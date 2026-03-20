APEX พลิกเกมเสริมหน้าอก เปิดตัว “Preservé by Motiva” ครั้งแรกในไทย สวยไว ฟื้นตัวเร็ว ไม่ต้องดมยาสลบ

เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (APEX Medical Center) ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมความงามระดับโลก เปิดตัวเทคนิค “Preservé by Motiva” ครั้งแรกในประเทศไทย สะท้อนการก้าวสู่ยุคใหม่ของศัลยกรรมเสริมหน้าอก ด้วยแนวคิดการผ่าตัดแบบบุกรุกน้อย (Minimally Invasive) ที่มุ่งเน้นการถนอมเนื้อเยื่อ ลดการบอบช้ำ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึก
ดร.พชรพร พิจารณากุล Brand Director APEX กล่าวว่า “APEX เราอยากพลิกโฉมการทำหน้าอกแบบใหม่ครั้งแรกในไทย เราเข้าใจว่าหลายคนยังรู้สึกกังวลหรือไม่มั่นใจกับการเสริมหน้าอก วันนี้ APEX จึงอยากจะเป็นผู้นำในการยกระดับ มาตรฐานความงามทางการแพทย์ของไทยสู่สากล โดย Preservé by Motiva ไม่ได้เป็นแค่เทคนิคใหม่ แต่เป็นการนิยามการทำหน้าอกในมิติใหม่ ที่ให้ความสำคัญทั้งผลลัพธ์ พร้อมคงโครงสร้างและฟังก์ชันของร่างกายในระยะยาว เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ภายใต้มาตรฐานการดูแลของ APEX”
ภายในงานได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ โดยมีการอบรมและแลกเปลี่ยนเทคนิคเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นำโดย นพ.สมบูรณ์ ไหวพริบ CMO & Chief Plastic Surgeon โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเพ็กซ์ (APEX Surgery Hospital), พญ.อรภา พงษ์ศรี (คุณหมอมะพร้าว) รวมถึง Dr. Charles Randquist ศัลยแพทย์ตกแต่งจาก Victoriakliniken ประเทศสวีเดน และผู้บริหารจาก Establishment Labs ณ APEX Surgery Hospital
ด้าน นพ.สมบูรณ์ ไหวพริบ กล่าวว่า “เทคนิค Preservé by Motiva ถูกออกแบบมาเพื่อลดการรบกวนเนื้อเยื่อโดยรอบ ช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและให้ความรู้สึกใกล้เคียงจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการจำนวนมากให้ความสำคัญ ทั้งในด้านความสวยงามและความมั่นใจในชีวิตประจำวัน”
ด้าน พญ.อรภา พงษ์ศรี (คุณหมอมะพร้าว) กล่าวเสริมว่า “นอกเหนือจากเทคนิคการผ่าตัด สิ่งสำคัญคือการออกแบบผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงสัดส่วน รูปร่าง และไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูสมดุล เป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในระยะยาว”
การเปิดตัว Preservé by Motiva ครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ APEX ในฐานะผู้นำด้าน Advanced Medical Aesthetics ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมไทยสู่สากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ผู้ก่อตั้งและผู้นำองค์กร พร้อมนิยามใหม่ของความงามที่ให้ความสำคัญทั้ง ผลลัพธ์ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในระยะยาว ของผู้เข้ารับบริการ
หมายเหตุ : ผลลัพธ์และระยะเวลาการฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การรักษาควรอยู่ภายใต้การประเมินและดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ