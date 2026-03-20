เมียเผยคลิปสุดท้าย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” หน้าเหนื่อยจะเป็นลม แต่ฝืนไปทำงาน ตัดพ้อทำไมเราไม่ตายไปพร้อมกัน! (คลิป)

เป็นเรื่องราวที่ยากทำใจต่อการสูญเสียคนที่รัก สำหรับ “ไอซ์” ภรรยา “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ตลกชื่อดัง หลังสามีเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้าย ทำเจ้าตัวร้องไห้แทบเป็นลมเมื่อวานนี้ในพิธีรดน้ำศพ
ล่าสุดวันนี้ (20 มี.ค.) ไอซ์ เผยให้เห็นคลิปสุดท้าย ที่ เหน่ง เหม่งจ๋าย มีสีหน้าเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัด แต่กลับไม่ยอมหยุดทำงาน พูดอะไรไม่ฟัง พร้อมตัดพ้อน่าห่วงว่าทำไมเราไม่ตายไปพร้อมกัน
“บินกลับมาจากอุบลฯ หน้าเหนื่อยบอกว่าจะเป็นลม ดื้อไปทำงาน ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ไหว พูดอะไรก็ไม่ฟัง บอกว่าต้องไปให้ได้ สุดท้ายก็ไปจริงๆ ทิ้งหนูไปทำไม กลับมาหาหนูได้ไหม ทำไมเราไม่ตายไปพร้อมกัน สามีจ๋า 😭❤️”
นอกจากนี้ได้เผยว่าตนเองซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ที่รัก จะมาอยู่ข้างโลงไม่ไปไหน
“หนูสั่งก๋วยเตี๋ยวมาให้นะที่รัก เดี๋ยวตอนเย็นหนูซื้อมาให้ใหม่ หนูจะอยู่ข้างโลงพี่ไม่ไปไหน รักที่รักมากๆ เลยนะ หนูบอกรักที่รักทุกวัน และจะบอกรักทุกวันแบบนี้ตลอดไป ดวงใจของหนู”