Benz BKK Group เปิดแคมเปญ “MOTOR SHOW SPECIAL!” ยกทัพ Mercedes-Benz Certified มอบข้อเสนอพิเศษ 4 วัน เร่งการตัดสินใจช่วง Motor Show

กรุงเทพฯ – Benz BKK Group-Bangna ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ เปิดตัวแคมเปญ “MOTOR SHOW SPECIAL!” ภายใต้ไลน์ Mercedes-Benz Certified by Benz BKK Bangna เพื่อตอบรับช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่าง Motor Show ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการและความพร้อมในการตัดสินใจสูง โดยนำเสนอข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์คุณภาพระดับพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมมาตรฐานการรับรองจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2569 ณ ชั้น 3 โชว์รูม Benz BKK Bangna
แคมเปญดังกล่าวมุ่งเน้นการทำให้ “การตัดสินใจ” เป็นเรื่องง่ายและมั่นใจมากยิ่งขึ้น ผ่านข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อช่วง Motor Show โดยเฉพาะ อาทิ ส่วนลดสูงสุดกว่า 300,000 บาท ราคาเริ่มต้นเพียง 699,000 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% และโปรแกรมดาวน์เริ่มต้น 0% พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น บัตรชมภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 จำนวน 6 ที่นั่ง และกล้องติดรถยนต์ Thinkware Q200 มูลค่า 10,900 บาท รวมถึงข้อเสนอพิเศษสำหรับรถไฮไลต์ 4 คัน รับเพิ่มเครื่องดูดฝุ่น DYSON V8 Slim มูลค่า 15,900 บาท*
Mercedes-Benz Certified by Benz BKK Bangna เป็น Experience Center ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์หมุนเวียนมากกว่า 150 คัน ครบทุกเซกเมนต์ พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ (Trade-in) การประเมินราคา สินเชื่อ ประกันภัย และบริการหลังการขาย โดยรถยนต์ทุกคันผ่านการตรวจสอบคุณภาพมากกว่า 215 รายการ และได้รับการรับประกันตามมาตรฐาน Mercedes-Benz เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกการใช้งาน
คุณตวงรัตน์ ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “Mercedes-Benz Certified by Benz BKK Bangna ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จำหน่ายรถยนต์ แต่คือ One-Stop Automotive Solution ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ครบทุกขั้นตอนในช่วง Motor Show ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกจำนวนมาก เรามองว่าการตัดสินใจซื้อรถยนต์ในวันนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียว แต่คือ ‘ความมั่นใจในระยะยาว’ แคมเปญ ‘MOTOR SHOW SPECIAL!’ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายและมั่นใจมากยิ่งขึ้น ภายในที่เดียว ทั้งการเปรียบเทียบรถใหม่และ Mercedes-Benz Certified พร้อมบริการ Trade-in และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริง”
ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า” ควบคู่กับ “ความมั่นใจ” มากขึ้น ตลาดรถยนต์มือสองระดับพรีเมียมที่ผ่านการรับรองจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าสู่แบรนด์ระดับโลกอย่าง Mercedes-Benz ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม และได้รับมาตรฐานการดูแลในระดับเดียวกับรถใหม่
Benz BKK Group – Bangna ตอกย้ำความเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้านรถยนต์ ทั้ง “ซื้อ-ขาย-ซ่อม-แลกเปลี่ยน” จบในที่เดียว พร้อมเชิญชวนลูกค้าสัมผัสประสบการณ์และข้อเสนอพิเศษในแคมเปญ “MOTOR SHOW SPECIAL!” ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2569 4 วันเท่านั้น! ณ ชั้น 3 โชว์รูม Benz BKK Bangna
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Hotline:088-811-1888 LINE:@benzbkkcertified เว็บไซต์: www.benzbkkgroup.co.th
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด