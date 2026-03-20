“ตั๊ก บริบูรณ์” เจ็บปวดอีกครั้ง สูญเสีย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ต่อจาก “โรเบิร์ต สายควัน - น้าค่อม” เผยสัญญาณอันตราย - เตือนแล้ว!

“ตั๊ก บริบูรณ์” เผยสัญญาณผิดปกติ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ช้าลง ผอมซูบ ตาเหลืองมาก แนะให้ตรวจ แต่อีกฝ่ายติดเล่นกลบเกลื่อน ช็อกมากเสียชีวิต ไม่รู้เป็นตับแข็ง ตลกเตรียมช่วยเรื่องค่างานศพทั้งหมด พ้อเสียใจต่อเนื่อง ตั้งแต่โรเบิร์ต สายควัน, ค่อม ชวนชื่น ไม่อยากร้องไห้เลย
เป็นอีกคนที่สนิทสนมกับ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” เพราะเคยทำงานที่รายการก็มาดิคร้าบด้วยกัน พอทราบข่าวการจากไปของเหน่ง เหม่งจ๋าย ทำเอา “ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง” ช็อกและตกใจมาก ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เห็นสัญญาณบางอย่าง คือซูบผอม ช้าลงไปมาก และตาเหลืองมาก เคยแนะนำให้ไปหาหมอแล้ว
“ค่อนข้างช็อก และเสียใจมากๆ พอได้ทราบข่าวเมื่อเช้า ส่วนตัวพี่เหน่งไม่เคยคิดร้ายกับใคร เขาเป็นคนดีคนหนึ่ง เป็นคนที่น่ารักมากๆ ไม่มีพิษมีภัยกับใคร ตอนทำรายการเคยบอกพี่เหน่ง ตาเหลืองหรือเปล่า เจอพี่เหน่งที่กอง ผมเห็นตาพี่เหน่ง ผมเป็นคนบอกว่าพี่เหน่ง ตาพี่เหน่งเหลืองมาก เหลืองผิดปกติแล้ว พี่เหน่งไปตรวจนะ แกก็ติดเล่น หัวเราะกลบเกลื่อน ทักไปสักพักนึงแล้ว
ไม่ทราบเลยว่าแกมีโรคตับแข็ง แต่เราเห็น เราจะเจอพี่เหน่งบ่อย เรารู้ว่าพี่เหน่งแปลกๆ แล้วนะ แกก็เริ่มช้าลง ซึมๆ แต่โดยส่วนตัว เราเองไม่เคยทอดทิ้งใครอยู่แล้ว พี่น้องในวงการ เราค่อนข้างเป็นห่วงเขามากๆ ไม่ว่าเขาจะทำอะไร เราจะคอยซัปพอร์ตตลอดเวลา ไม่เคยทอดทิ้งกัน ตอนเขาออกไป สุดท้ายจริงๆ เขาเองก็กลับมา มันคือพี่น้อง
ตอนเขาช้าๆ ก็ไม่กระทบการทำงาน อาจอำมากกว่า แต่เราจะดูออก สมัยก่อนพี่เหน่งไม่เป็นแบบนี้ แต่พักหลังๆ เราเริ่มเห็นแล้ว ว่าพี่เหน่งตาเหลืองแล้วนะ มันแปลกมาก เราต้องเตือนพี่เขา พี่บอลเองก็ไม่ทราบ พี่บอลเตือนเสมอเรื่องการดื่ม พี่เหน่งเขาค่อนข้างดื่มตลอด ประมาณนึงเลย
เราเองก็ห่วงพี่เขา บอกว่าพี่เหน่ง ตั๊กขอแล้วกัน เพลาๆ หน่อย ภายนอกดูแข็งแรง เราก็ดูไม่ออก เราไม่ทราบว่าภายในของเขาเป็นยังไง แต่ภายนอก เราเริ่มดูออกแล้วว่าผิดปกติแล้วนะ แล้วระยะหลังเขาผอมซูบเกินไป เราก็คุยกันเอ๊ะ ปักปากกาหรือเปล่า ลดหุ่นหรือเปล่า
อย่างผมเอง รักษาสุขภาพแล้ว เริ่มวิ่ง เริ่มอะไร แจ๊ส ชวนชื่นเองก็ตามมาแล้ว พี่นุ้ย พี่บอลด้วย พอพี่เหน่งผอม เราดูภาพแกในเฟซฯ เอ๊ะ ทำไมผอม ก็ไปสืบมา พี่บอลบอกว่าพี่เหน่งเป็นตับแข็ง พี่บอลทราบจากเพื่อนพี่เหน่ง พอทราบว่าแกเป็นตับแข็งเราก็เริ่มเป็นห่วงมาก แต่ก็ไม่ได้คุยกัน โดยส่วนใหญ่พี่เหน่งไม่เคยโทร.มาหาผม มีแต่ผมโทร.ไปแกล้งไปแซวแก”
ทุกคนจะช่วยค่างานศพให้ทั้งหมด พ้อเจ็บหลายครั้ง ตั้งแต่สูญเสีย โรเบิร์ต สายควัน , ค่อม ชวนชื่น วันนี้สูญเสียเหน่ง เหม่งจ๋ายอีก
“สิ่งที่เราทำได้ เดี๋ยวตั๊ก พี่บอล จะแชร์ให้ทั้งหมดเลย พี่ๆ ในวงการจะช่วยกัน เราเองไม่เคยทอดทิ้งใคร ถ้าใครป่วย หรือเจ็บ ผมกับพี่บอล ซัปพอร์ตหมด
วันนี้เสียใจมาก เราเองทราบดีว่าสักวันนึงเขาต้องกลับมาอยู่แล้ว ผมก็ช็อกว่าทำไมไปกันไวมาก พอทราบข่าวแกเป็นตับแข็งก็ยังไม่อะไร แต่เมื่อเช้าพี่บอลบอกผม ผมโคตรเสียใจเลย เราเริ่มสร้างบริษัทมาก็มีพี่เหน่งอยู่แล้ว แล้วมาสูญเสียไปอีก ผมเจ็บแบบนี้หลายครั้งมากแล้วนะ พี่เบิร์ต (โรเบิร์ต สายควัน) ก่อน ผมก็เสียใจมาก น้าค่อม (ค่อม ชวนชื่น) ผมก็เสียใจมาก พี่เหน่งผมก็เสียใจมาก พูดไปเดี๋ยวจะร้องไห้อีก เสียใจ และรักมากจริงๆ”