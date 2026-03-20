“ณเดชน์” แท็กทีม “แบมแบม” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินในงาน เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เมค ดิส โมเมนต์ มอร์

แฟน ๆ กรี๊ดลั่น! ณเดชน์ และ แบมแบม ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ในฐานะดูโอ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริชอโรมา สูตรใหม่ กับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี "เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เมค ดิส โมเมนต์ มอร์” (NESCAFÉ BLEND & BREW Make This Moment MORE) ครั้งแรกกับการเนรมิตเวทีมวยราชดำเนิน เพื่อเปิดตัว “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา สูตรใหม่” มอบประสบการณ์ความสนุกสุดอลังการในการดื่มด่ำกาแฟแบบ Immersive Experience 360 องศา พร้อมปล่อยซิงเกิลพิเศษ “ไปอีก Ready For MORE” ที่แต่งและโปรดิวซ์โดยแบมแบม และเคยขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ใน X ตั้งแต่วันปล่อยทีเซอร์ โดยมี
คอกาแฟและแฟนคลับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 1,200 คน ที่เวทีมวยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
”ณเดชน์ คูกิมิยะ“ เปิดเผยว่า “ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับแบมแบมในฐานะดูโอ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู งานเปิดตัวในวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับ เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาอยู่บนจอ Immersiveจอนี่สุดยอดเลย ตระการตา ระหว่างเตรียมแคมเปญก็มีอะไรใหม่ๆ สนุกๆ ระหว่างการถ่ายทำ ได้มาร่วมปล่อยเพลง “ไปอีก (Ready For MORE)” กับแบมแบมที่เป็นส่วนสำคัญของแคมเปญเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่เพิ่มกาแฟ เติมนม ซึ่งโดยปกติผมดื่มซองแดงประจำอยู่แล้วครับ ครั้งนี้เลย ได้ดื่ม เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา สูตรใหม่ เป็นครั้งแรกตอนถ่ายโฆษณา รู้สึกว่า อร่อยขึ้น นัวขึ้นจริงครับ มันแบบอบอวลเต็มปากจริงๆ เลยอยากจะชวนทุกๆ คนมาลองเนสกาแฟ สูตรใหม่ แบร์แอนด์แบม เอ้ย เบลนด์แอนด์บรู ครับ”
ด้าน ”แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล“ กล่าวถึงงานเปิดตัวว่า "ผมตื่นเต้นมากเลยครับ ยิ่งงานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีมวยราชดำเนิน สำหรับเพลง “ไปอีก (Ready For MORE)” เป็นเพลงที่ผมตั้งใจแต่งจริงๆ ครับ หลายคนน่าจะได้ฟังทีเซอร์กันไปบ้างแล้ว แต่วันนี้คือ การแสดงสดครั้งแรกที่นี่สำหรับแฟนๆ ของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรูเลยครับ วันนี้รู้สึกอบอุ่นมากครับ ผมมีโอกาสได้ลองดื่มสูตรใหม่ตอนทางเนสกาแฟติดต่อมานี่แหละครับ ตอนแรกที่ชง ได้กลิ่นหอมเตะจมูกมาก มันเกินคาดอะทุกคน ผมเปิดโลกใหม่เลยครับ เนสกาแฟซองสูตรใหม่อร่อยจริงๆ อยากให้ทุกคนได้ลอง”คนได้ลอง”
งาน "เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เมค ดิส โมเมนต์ มอร์”เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัวของ ดูโอ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ณเดชน์ และแบมแบม ท่ามกลางแสง สี เสียง และจอ Immersive 360 องศา สุดอลังการ พร้อมจับไมค์โชว์เพลง “ไปอีก (Ready For MORE)” เป็นครั้งแรก เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังกระหึ่มเวที ทั้งคู่ได้ดวลจังหวะในเกม “จังหวะอร่อยลงตัว” เพิ่มกาแฟ เติมนม แบบตัวต่อตัว ก่อนเปลี่ยนโหมดเป็นความฮาในช่วง กำกับกาแฟ ที่ณเดชน์สวมบทเป็นบาริสต้าสุดหล่อ และแบมแบมนั่งแท่นผู้กำกับ ร่วมเล่นละครกับแฟนคลับผู้โชคดี ก่อนมีเซอร์ไพรส์กับการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษ ”นินิว คริสติน่า แซ่แต้“ ในบทลูกค้าตัวแม่มาร่วมสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ทั้งฮอลล์
พร้อมสนุกกันต่อกับเกม รสชาตินำโชค ส่งต่อซองยักษ์เนสกาแฟตามจังหวะเพลงวนทั่วเวที ตามติดด้วยกิจกรรม Fan Cam สุดปัง เมื่อณเดชน์และแบมแบมโพสท่า ใจตรงกัน คู่กับแฟนๆ ขึ้นจอ Immersive และโมเมนต์อบอุ่นเกิดขึ้นอีกครั้งกับกิจกรรม Post-it Pick Up ที่ทั้งคู่หยิบคำถามจากแฟนๆ มาพูดคุยสดบนเวที ก่อนพักเติมพลังด้วย “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่” ความฟินพุ่งถึงขีดสุดกับสเปเชียลโชว์ 2 เพลงจากณเดชน์ และแบมแบม ทำเวทีราชดำเนินลุกเป็นไฟ พร้อมปิดท้ายด้วยการชูแก้วดื่มฉลองการเปิดตัวสูตรใหม่กับเสียง “เพิ่มกาแฟ เติมนม” และช็อต We-fie
หลังจบกิจกรรมก็มีเสียงเรียกจากแฟนๆ ทำให้ณเดชน์และแบมแบมกลับขึ้นเวที โบกมืออำลาสร้างความประทับใจให้ทุกคน