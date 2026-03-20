เมื่อ ความต่าง คือพลังของการเรียนรู้ “TK Park” เปิด “Learning Fest Bangkok 2026” เปลี่ยนเมืองให้เรียนรู้ได้

TK Park เดินหน้าขับเคลื่อน “เมืองแห่งการเรียนรู้” เปิดตัว Learning Fest Bangkok 2026 เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “The Difference — ยิ่งต่าง ยิ่งได้เรียนรู้” ระหว่างวันที่ 21–22 มีนาคม 2569 ชวนคนเมืองออกมาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่หลากหลายทั่วกรุงเทพฯ
“วัฒนชัย วินิจจะกูล” รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในเมืองใหญ่ TK Park มองว่า “ความแตกต่าง” ไม่ใช่ความท้าทายที่ต้องจัดการ แต่เป็น “ทรัพยากร” สำคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งแนวคิดนี้ถูกขยายให้เป็นทิศทางของ Learning Fest Bangkok 2026 เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ ในปีนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 21–22 มีนาคม 2569 ภายใต้ธีม “The Difference — ยิ่งต่าง ยิ่งได้เรียนรู้”
“โลกที่น่าอยู่จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เทศกาล Learning Fest Bangkok 2026 จึงต้องการนำความแตกต่างมาทำให้เป็นรูปธรรม ให้สร้างคุณค่าและต่อเติมประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีหัวใจสำคัญคือความสนุกในการเรียนรู้ เราเชื่อว่านี่คือโมเมนตัมของการเรียนรู้ที่เมืองต้องการ” คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิด
เทศกาลปีนี้รวบรวมกิจกรรมมากกว่า 120 รายการ จากพันธมิตรกว่า 40 องค์กร กระจายสู่พื้นที่จัดงาน 52 แห่งทั่วกรุงเทพฯ โดยมี TK Park เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้ ทั้งห้องสมุด พื้นที่ศิลปะ ร้านหนังสือ คาเฟ่ สตูดิโอ และชุมชน ให้กลายเป็น “โครงสร้างการเรียนรู้ของเมือง” ที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจำวัน
หนึ่งในพื้นที่กิจกรรมที่น่าสนใจคือ “ย่านอารีย์” ซึ่งรวมกิจกรรมจากคอมมูนิตี้สร้างสรรค์ เช่น เวิร์กช็อปศิลปะ การออกแบบ และกิจกรรมอ่านหนังสือในบรรยากาศกึ่งสาธารณะของเมือง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตจริงในย่าน
ขณะเดียวกัน พื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ก็มีโปรแกรมที่หลากหลาย ตั้งแต่กิจกรรมศิลปะร่วมสมัย การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม การเสวนาประเด็นสังคม ไปจนถึงกิจกรรมสำรวจเมือง ที่ชวนให้ผู้คนได้ทำความเข้าใจเมืองผ่านมุมมองใหม่
TK Park มองว่า Learning Fest Bangkok ไม่ใช่เพียง “อีเวนต์” แต่เป็นการทดลองระดับเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน และเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมอง “การเรียนรู้” ในชีวิตประจำวัน โดยคุณวัฒนชัยสะท้อนพัฒนาการของเทศกาลว่า การเติบโตของ Learning Fest Bangkok ไม่ได้วัดเพียงจำนวนกิจกรรม แต่คือการขยายตัวของเครือข่ายความร่วมมือที่ต่อเนื่อง
“สิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่จัดกิจกรรม แต่คือการเชื่อมผู้คนและพื้นที่ให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ของเมือง เพราะการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัดอยู่ในอาคาร แต่ควรเกิดขึ้นได้ในทุกจังหวะของชีวิต ในปีแรก เราเริ่มต้นด้วยพันธมิตร 32 องค์กร และ 42 กิจกรรม แต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลข คือการที่เครือข่ายเริ่มเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน วันนี้เทศกาลจึงไม่ใช่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นของทั้งเมือง”
วัฒนชัย กล่าว พันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนเทศกาลมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC), เกอเธ่, หอศิลป์จิม ทอมป์สัน, ร้านหนังสืออิสระอย่าง Fathom Bookspace และ Books & Belonging, สำนักพิมพ์ Bookscape, มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่, มิวเซียมสยาม รวมถึง CREAM Bangkok ยังคงร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนพลังของเครือข่ายที่เติบโตไปพร้อมกับเทศกาล ขณะเดียวกัน เทศกาลยังเปิดรับพันธมิตรใหม่ผ่านกระบวนการ Open Call ในทุกปี ทำให้มีองค์กรและกลุ่มสร้างสรรค์รุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็มความหลากหลายของเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว TK Park ตั้งเป้าพัฒนาบทบาทจาก “แหล่งเรียนรู้” สู่ “ผู้ขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ของเมือง” ผ่านการเชื่อมโยงองค์กร พื้นที่ และผู้สร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
“ความสำเร็จของเทศกาลไม่ได้อยู่แค่จำนวนคนเข้าร่วม แต่อยู่ที่การที่ผู้คนเริ่มรู้สึกว่า เมืองนี้เรียนรู้ได้จริง และการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต”
วัฒนชัย กล่าว ในอีกมิติหนึ่ง กรุงเทพฯ ยังเป็นหนึ่งในเมืองสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities: GNLC) ซึ่งสะท้อนบทบาทของเมืองในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับนานาชาติ การจัด Learning Fest Bangkok อย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเทศกาล แต่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเมืองในการพัฒนา “วัฒนธรรมการเรียนรู้” ที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม
โมเดลของเทศกาลการเรียนรู้ยังถูกต่อยอดไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ของ TK Park อาทิ ลำปาง นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้สู่บริบทเมืองที่หลากหลาย และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ในระดับประเทศ
Learning Fest Bangkok 2026 จะจัดขึ้นในวันที่ 21–22 มีนาคม 2569 ณ TK Park และพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้ทุกคนออกมาเรียนรู้ผ่านความแตกต่าง และค้นพบความหมายใหม่ของการเรียนรู้ในเมือง