้บริการสนับสนุนอากาศยานธุรกิจระดับโลกที่ทันสมัย คุ้มค่า และได้มาตรฐานระดับโลก สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง สำหรับเจ้าของและผู้ให้บริการอากาศยานทั่วทั้งภูมิภาค