“แจ๊ส-แจ็ค” ใจหาย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” อายุแค่ 40 กว่าๆ แต่จากไปเร็ว ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี

เรียกว่าสร้างความรู้สึกตกใจและช็อกให้แก่คนที่รู้จัก สำหรับการจากไปของตลกชื่อดัง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” หรือ “เหน่ง ก็มาดิคร้าบ” เสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้าย ครอบครัวจัดพิธีรดน้ำศพพร้อมสวดอภิธรรมวันแรก วันที่ 19 มี.ค. ที่วัดกลาง คลอง 4 จ.ปทุมธานี และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 22 มี.ค.
ด้าน “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสง และ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ได้เผยความรู้สึกต่อการสูญเสียสุดเศร้า รับไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้
แจ๊ส : “ผมทราบก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ คือรู้น่าจะประมาณ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา โทร.คุยกับพี่บอล เชิญยิ้ม พี่บอลเอารูปให้ดู บอกว่าพี่เหน่งตาเหลืองนะบอกเป็นโรคตับแข็ง เรารู้แค่นั้น คิดว่าเดี๋ยวเขาคงรักษา เพราะเขาไม่ได้เจอกัน เขาไม่ได้มาก็มาดิคร้าบแล้ว มารู้วันนี้เลย แจง (ภรรยา) มาปลุกตอน 10 โมง แต่แจงรู้ก่อน 8 โมง จี๊ดแฟนน้องนายโทร.หาแจง โทร.หาคนอื่นไม่มีใครรับ ก็โทร.หาแจง แจงก็มาบอกผม ก็รีบมา
ใจหาย พี่เหน่ง 40 กว่าๆ เอง มันไวไป คิดว่าเขาคงรักษาแหละ แต่ไม่ทัน สุดท้ายก็ไม่ทัน เราทราบว่าเขาอยากออกไปทำงาน ยิ่งฝืนด้วยร่างกายยิ่งแย่ด้วย ก็ใจหาย ส่วนใหญ่เขาจะโทรมๆ เป็นหลักของเขาอยู่แล้ว เพราะเขาเป็นคนดื่มทุกวัน แต่มีรูปที่พี่บอลให้ดู อันนั้นตกใจ เพราะมันชัดมาก ตาลึกแบบทรงเขาป่วย แล้วเพิ่งรู้วันนี้ว่าเขาต้องเจาะท้องไปทำงาน เราก็ไม่รู้ ก่อนหน้านี้เราไม่ทราบว่าเขาไม่ได้ไปตรวจหรือเปล่า มาตรวจตอนแย่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ดูจากพี่เหน่งแล้ว เขาน่าจะไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ใช้ชีวิตฟรีด้อมของแกไป”
แจ็ค : “พี่เหน่งน่ารักนะ ใครเคยมาในรายการ เคยเจอตามงานต่างๆ พวกพี่ๆ ตลกจะแซวแก อำแก แกเป็นคนไม่โกรธ น่ารัก เรื่องส่วนตัวแก มองว่าเพื่อนแกคงบอก แต่พี่เหน่งเป็นคนเกรงใจ ไม่ค่อยบอกใคร ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวๆ ลูกๆ และภรรยาด้วย”
แจ๊ส : “มันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้ว เราทำงานด้วยกัน เจ็บป่วยก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุด บางคนอาจเห็นแค่เปลือกพี่เหน่ง แต่อยากจะบอกให้คนที่ติดตามพี่เหน่งให้รู้ว่าพี่เหน่งเป็นคนน่ารักมากๆ อยากให้ทุกคนจดจำตลกที่มีแต่คนรักเขา ไม่มีปัญหากับใคร เป็นคนน่ารัก ผมก็เป็นเอฟซีเขาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนเก่ง มีความสามารถ ถ้ามางานได้ก็จะมา มันฉุกละหุกมาก ถ้าว่างผมมาอยู่แล้ว”
แจ็ค : “อยากให้ฝากความสนุกคลิปเก่าๆ ที่พี่เหน่งเคยไปออก แกก็เป็นคนสนุกสนาน น่ารัก ตามสไตล์แก คนรักแกเยอะนะครับ ขอให้พี่เหน่งไปในภพภูมิที่ดี ขอให้ครอบครัวกลับมาไวๆ เป็นกำลังใจให้นะครับ”