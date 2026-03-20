บวชนี้ให้เพื่อนรัก “พิมรี่พาย” เป็นเจ้าภาพทำบุญใหญ่บวชพระยากไร้ ที่วัดยางใหญ่

เป็นอีกหนึ่งคนที่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังขึ้นชื่อเรื่องการเดินสายทำบุญและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ พิมรี่พาย (พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนพัทธ์) แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่ล่าสุดเจ้าตัวขอเป็นเจ้าภาพทำบุญใหญ่อุปสมบทพระที่ยากไร้ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 3 รูป ที่วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและขัดเกลาจิตใจตามหลักพุทธศาสนา และเป็นตัวแทนทำบุญให้เพื่อนรัก ลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนพิมรี่พาย ร่วมอนุโมทนาบุญได้รับกุศลมากที่สุด มีความสุขที่สุด กับบุญใหญ่ในครั้งนี้