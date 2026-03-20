“เอ-ไชยา" ควง “แป้ง-มิตรชัย” นั่งแท่นพิธีกรประกบ “เอ๋-ดาเรศ” ในรายการวาไรตี้สุดคิวท์ “PET PLANET รักนี้มีหาง” ทางช่อง 3HD

ช่อง 3HD เตรียมผุดรายการใหม่สุดคิวท์ เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องในรายการ “PET PLANET รักนี้มีหาง”
รายการ “PET PLANET รักนี้มีหาง” ผลิตโดย บริษัท เทล ทู เทล จำกัด ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง เอาฤกษ์เบิกชัย เมื่อเวลา 09.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, คุณปุ๊กกี้-สินีนารถ เองตระกูล, คุณธัญญาเรศ เองตระกูล, คุณสมบูรณ์ พัฒนรัตน์เจริญ, คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ ให้ เกียรติเข้าร่วมพิธีบวงสรวง
วาไรตี้มีหาง พร้อมสะบัดเต็มสูบ รับความ CUTE ของสัตว์เลี้ยงเหล่าดารา, เซเลบคนดัง ทั้งคลิปฮาประสาสัตว์เลี้ยงจากผู้ชมทางบ้าน อีกทั้งเคล็ดลับเพื่อดูแลและสังเกตพฤติกรรม “เพื่อนรักมีหาง”พร้อมทั้งแชร์สถานที่ดูแลช่วยเหลือสัตว์ร่วมโลกมีหางแสนน่ารักอีกด้วย
รายการ “PET PLANET รักนี้มีหาง" วางกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ วัยทำงาน อายุระหว่าง 20-55 ปี กลุ่มคนเมืองใหญ่รวมถึงกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองจะเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กพร้อมผู้ปกครอง เป็นรายการที่ดูแล้วสบายใจ ดูแล้วฮีลใจ เหมือนได้พักจากการเสพข่าว และเรื่องดราม่าต่างๆ
รายการ “PET PLANET รักนี้มีหาง” ได้สองพ่อลูกอารมณ์ดี “เอ ไชยา” และ “แป้ง มิตรชัย” มาทำหน้าที่ พิธีกรดำเนินรายการ ร่วมกับผู้บริหารสาวคนเก่ง “เอ๋'ดาเรศ” ซึ่งทั้งสามคนจะเป็นตัวแทนความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง แล้วคุณจะเข้าใจว่า ทำไมเราต้องใช้เสียงสอง กับเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงผู้น่ารัก
รายการ “PET PLANET รักนี้มีหาง” แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดย Break 1-2 ช่วง “เปิดประตูดูหาง” เหล่าพิธีกรชวนบุกบ้านดารา เซเลบ เพลิดเพลินและยิ้มไปกับความสัมพันธ์แสนอบอุ่นและน่าประทับใจของสัตว์เลี้ยงมีหางสุดคิวท์ของพวกเขา ทั้งต้องทึ่งไปกับความซนความน่ารัก หรือ พฤติกรรมแปลกแต่ฮา พร้อมเกมทดสอบสร้างรอยยิ้ม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของและสัตว์เลี้ยงว่า “รักนี้มีหาง” จริงหรือไม่ พร้อมสาระความรู้จากสัตวแพทย์ในช่วง “Pet Tips เลี้ยงให้เลิฟ” ส่วน Break 3 ช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” เพลิดพลินกับคลิปความน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยงจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกประจำสัปดาห์
สามพิธีกรเผยความรู้สึกถึงการทำงานในรายการนี้
ไชยา มิตรชัย พิธีกร กล่าวว่า “ผมเลี้ยงนกและสุนัข เขาแสดงออกถึงความรัก โดยไม่จำเป็นต้องมีคำพูด ทุกครั้งที่อยู่ใกล้รู้สึกว่าคลายเครียด และเติมเต็มความสุขทางใจ สัตว์เลี้ยงกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ให้ความรักความผูกพันสร้างบรรยากาศที่น่ารักและเกิดความสุขภายในบ้าน ผมดีใจมากที่คุณเอ๋ ดาเรศ ชวนมาร่วมเป็นพิธีกร ในรายการ “PET PLANETรักนี้มีหาง” โดยส่วนตัวเรารู้จักและร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว เป็นน้องสาวที่น่ารักเสมอมา”
แป้ง มิตรชัย พิธีกร กล่าวว่า "ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่มีมุมมองต่อสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนลูก แถมยังมองว่าตนเองไม่ใช่เจ้านาย แต่เป็นพ่อหรือแม่ของสัตว์เลี้ยง ทุ่มเทเอาใจใส่น้องทั้งการใช้ชีวิต การกินและดูแลสุขภาพ ไม่ต่างจากการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีสาเหตุหลักๆ ที่คนสนใจเลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งด้วยหน้าตาสุดน่ารักและนิสัยแสนขี้อ้อนที่ทำให้เหล่าทาสรู้สึกแฮปปี้ที่ได้ใกล้ชิด เป็นเหมือนเพื่อนเล่นคลายเหงาและช่วยเยียวยาจิตใจให้กับเจ้าของไปในตัว”
คุณเอ๋-ดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทล ทู เทล จำกัดและพิธีกร กล่าวว่า
“Pet Planet รักนี้มีหาง” เริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า สัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ แต่คือสมาชิกสำคัญในครอบครัว จึงตั้งใจสร้างสรรค์พื้นที่แห่งความสุขที่รวมทั้งรอยยิ้มและให้สาระ เพื่อให้ทุกหัวใจทั้งคนและเพื่อนมีหางได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขที่สุด อีกทั้งเล็งเห็นว่าการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ รวมถึงกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ยากไร้ในอนาคต”
ติดตามชมรายการน่ารักๆ จาก 3 พิธีกรอารมณ์ดี เอ ไชยา, แป้ง มิตรชัย และ เอ๋ ดาเรศ ที่จะมาเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงได้ในรายการ “PET PLANET รักนี้มีหาง” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-16.30 น. ทางช่อง 3HD เริ่มวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 และติดตามชมทางออนไลน์ได้ทาง youtube:Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com