ท็อกซิกมาก “แพท ณปภา” น้ำตาตกใน “แม่นาฟ” ทวงค่าไฟลูก แต่ลามด่าตัวเอง ลั่นโดนมาตลอด 15 ปี (คลิป)

ก่อนหน้านี้ “แพท ณปภา ตันตระกูล” เผยแชตบุคคลปริศนา ที่ด่ากราดพาดพิงตัวเองด้วยถ้อยคำหยาบคาย เนื้อหาต่อว่าเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่นเอาเงินไปกินไวน์ ไปเที่ยว จนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ ไล่ให้เลิกทำบุญไหว้พระบังหน้า แพทได้แชร์แชตดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัว เขียนแคปชั่นว่า ทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้
ต่อมา แพทได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า แชตดังกล่าวไม่ได้ทักมาด่าตน แต่เป็นบทสนทนาที่ “แม่พิมพ์ด่าลูกตัวเอง”เรื่องค่าไฟ แต่ลากชื่อแพทไปเกี่ยวข้อง
จากนั้น “นาฟ ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์” หลานสาวแพท ได้เผยว่าแชตดังกล่าวคือแม่ตัวเองที่ด่าตน แล้วพาดพิงไปถึงแพท โดยยืนยันว่าได้จ่ายค่าไฟให้แม่ไปแล้ว 2 ยอด ซึ่งปกติต้องรับผิดชอบค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมแซมบ้านหลังนี้ทุกเดือน ทั้งที่เธอไม่ได้อยู่ที่นั่น ตัดพ้อไม่ได้จ่ายแค่เดือนเดียว กลับโดนต่อว่ารุนแรง ก่อนเผยแชตที่โดนแม่ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ลั่นโดนแบบนี้มาตลอด จนอายุ 27 ปี เป็นลูกเนรคุณของเขาเสมอ
ล่าสุดแพทได้ตอบคำถามกับ “เจน” อินฟลูฯ เพื่อนสนิทที่ถามถึงประเด็นนี้ แพทเผยว่าเจอเรื่องแบบนี้มาตลอด 15 ปี อีกฝ่ายขู่จะแฉตน วันนี้เปิดทางให้แฉ เพราะอยากเคลียร์เหมือนกัน ลั่นเป็นเรื่องท็อกซิกมาก ไม่เห็นใจตนเหรอ กำลังเป็นแม่คน
“เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น มักมองข้าม ไม่ให้ค่า แต่ด้วยฮอร์โมน ท้องอยู่ 4 เดือน เขาไม่สงสารคนท้องเหรอ ในแชตเป็นแชตที่น้องสาวส่งมาให้ดู ในแชตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแพทเลย เขาคุยกันเรื่องค่าไฟบ้านเขา แต่ตอนท้ายด่าดอกไม้แพท และตอแหลม คำพูดคำจาไม่ให้เกียรติแพทเลย แพทผิดอะไร คนอ่านแชตก็งงว่ามันคืออะไร
เขาคุยกันเรื่องค่าไฟ บ้านเขานะ ไม่ใช่บ้านแพท เขาแชตหาลูกสาวเขา ว่าลูกสาวเขา ไปดื่มไวน์ ไปเที่ยวใช้เงิน แล้วจะมีปัญหาอะไรกับค่าไฟ ตอนจบประโยค แพทเกี่ยวอะไรในเรื่องนี้ ถ้าเนื้อเรื่องเกี่ยวว่าเพราะแพทพาไปแล้วเอ็งเสียคน ถ้าเนื้อเรื่องเปิดมาว่าแพทพาน้องไปเสียคน ใช้เงินกับแพท ทำไมค่าไฟต้องมีปัญหา อันนี้เข้าใจได้ จบประโยคแล้วด่าเราได้ แต่อันนั้นไม่เกี่ยวกัน คุณต้องการให้ลูกสาวคุณจ่ายค่าไฟ แต่สุดท้ายอะไรไม่รู้มาจบตรงที่อย่างมึงต้องผูกกันกับความตอ...อีดอกไม้แพท
แพทเจอเรื่องนี้มาตลอด (เจนบอกอยู่กับแพท 15 ปี เคยเจอเหตุการณ์เขาเปิดประตูเข้ามาแว้ดๆๆ ทุกคำหยาบที่มี ประเด็นคือเรซซิ่งอยู่ด้วย ก็เลยเข้าใจว่าไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆ นอกจากครั้งนั้นก็มีก่อนหน้านั้น เขาโทร.มา แพทเปิดสปีกเกอร์) มันคือเรื่องคนในครอบครัวแพท แพทพูดคำนี้ทุกครั้งที่แพทเจอ แพทก็ปล่อยไม่เคยแคป แต่ครั้งนี้เหมือนอะไรดลใจไม่รู้ ขอหน่อยเถอะ หยุดเถอะ คุณไม่เห็นใจเหรอ วันนี้เราท้องด้วย คุณก็เป็นแม่คน มีลูก 4 คน ย้ำว่าคนไม่ใช่ญาติโทร.มาเป็นห่วงเรา แต่คุณที่เป็นญาติเรา กลับมาทำร้ายความรู้สึกเรา
แพทพูดตรงนี้เลยนะ ถ้าเขามีแชตมีคลิป มีข้อความ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เคยทำร้ายเขา หรือพูดถึงเขาไม่ดี เอาออกมาเลย เลิกขู่แพทเถอะ มันไม่ใช่แค่นี้นะ แพทยังโดนขู่ตลอดว่าเดี๋ยวจะไปออกข่าวออกสื่อ เดี๋ยวจะแฉให้หมด วันนี้ขอร้องเลย ถ้าคุณมีแชตมีข้อความมีอะไรที่พูดถึงคุณไม่ดี คุณเปิดมาเลย เราเปิดทางให้แล้ว
ถ้าเขาไม่หยุด เราก็ไปกันต่อ แต่ถ้าถามแพท แพทไม่อยากไปต่อเพราะแพทท้อง เชื่อไหม แพทบล็อกเขาทุกช่องทางแล้ว ถ้าแพทอยากมีปัญหา แพทคงไม่บล็อก แต่เขาไม่ใช่คนอยู่ในชีวิตแพท ไม่ได้มีค่าอะไรเลย นอกจากทำแพทให้ท็อกซิก แพทบล็อกเขาทุกช่องทางแล้วนะแต่มันก็มาถึงเราอีก ครั้งนี้คนอื่น เพื่อน เข้ามาให้กำลังใจ แต่คนทำร้ายเราคือญาติของเรา เขาขู่มาโดยตลอด เจนได้ยินตลอดว่าเดี๋ยวมึงเจอแน่ จะแฉ วันนี้แพทผายมือ ถ้ามีคลิปที่คุณไม่ได้ตัดต่อ ก็เชิญได้เลย (เจนปลอบว่าไม่ต้องร้อง โปรเทคเพื่อนเสมอ อยากให้โลกนี้ใจดีกับแพทด้วย ทุกครั้งที่ตั้งท้องจะมีปัญหาตลอด)”