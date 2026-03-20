“โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” โชว์เพลง “ดูแลตลอดไป” ที่แต่งให้ในแคมเปญใหม่ของ “เว็ทซินโนว่า” พร้อมชวน “เติ้ล มติมันท์” และ “เขื่อน ภัทรดนัย” ควงน้องหมาคู่ใจถ่ายทอดสายสัมพันธ์ของครอบครัว

เว็ทซินโนว่า (VetSynova) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยง เนรมิตงาน “แฟมิลี่ บอนดิ้ง ไทม์” (Family Bonding Time) เปิดแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่สุดยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความเข้าใจ และความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง พร้อมเปิดตัว “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” มาแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ และปล่อยเพลง “ดูแลตลอดไป by VetSynova” ที่โต๋ตั้งใจแต่งขึ้นเป็นพิเศษให้กับแคมเปญนี้โดยเฉพาะ โดยได้ 2 แขกรับเชิญพิเศษ Pet Parent อย่าง เติ้ล มติมันท์ ที่มาพร้อมกับ “น้องบะหมี่” หมาตัวโปรด และ เขื่อน ภัทรดนัย ที่จูง “น้องฮีลลิ่ง” หมาคู่ใจ มาร่วมแชร์เรื่องราวสุดประทับใจของ “สมาชิกสำคัญของครอบครัว” ส่งท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ที่งานนี้ได้ “เติ้ล มติมันท์” มาร่วมแจมเพลง “เวทย์มนต์” ส่งทุกคนให้นอนหลับฝันดี ที่เซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ใจกลางห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ให้เป็นพื้นที่ของคนรักสัตว์ ทาสหมาและแมว และแฟน ๆ ของทั้ง 3 หนุ่ม ได้สัมผัสและแชร์ประสบการณ์ในครอบครัวกับสัตว์เลี้ยงไปกับ 3 โซนกิจกรรมและลุ้นรับรางวัลกับ 2 เกมสุดสนุก พร้อมรับคำแนะนำนวัตกรรมสัตว์แพทย์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและความต้องการของสัตว์เลี้ยงจาก VetSynova รวมทั้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาทิ แบรนด์วีเอฟ คอร์ (VFcore) อาหารเสริมสัตว์เลี้ยงที่สัตวแพทย์แนะนำสำหรับทั้งสุนัขและแมว และแบรนด์เดลิซาย (DeliSci) อาหารสัตว์ที่สัตวแพทย์แนะนำและเจ้าของสัตว์เลี้ยงไว้วางใจ ฯลฯ กลับบ้านไปให้น้องหมาน้องแมวชิมแบบจุใจ
โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร แบรนด์พรีเซนเตอร์เว็ทซินโนว่า กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของ เว็ทซินโนว่า การร่วมงานครั้งนี้ทำให้ผมได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ ที่มีความหมายอย่างการแต่งเพลง ดูแลตลอดไป ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ เป็นเพลงที่แทนความทรงจำดี ๆ ระหว่างผมและน้องหมา “ดีโด้” ที่ถึงจะไปวิ่งเล่นบนดาวหมาแล้ว แต่ผมก็ไปเล่นและเอาอาหารเสริมไปป้อนให้น้องหมาน้องแมวที่คุณแม่และน้องเลี้ยงไว้ที่บ้านบ่อย ๆ ก็จะคอยเป็นห่วง ช่วยเป็นหูเป็นตาว่าเขาโอเคไหม ถ้ามีอาการที่น่าสงสัยก็จะบอกให้รีบพาไปหาหมอ
ผมหวังว่าทุกคนจะชอบทั้งเพลง ดูแลตลอดไป by VetSynova และภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่เราตั้งใจทำออกมาครับ และฝากทุกคนติดตามผลงานอื่น ๆ ที่ผมจะได้ทำร่วมกับเว็ทซินโนว่าต่อไปด้วยครับ”
รวมตัว Pet Parent แชร์ประสบการณ์การดูแลสัตว์เลี้ยง และโชว์มินิคอนเสิร์ตจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
ช่วงไฮไลต์ของงานเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่น โดย โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ พูดคุยถึงแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเว็ทซินโนว่าในครั้งนี้ ก่อนจะสร้างโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการแสดงสดเพลง ดูแลตลอดไป by VetSynova ที่โต๋ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของคนรักสัตว์ที่พร้อมจะดูแลสมาชิกตัวน้อยซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ของครอบครัวไปตลอดทาง ต้องบอกว่าเสียงบรรเลงเปียโนและเสียงร้องที่มีเสน่ห์ของโต๋ ทำเอาแฟน ๆ และคนรักสตว์ ต่างประทับใจและซึ้งไปตาม ๆ กัน
ตอกย้ำสายสัมพันธ์ของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้อย่างชัดเจน ด้วยการร่วมแชร์เรื่องราวการเป็น “Pet Parent” ที่สะท้อนว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยง แต่คือสมาชิกสำคัญของครอบครัว โดย เติ้ล มติมันท์ กับน้อง “บะหมี่” น้องหมาตัวโปรดสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน และ เขื่อน ภัทรดนัย ที่ขึ้นเวทีมาพร้อมกับ “ฮิลลิ่ง” น้องหมาสายพันธุ์ดัชชุนด์สุดน่ารัก
“เติ้ล มติมันท์ ศรีบุญเรือง” กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ เพราะผมเองก็เป็นคนรักสัตว์มากและอยากให้สัตว์เลี้ยงผมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ ทุกอย่างที่ผมเลือกจะต้องมีคุณภาพและช่วยดูแลสุขภาพของเขาได้จริง และในวันนี้ ผมกับพี่โต๋ก็มีเซอร์ไพรส์เล็ก ๆ มาฝากทุกคนด้วย หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขไปด้วยกันนะครับ”
“เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ” เผยความรู้สึกว่า “สัตว์เลี้ยงสำหรับผมเป็นเหมือนสมาชิกคนสำคัญในบ้าน ที่คอยอยู่ข้างกายในในวันที่เราอ่อนแอ และช่วยทำให้ผมเข้มแข็งขึ้น เขาเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่กับเราในทุกช่วงเวลาครับ “ฮีลลิ่ง” เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจที่ดีมาก ๆ ของเขื่อน แต่ถึงจะรักเขาขนาดไหน ก็จะเลี้ยงเขาแบบไม่สปอยล์ ไม่ให้เอาแต่ใจ”