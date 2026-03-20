"สุรชัย" อธิษฐานแช่ง​ "ร็อคกี้" ลูกชาย ถ้าโกหกขอให้ธรรมชาติลงโทษ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังไม่จบง่ายๆ สำหรับมหากาพย์ครอบครัวสมบัติเจริญ ที่นักร้องรุ่นใหญ่ "สุรชัย สมบัติเจริญ" ออกมาแฉครอบครัวอดีตภรรยา​ "เจี๊ยบ​ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน" และลูกๆ ทั้ง 4 คน ล่าสุดเจ้าตัวอัดคลิปขณะกำลังสวดมนต์หน้าองค์พระพุทธรูปหลายองค์ พร้อมกับลั่นคำอธิษฐานถึง​ "ร็อคกี้​ สุรบดินทร์​" ลูกชายคนโต​ ว่าถ้าโกหกก็ขอให้ธรรมชาติลงโทษ

"ข้าพเจ้านายสุรชัย ต่อหน้าพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าขอเล่าความจริง ว่านายสุบดินทร์ ขณะที่ขึ้นศาลสะบัดหน้าเมื่อเห็นผม แล้วเดินเข้าไปในห้องพิพากษาไปโดยไม่ได้กล่าวคำทักทายอะไรกับข้าพเจ้า และกล่าวหาผม ว่าข้าพเจ้าเอาหัวโขกบัลลังก์ศาล สิ่งที่เขากล่าวมานั้นไม่เป็นความจริง

ส่วนที่เขากล่าวหาและพูดว่า พ่อกลับบ้าน มีอะไรให้คุยกันที่บ้าน นั่นคือคำโกหก เขาโกหกต่อโซเชียลและสื่อมวลชน​ หากเขากล่าวคำโกหก ขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่หากเขาพูดจริงก็ขอให้เขามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่หากเขาพูดโกหก ก็ขอให้ธรรมชาติได้พิพากษาที่เขาได้กล่าวร้ายต่อบุพการีด้วยเทอด นี่คือคำอธิษฐานจากผมต่อหน้าพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์​ ณ​ ประเทศสหรัฐอเมริกา​ สาธ สาธุ​ สาธุ"








"สุรชัย" อธิษฐานแช่ง&amp;#8203; "ร็อคกี้" ลูกชาย ถ้าโกหกขอให้ธรรมชาติลงโทษ!
"สุรชัย" อธิษฐานแช่ง&amp;#8203; "ร็อคกี้" ลูกชาย ถ้าโกหกขอให้ธรรมชาติลงโทษ!
"สุรชัย" อธิษฐานแช่ง&amp;#8203; "ร็อคกี้" ลูกชาย ถ้าโกหกขอให้ธรรมชาติลงโทษ!
"สุรชัย" อธิษฐานแช่ง&amp;#8203; "ร็อคกี้" ลูกชาย ถ้าโกหกขอให้ธรรมชาติลงโทษ!